来源：北京青年报

作者：胡欣红

近日，一段题为《男子在太湖边放生外来物种珍珠鳖》的视频在网上流传。视频显示，一名男子从白色箱子中将一只背上有花纹的鳖倒出来，鳖很快爬入水中消失不见，周围的人一片欢呼“放生喽”。据专业人士介绍，从视频的内容基本可以判定，被放生的是珍珠鳖，而且一旦放生很难再把它抓回来。

放生本是一桩好事，但随意放生却危害多多，不合适的放生不仅会直接导致“杀生”，还可能会对当地生物多样性造成恶劣影响，破坏生态平衡。令人遗憾的是，很多人并不清楚，常常出于“好心”办了坏事：放生“清道夫”，放生毒蛇，放生鳄雀鳝……一次又一次人为制造了生态险情。更有甚者，看到民间放生活动有利可图，还专门捕捉野生动物，贩卖给景点、游客等做放生之用。据悉，除了线下买卖放生生物的市场异常活跃，线上各类放生平台也逐渐增多。

珍珠鳖原产于北美洲，学名佛罗里达鳖，又称美国山瑞鳖，属淡水喜温鳖种，现已引进中国，并在多地开展养殖。中国水产学会外来水生生物科学防控专家团队的科普材料显示，不规范的放生是导致外来水生物种演变成外来入侵物种的重要因素之一，而珍珠鳖属于不适宜开展增殖放流(放生)的水生生物物种。

放生的本意是保护野生动物和自然生态，但野蛮放生不仅有悖初衷，而且涉嫌违法。个人或组织未经批准，无论是国家重点保护还是非重点保护的野生动物，擅自捕捉、买卖、放生都是违法违规的。野生动物保护法修订草案明确提出：随意放生野生动物，造成他人人身、财产损害或者危害生态系统的，依法承担法律责任。

去年，江苏常州女子徐某为给亲友祈福在当地水产批发市场刘某处购买了9.04万元的鲇鱼，随后在当地长荡湖偷偷放生2.5万斤鲇鱼，结果出现大量死亡，导致渔政部门耗费10天才完成打捞。经鉴定，这些鲇鱼为革胡子鲇，系外来物种，具有较强的入侵能力，或严重危害长荡湖水生态系统安全。检察机关向法院提起民事公益诉讼，要求徐某、刘某二人赔偿生态损失费用。

殷鉴不远，“野蛮放生”何以屡禁不绝？一是相当一部分人的观念还停留于过去，总觉得放生就是“行善”，没有考虑到会带来其他影响；二是很多放生行为具有随机性，很难第一时间被察觉、制止，而且目前对违规放生者仍以教育劝导为主，违法成本较低。

应对放生乱象，需要双管齐下：一是加强宣传以扭转部分放生者的观念；二是相关部门对野蛮放生依法严肃惩处，以儆效尤。由于随意放生等原因，加之珍珠鳖环境适应能力和繁殖力较强，在自然水体中可能占据本土鳖类的生态位，并捕食其他水生生物，对水域生态环境造成不利影响。目前，相关部门已经派工作人员去现场调查情况，核实后将依法对涉事人员进行处罚。

据悉，中国是世界上遭受生物入侵危害和威胁最为严重的国家之一，每年造成的直接经济损失逾2000亿元。专家建议，可以通过学习生物多样性保护的知识，传播正确的环保理念，在我们的生产、生活中开展邻里生物多样性保护。其实，减少对自然的破坏和侵扰，有时候比放生会更有利于生态的可持续发展，而这同样也可以达到善意的目的。