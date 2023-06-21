新闻有用无用，网红说了不算

来源：广州日报

作者：谭敏

最近，网络红人、考研名师张雪峰关于“新闻无用论”的言论引发了公众的大量讨论。

早前，张雪峰在回应考生家长提问时表示：“别报新闻，从中国本科专业目录里面闭着眼睛摸一个都比新闻好。”“如果我是家长，孩子非要报新闻学，我一定会把他打晕，然后给他报个别的。”张雪峰给出的主要理由有两个，一是学新闻传播的学生中有80%是没有从事本行业。二是现在每个人都是自媒体，意味着无需学习。

张雪峰两个判断都是基于所谓“就业”印象得出的。他叙述了部分的事实，但由此得出新闻无用的结论，却未免失之草率和偏颇。

先从专业来看，因为所谓“新闻传播的学生80%都没有进入新闻机构”，这个专业就没用了吗？事实上，这些学生未能进入报社、电台、电视台等新闻机构，跟自媒体的勃兴与传统媒体的转型有关。一些传统媒体不再招新人，导致新闻传播专业的学生进入传统媒体的数量减少了。可是，不进入传统媒体并不意味着他们就白读了，而恰恰因为在越来越多行业和领域都需要具备新闻素养的人，所以他们就业的范围更广了、选择更多了。即使在人人都是自媒体的当下，具备专业技能的他们也更快熟悉如何分析用户、输出内容、获得流量。而当下自媒体之所以良莠不齐、可信度低，也恰恰是因为一些自媒体人缺乏基本的新闻素养与能力。

再从有用无用来看，用就业来衡量一个专业是否有用，未必太过于功利。大学阶段是一个人成长过程中人生观、世界观、价值观形成的最重要时期。著名教育学家竺可桢先生曾经说过：大学教育的目标，绝不仅是造就多少专家如工程师医生之类，而尤在乎养成公忠坚毅、担当大任、主持风会、转移国运的领导人才。填报志愿要考虑就业，但却不能只为了“钱途”而去，而要结合自己的兴趣和志向。毕竟人生长路漫漫，有兴趣才有热爱，才能坚持。仅仅根据就业、收入等外部因素，就盲目选择自己不喜欢的专业，更有可能坑了自己。

有用无用，本就没有固定的标准，立场不同，结论不同。网红抛出“新闻无用论”，有自己的考量，但新闻有用无用，却不是网红说了算的。填报志愿的考生，要多思考一下，做出真正适合自己的正确选择。