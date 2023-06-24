连生六女仍被要求生个男孩，母亲有权说“不”

来源：新京报

作者：李曙明

连生6女还被要求“务必生个男孩”，女子逃回娘家诉讼离婚遭法院驳回。近日，中国一起离婚案引发舆论关注。

据极目新闻报道，湖南女子熊某连生6个女儿后，却被丈夫要求继续生儿子。连续生育给熊某身体带来极大痛苦，对于丈夫生儿子的执念，她无法忍受，起诉要求离婚。法院最终驳回离婚诉求，并对熊某发出“家庭教育令”。

广受社会关注的这一案件中，涉及不少法律问题，需要一一梳理。

首先是，法院向熊某发出家庭教育令，有问题吗？

不少人为熊某鸣不平，认为这件事错在其丈夫，法院不该向熊某发出家庭教育令。这是出于对法律的误解。

事实上，家庭教育令中熊某的身份，并非起诉丈夫要求离婚的妻子，而是对6个孩子疏于监护的母亲。据报道，因为与丈夫无法沟通，熊某自2019年开始一直在娘家躲避，期间没有照顾过6个女儿，也没有再抚养过孩子。法院以家庭教育令的方式敦促熊某履行监护人职责，并无不妥，也是职责要求。

与此同时，熊某丈夫重男轻女，将妻子作为生育机器，要求其“务必生个男孩”，对于这种错误观念和做法，是否应予以批评、谴责？

法院判决驳回熊某离婚请求，原因是法院经过调查认为，两人生育了6个孩子，并不存在感情破裂的情况。“感情确已破裂”是判决离婚的实质条件，法院认定并无问题。

但需要注意的是，其中可能隐藏着一个悖论：如果6个孩子可以作为双方感情未破裂的依据，那么，再生几个，是不是意味着二人感情更深了一步？如果此一悖论成立，熊某将来再起诉离婚，可能就会更难。

法院没判决离婚，但双方围绕“是否继续生儿子”的矛盾也并未解决，二人婚姻未来因此存在很大风险。这件事的是非不难判断，司法机关以适当方式，比如在判决中提及，或者当面指出等，对是非作必要评判，有助于男方纠正错误思想和行为，有利于矛盾解决，也是对社会风尚作出引导。

事实上，不再生育也是熊某的法定权利。中国《妇女权益保障法》第32条规定，妇女依法享有生育子女的权利，也有不生育子女的自由。可见，生不生孩子、生几个，属于妇女权利和自由范畴，包括丈夫在内的任何人，应尊重妇女本人意愿而不能强迫。

在这起案件中，丈夫将熊某作为生育机器，“不生出儿子不罢休”，已经侵害了熊某的生育自由。虽然法院判决婚姻关系存续，但熊某有权对其丈夫继续生育的要求说“不”。

当然，最重要的是，有关部门也有责任保障熊某不再生育权利得以实现。除非熊某在某一天自行改变想法，心甘情愿满足其丈夫生儿子的愿望，否则，她不再生育的权利应依法得到切实保障。

而落实这一点，除了熊某本人的据理、据法力争，有关部门也当适时介入。如根据《妇女权益保障法》，当地妇联、法律援助机构、司法机关等机构，都有责任在各自职责范围内维护熊某的合法权益。

尤其要强调的是，对司法机关而言，一旦熊某和丈夫“生不生儿子”的矛盾被证明无法调和，及时判决离婚，让二人一别两宽，就是更理性、更负责任的选择：一方将另一方作为生育机器，婚姻的感情基础已经不在；而家庭矛盾引发的更大悲剧，现实中已经太多太多。

这一案件之所以引发广泛关注，是一些人将自己“摆进去”，设想如果自己碰到这种情况，会是一个什么结果，能否摆脱“必须生儿子”的困境。这样看，本案的最终结果，不仅关系到个案的公正和当事人权益，也将一定程度影响更多人对于法治和婚姻的信心。