白玉兰奖的“意难平”，张颂文还是赵丽颖？

来源：扬子晚报

6月23日晚，第28届上海电视节“白玉兰绽放”颁奖典礼举行。由于去年没有举办白玉兰奖颁奖礼，今年提名名单汇聚了最近两年的优秀影视作品。在最受关注的中国电视剧单元，《人世间》《县委大院》获得最佳中国电视剧奖，雷佳音获得最佳男主角奖，吴越获得最佳女主角奖。如果要提名今年白玉兰奖的意难平，许多人大概会提及颗粒无收的爆款剧《狂飙》。

赵丽颖要“继续陪跑”

吴越和雷佳音携手拿走最佳男女主角奖项，被网友调侃为“《我的前半生》赢麻了”。还有网友发现，来自《我的前半生》剧组的雷佳音、袁泉、马伊琍、吴越都拿过白玉兰奖，顺便“鞭策”下靳东要“加油”。

原本呼声最高的赵丽颖、殷桃无缘最佳女主角，引发网友热议。赵丽颖曾凭借《花千骨》《知否知否应是绿肥红瘦》，两度提名白玉兰奖最佳女主角奖，最近两年，她深耕现实主义题材剧，带着《幸福到万家》《风吹半夏》与观众见面，更凭借《风吹半夏》中的励志女性许半夏一角获得第三次提名。殷桃则是“飞天奖”“白玉兰奖”“金鹰奖”中国三大电视剧奖项“大满贯”获得者，去年，她已凭借《人世间》郑娟一角获得第31届中国电视金鹰奖。

此次粉丝对赵丽颖的得奖呼声很高，但最终离获奖还差一把火候。23日深夜，赵丽颖也通过微博回应“三次陪跑”，大方表示“继续跑”。被网友赞，“格局很棒，入围即是肯定，未来还有无限可能，加油！”

“好作品太扎堆了”

此前因没获白玉兰提名而受到热议的演员张颂文，此次来到颁奖礼现场，和白玉兰奖评委孙皓，导演毛卫宁一起揭晓最佳导演奖归属。

张颂文此次前来白玉兰奖颁奖，身穿薄荷绿衬衫，神清气爽，一出机场行程就被网友发现。颁奖前，毛卫宁提到了一件有关张颂文的趣事：“《狂飙》爆火之后，有一个网友问我，为什么张颂文只关注了你一个人？”张颂文回答，“应该是2021年过年的时候，我在横店拍戏。我看到窗下有一个影视城，有一个组大年三十的白天还在拍戏，我就很感动，发了一组照片。我说‘这个剧组是我见过最勤奋的剧组’，您(毛卫宁)就在下面留言‘那是我的剧组’。我觉得这个导演一定是很优秀、很勤奋，我将来一定要跟这样优秀的导演合作，于是就顺手在您的名字那里点了关注。”

随后，张颂文揭晓了本届白玉兰奖最佳导演得主，“这位导演应该是我们演员同行很希望合作的导演，最佳导演的获得者是——《人世间》李路！”

现场给足张颂文“秀time”，“颗粒无收”的《狂飙》剧组却引发网友不平，许多人问及原因。在颁奖后的见面会上，电视剧单元评委会主席胡智锋分享了评审的感受“累”和“难”，“好作品太扎堆了，难以割舍，所以我相信，7位评委评出来的，一定是众望所归的优秀者。”