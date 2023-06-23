防燃气事故要抓住“最后一两米”

来源：北京青年报

作者：柳凤春

6月21日晚，宁夏回族自治区银川市兴庆区民族南街富洋烧烤店操作间液化石油气(液化气罐)泄漏引发爆炸，已造成31人死亡、7人受伤。

据2023年5月由中国城市燃气协会安全管理工作委员会、中国燃气安全杂志社、燃气安全与服务微信公众号联合发布的2023年第一季度《全国燃气事故分析报告》显示，今年一季度，收集到全国燃气事故143起，其中较大事故2起，按照事故类型划分：居民用户事故86起，工商用户事故25起，管网事故32起；按照气源种类划分，天然气事故52起，占事故数量的36.4%，液化石油气事故78起，占事故数量的54.5%，气源待核实13起，占事故数量的9.1%。这些事故共造成16人死亡、79人受伤。

这次宁夏银川的烧烤店燃气爆炸事故再次提醒我们“燃气安全是一个动词，除了行动已别无选择”。国家应急管理部多次下发通知要求，各地吸取连续发生的燃气安全事故教训，推动开展燃气安全风险隐患集中专项整治。

小吃店、居民区等燃气火灾、爆炸、中毒事故呈多发、高发趋势。相关数据显示，家庭燃气事故99.9%是由于疏忽造成，每10起家庭燃气事故，有7起是因胶管老化或破裂所致，燃气泄漏主要在连接处泄漏、燃气软管泄漏、阀门泄漏。相对于燃气接入管道、燃气器具安全的备受重视，处于输气末端、居民厨房内的“最后2米”软管却极易被忽视。仅有18个月使用期限的橡胶软管存在超期服役隐患，一旦变硬变脆、老化龟裂，加之密封材料失效、卡箍松动、频繁开关磨损等，燃气泄漏随之即来，稍不留心的燃气末端变成“隐形炸弹”，以致引发火灾、爆炸事故。

橡胶软管费用低、易购买，但也有易被鼠咬、折损、易老化龟裂、遇高温易软化等弊端。如何降低橡胶软管老化引发的事故概率，目前市场售有的金属波纹管可作为其替代品。由于各地频发的燃气事故，各级政府、燃气公司纷纷推出“入小区、入门店、入用户”举措，关口前移排查安全隐患，消除了部分安全隐患。但也有个别燃气企业在橡胶软管更换费用谁负上纠缠不休，加之个别用户心存侥幸，导致橡胶软管长期超期服役、带病工作，久而久之埋下了事故隐患。

纠治燃气软管“最后一两米”安全问题，关键之一要掌握日常用气常识。这方面要突出四个字：“看”——常看表，在关闭燃气灶具后常查看燃气表末位红框数字有无走动情况，不动正常，走动则为燃气泄漏；“闻”——闻气味，在厨房及其周边有无类似臭鸡蛋的味道，常看报警器工作情况；“问”——家庭成员互相提醒，燃气使用不离人，用完燃气及时关掉燃气灶开关、燃气阀门；“切”——在胶管、接口处、管道、旋塞阀等等怀疑漏气部位抹肥皂水或洗涤剂水测试有无气泡产生。

关键之二要定期检修，聘请专业维修人员上门检修，更换新型不锈钢材质波纹软管，消除软管老化、连接不规范、燃气灶不带熄火保护装置等隐患。

关键之三要注意通风，在使用燃气时要开窗开门，最大限度降低燃气安全事故发生。