上太空潜深海 富豪潮玩有价有市

来源：香港《明报》

深海潜艇游是爱好冒险的富人近年除了乘火箭上太空外，另一趋之若鹜的新潮玩意。纵然收费高昂，潜水器空间狭小，旅客还要承受几个小时的密封黑暗，厕所设备只有特备的袋子和瓶子，但依然不乏参加者。业内人士希望这次的深海潜艇游意外不会冲击潜艇旅游的发展。

水下旅游（submersible tourism）始于1980年代中，游客可参观海里的珊瑚礁、坠海二战战机或古船残骸、浅海海底。今年初有报道指出，一些成功的潜艇游公司每月收入可高达100万美元（134万新元）。

随着抵受水压等技术日新月异，潜艇下潜深度扩大。2020年5月起，有公司推出探索深逾1万米的地球最深海沟——马里亚纳海沟（Mariana Trench）的潜艇团，一趟约14个小时的海底游连同花四小时下潜、四小时升回海面，每名乘客收费75万美元。这次涉事的海洋之门探险公司推出的3810米深“铁达尼”号残骸观赏游，收费每位25万美元，已相对较便宜。

水下旅游恐损有价值遗迹

早于20多年前，已有公司筹办观赏“铁达尼”号残骸的潜艇游。最早是一家英国公司由1998年开办至2012年最后一次，共下潜过197次，每位票价由逾3.2万美元（约25万港元）升至5.9万美元（约46万港元）。其间及之后有其他公司加入举办这行程。报道指出，即使潜艇游没有打算直接触“铁达尼”号，也有可能因碰撞而加剧沉船损毁，英美等国有意推动将之列为联合国教科文组织水下遗产，给予保护。