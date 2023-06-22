普通人被网暴门槛越来越低，如何防止“异鬼”入侵？

来源：红星新闻

作者：栗中西

一个手机号就能反查所有信息，进而掀起一场网络世界向现实世界的“入侵”？最近，媒体调查发现，网暴不只是挂在“热搜”上的内容，普通人被网暴的门槛也越来越低。这其中，手机号已成为网络暴力实施者循迹而至的关键线索。从人肉搜索、到电话“轰炸”、到水军攻击，网暴不只是某个网友的心血来潮，背后有一整个完整且越来越隐蔽的产业链。

一开始，网络暴力只是“公众人物”需要担心的事情，但后来，越来越多的普通人因为一些自己在网络中的言论，被针锋相对的网友们一路“追杀”，成为网暴的目标。施暴者们仅仅过过嘴瘾还不够，还要通过各种办法将“惩罚”从虚拟世界延伸到现实世界：曝光对方工作、家庭、收入等隐私信息，寄包裹威胁，谩骂攻击，用“呼死你”之类的工具干扰对方生活等等。手段不高明，但是伤害性极强。

而招致这种“私刑”的原因，从过往报道来看，可能只是说了一句对方不爱听的话，不喜欢某位“爱豆”，染了特别的发色，或者是因为给跑腿打赏200元（人民币，37新元），或者干脆只是因为“看上去像是个偷拍者”……不管起因听上去多么微小，最后结果很可能是毁掉他人生活，甚至吞噬掉一个人的生命。

网络实名制的初衷是保护、引导互联网用户，而手机号实名是实现网络实名的重要手段。但是现在，施暴者们正是通过实名手机号，或无师自通、顺藤摸瓜地全网搜索，或轻车熟路、轻点手指地找黑色“帮凶”，花点钱就能搞“轰炸”、买水军、刷热搜，让对方实现“社会性死亡”。

这个场景，无法不让人毛骨悚然。看过《权力的游戏》的人，或许会想起北境长城之外，那群随时准备进攻维斯特洛大陆的“异鬼”。一旦长城有个缺口，“异鬼”进攻，凛冬将至，生灵涂炭。就像一旦手机号暴露打破了虚实界限，那些躲在屏幕后面的自我中心主义、有移情缺陷的施暴狂们，就有机会施展网暴“大军”的威力。

遏制网暴的凶猛势头，构建清朗网络空间，“人人喊打”的网暴到底要怎么打？

一个很简单的道理：如果网暴这件事，留给大众的印象一直都是门槛很低、过程很爽、代价很小，必然容易唤醒人性之恶。不久前，三部门就惩治网暴公开征求意见，网暴入刑的呼声越来越高，提高违法犯罪成本是大势所趋。同时，随着各种报道、解读的加入，对网暴伤害性的披露，随着参与网暴被反噬的事情越来越多，“键”刃之下、没有赢家的观念开始普及，现在，有关网暴门槛的讨论，应该引起更多重视和行动。

一来，平台的用户隐私意识和数据安全保护能力要提高，构筑起数据安全的“城墙”，不能让黑色之手随意爬取用户数据，不能让用户时时刻刻感觉被窥探；二来，普通人的互联网安全意识要提高，不在网络上随意曝光含有个人隐私的图片、视频、文字，这个用网习惯必须要建立；三来，对网暴背后的黑色产业链打击务必要严，不能让手机号之类的线索，成为幕后黑手谋财害人的工具。