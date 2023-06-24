高考结束带女儿整容，家长不该助推“容貌焦虑”

来源：新京报

作者：熊丙奇

中国高考刚刚过去不久，话题#妈妈带高考结束女儿整容提升自信#引发网友热议。

据都市快报·橙柿互动报道，6月21日，辽宁铁岭妈妈带着高考结束的女儿去整容。孩子妈妈冯女士介绍，女儿上了高中后特别喜欢玩游戏，自己和孩子爸爸就考虑，是不是因为女儿长得不好看、不自信。为了不让她玩游戏，多和现实世界社交，也想让她更漂亮点儿，就和女儿沟通，在她非常认可的情况下，带着去做了鼻子和下巴。现在亲戚来家里，看到女儿都夸变好看了。

“开学变校花”，高考后学生扎堆整容，早已不是新闻。但如今的学生“整容热”也有了一些变化——以前，是学生自己想整容，父母并不是特别支持，现在却出现了父母主动提出让学生去整容的情况。这无疑将助推学生整容热进一步升温，甚至出现“整容攀比”，加剧学生“容貌焦虑”。

虽然高中毕业生已是成人，整容还是全家的决定，但这种“整容风”也不可长。父母让孩子更自信，不能通过整容实现，而更应该培养孩子的独立性、责任心、自信心。通过整容来提升孩子的自信心，显然是走歪了路，这不仅会误导孩子把关注点集中在相貌、身材上，甚至还会养成整容依赖症，不断去整容。

高考后的学生整容热，是多方面因素形成的。整容机构的广告无孔不入，给学生们灌输容貌对社交、职业与事业发展的“决定性”影响，刻意贩卖容貌焦虑。而一些短视频博主分享整容经验，看似是个体自发行为，背后其实也有整容机构的影子。这也导致容貌焦虑已经出现明显的低龄化趋势。

前不久，由华南师范大学文学院编辑出版系2020级学生进行的一项调查显示，69.7%的大学生存在容貌焦虑，其中女生又占比最高。大部分男女生对自我容貌有中等偏上认知，但男生对自己容貌重度不满意的占比比女生更多。因此，无论男女生都能明显受到容貌焦虑的影响。

中国社会存在用聪明、漂亮来表扬孩子的普遍做法，但聪明、漂亮更多是先天因素，而非后天努力的结果。事实上，对容貌的过度关注，也会影响孩子的成才观、成功观。有些学生就认为，同学取得成功，是因为长得好看，而不是靠努力奋斗。

因此，通过整容让自己的容貌更好看，当然没什么问题，但也不能高估其对人生、职业与事业发展的作用。尤其是，家长在教育孩子时，不要进行容貌攀比，而应注意培养孩子自信乐观的生活态度。

回到这次引发社会争议的整容事件上，女儿高考后特别喜欢玩游戏，其父母分析的“长得不好看，不自信”，最多只是一方面原因；更重要的原因是，孩子缺乏对高考后的规划，以及没有找到自己感兴趣的事情。

其实，这也是不少高考生的共同问题。在高考结束后，“突然闲下来”的学生，变得有些迷茫，不知道自己应该干点儿什么好，于是就有学生“报复式”地玩游戏，甚至由此沉迷于游戏。

可以肯定的是，不解决好根本问题，即使整容变得好看一些后，孩子们还会照样玩游戏。当此之时，家长尤其不能走歪路，而应引导孩子做好自己的暑假生活安排，做好高考后以及上大学的规划，让孩子对自己的未来之路充满信心。