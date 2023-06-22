烤鱼里现蛆虫，高校食堂为何又出问题

来源：澎湃新闻

作者：龙之朱

近来中国高校食堂食品安全问题频发，一再刺激公众的神经。

继江西工业职业技术学院食堂“鼠头鸭脖”之后，河南焦作师专食堂烤鱼里又现蛆虫。焦作市山阳区市场监督管理局21日通报称，涉事餐厅为焦作师范高等专科学校师苑餐厅6号档口“青春食代”。目前，已责令档口停业整改，并立案查处。

时值炎夏，食物存放不易，各种肉类食材滋生寄生虫，算不上什么意外。只要及时处置坏掉了的食材，并科学存放、合理调配后续食材就可以了。然而，让人意外的是，该校食堂非但没有引起重视，正确处置，还把这些生虫子的食材烹制成食物出售给学生。

由此可知，焦作师专食堂面临的问题是双重的：其一，保管不善，制度不严，流程不合理；其二，继续使用变质食材，无视学生健康，其行为已经触犯了《食品安全法》，涉嫌构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。

当然，具体是否涉罪、该如何处罚等等，还有待相关部门进一步调查。无论如何，这家高校食堂必须为其明知故犯、知劣售劣的行为付出代价，学校里学生再多，食堂也不该泥沙俱下，把生了蛆的食品卖给学生。

而不管是此前的江西工职院，还是现在的焦作师专，一再发生的食品安全问题，不只“恶心”到了学生和社会公众，更暴露出当下高校食堂普遍的监管困境。

一是外包食堂的监管缺失问题。高校食堂外包，通过社会化配置资源，原本是希望学生吃得更丰富，但如果承包企业过于追求经济利益最大化，加之学校监管不力，就很容易忽视食品安全，出现各种稀奇古怪的问题。

特别是，学校和监管部门不能光重视舆情，总想着把事情尽快平息下去，而应该正视问题，检讨食堂日常工作流程里到底有哪些纰漏。

再就是作为用餐主体的学生，也面临着正当维权渠道不畅的难题。为什么相关事件一上网就“炸”？其实，如果有正常的沟通和反映渠道，有些问题完全可以在线下解决。这也提醒高校，要真正把学生的诉求当回事，多些倾听和尊重。

据媒体报道，近来，受相关事件影响，国内多地开始严查严管高校食堂。事后补救、亡羊补牢，自有其积极意义，但频发的高校食品安全事件也警醒有关各方，不能总等到事情在互联网上发酵，再开始重视高校食品安全。

高校当然要切实履行好“甲方”的责任，要明白，高校食堂绝不仅仅是一纸合同、一单生意，而是关系到数以千万计的师生健康。有诉求尽量协调，有问题及时解决，类似烤鱼里现蛆虫的“辣眼睛”事件，无论如何不该一而再再而三地出现了。