造谣“女幼师给幼儿喂避孕药”，低级又龌龊

来源：新京报

作者：柳早

据新京报报道，6月19日，群名为“反渣小分队”的聊天记录曝光，一个网民叫“小问题水”的网民自称是名幼师，利用职务之便给幼儿喂避孕药。“给他们的饭里放避孕药，他们长大都废了”。

6月20日，太原警方发布通报：“小问题水”本人并非幼教，本人及亲属均无幼儿教育从业经历，未发现其有购买避孕药的情况，我市也未发生给幼儿喂避孕药的相关情况。该人为吸引眼球，于6月19日在某社交平台发布相关言论。目前，犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

至此事件基本查清，算是虚惊一场。从处理看，造谣者目前已经被刑拘，可能会迎来非常重的处罚。或许他自己都没想到，自己随口编的两句话，竟然产生了如此恶劣的社会影响。

造谣者可能低估了当前社会对儿童权益的重视程度。喂儿童避孕药，试图将他们“化学阉割”，这实在太过低级和龌龊，也十分恶毒。随意编造儿童的谣言，造谣者又怎能“全身而退”？

值得注意的是，此次造谣者的目的似乎是想挑拨性别对立，有很明显的“引战”意图。仔细看他的言论，喂男孩避孕药可以“救多少女孩”“其他群里姐妹们都这么做”，当有人质疑他，他便回复“你不会是媚男吧”。

他在网络上装作是位女性，言辞之中透露着“仇男”的气息。但随着造谣者真实身份曝光，他自己就是一位男性。虽然不清楚其真实意图，但此种行为客观上是在无中生有地引发对立。

这其实也给人们提个醒，网上有多少充斥着极端情绪的发言，可能只是一种刻意表演。但人们的认知、情绪又容易被一些言论撩拨起来，陷入无谓的争吵之中。

因此，面对网络上纷繁复杂的信息，人们应当保持一份理性和定力。