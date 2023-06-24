阿根廷出现美元荒 人民币占外汇交易份额创纪录新高

来源：彭博社

在阿根廷很难找到美元，以至于美国家电巨头惠而浦正考虑用人民币支付新工厂的进口零部件。

这不是孤例。

在这个南美国家，不断减少的美元供应正促使企业接受一种在国际贸易中扮演边缘角色的货币。这一趋势既凸显了阿根廷严峻的财政环境，也折射出中国对人民币的雄心。

“央行没有美元，所以需要中国提供的紧急援助，”布宜诺斯艾利斯的贸易经济学家Marcelo Elizondo说，“对阿根廷而言，与中国的货币关系是出于紧急情况，但对中国来说是借力地缘政治机会的一个支点。”

美元在全球贸易中的霸主地位正在被中美竞争造成的碎片化所蚕食，特别是在发展中国家。由于在入侵乌克兰后陷入经济孤立，俄罗斯也为避免制裁开辟了非美元贸易路线。

例如，邻国巴西也打算更多地使用人民币，这是总统卢拉为寻求美元替代品而做出的一项政治决定。

然而，在阿根廷，人民币代表了一种快速和短期的解决方案，以维持工厂装配线运转，因为长期规划受到通胀飙升和混乱政策的挑战。

中国最近允许阿根廷动用180亿美元（约243亿新元）货币互换额度的一半以上来支持两国之间的贸易。两国自2009年以来一直签有货币互换协议，该协议被视为在流动性危机期间加强外汇储备的保险。

“阿根廷剩下的唯一选择是从中国互换额度下动用人民币，”C&T Asesores咨询公司主管Maria Castiglioni说。

据阿根廷海关机构的数据，超过500家阿根廷公司已经要求用人民币支付进口商品，包括电子产品公司、汽车零部件公司和纺织品制造商，以及石油和矿业公司。

阿根廷央行的数据显示，官员们还批准了使用人民币支付相当于29亿美元的进口。阿根廷外汇市场在6月前10天的人民币交易总额约为2.85亿美元，是整个5月的两倍。

此外，阿根廷最大的交易所之一Mercado Abierto Electrónico的数据显示，人民币交易在阿根廷外汇市场的份额最近创下28%的单日纪录新高，相比上个月最高为5%。

总部位于密歇根州的家电制造商惠而浦是阿根廷目前考虑使用人民币而非美元的公司之一。该公司去年向其在布宜诺斯艾利斯郊外的工厂投资5200万美元，用于生产洗衣机和其他产品。

由于美元荒，以及最近几个月的短缺导致生产短暂暂停后，该公司正在考虑用人民币支付一些进口，来确保关键电子部件的稳定供应。

“我们先前被迫在某些时候关停工厂，这对业务、生产率和质量都没有好处，”惠而浦拉丁美洲区总裁Juan Carlos Puente接受采访时说。他接着说，该公司计划将其在阿根廷产量的70%用于出口。

“我们正在研究如何利用这种新资金渠道，继续进口原材料，”他说，并承认改变货币“并不容易”。

如果惠而浦推进这一计划，该公司将加入Mirgor和Newsan等阿根廷公司的行列。据阿根廷海关机构的数据，这两家公司用人民币支付了价值6.3亿美元5月至8月期间的进口。其他公司正在排队等待人民币，因为央行迫使公司先在境外找到自己的美元融资，此后要等待数月才能利用当地外汇市场。

阿根廷的货币在过去12个月已经贬值一半，在同期新兴市场货币中表现最差。阿根廷央行的美元储备处于2016年以来最低水平，在剔除互换额度、黄金和多边融资后，其流动性现金储备实际处于负值区域。

阿根廷比索承压的一个迹象是，政府周三报告称，5月份的贸易逆差达到12亿美元，这是自2018年货币危机爆发以来的最大逆差。

中国一直在推动人民币作为美元的替代货币，并采取了其他措施来扩大其在全球金融体系中的作用，包括逐步开放中国金融市场和当局退出常规的外汇干预。

多年来，中国人民银行已与约40个国家签署了货币互换协议，并稳步扩大其刚起步的人民币跨境支付系统(CIPS)。

阿根廷急于用人民币付账之际，政府官员正与国际货币基金组织(IMF)谈判，希望从该国440亿美元的援助计划中获得更多预付资金。阿根廷没有遵守IMF的任何关键目标，此前一场史无前例的干旱摧毁了价值约200亿美元的农作物出口，加剧了美元短缺。