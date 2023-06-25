玩法上新 暑期档旅游持续升温

来源：光明日报

六月的夏日充满毕业季独有的青春气息，随着中高考结束，“暑期档”旅游热潮也悄然来临。年轻人约上好友，共赴山海，在旅途中告别青春；家长们带上孩子，走过名山大川，探访人文古迹，追寻更有意义的假期。当下，年轻人和亲子家庭成为旅游市场最大的游客群体，为满足游客需求，各地各景区推出门票减免等优惠措施，不断“上新”独具特色的旅游产品，个性化定制、主题研学、户外运动等新业态、新玩法亮点不断，让暑期旅游市场更加丰富精彩。

暑期市场迎热潮 避暑纳凉成为最大需求

“高考一结束，儿子就与同学们约好去看球赛，接下来我们一家还准备到海边度假，好好放松一下。”广州市民王女士告诉记者，她身边的很多学生都有出游计划，忙碌的备考时光过后，学生们将放松、休闲、度假作为选择目的地的主要考虑因素。

在溪谷山林感受清风拂面，到乡村度假沉醉于浪漫星空，纵马草原体验原生态的牧民生活……炎热夏日，避暑纳凉成为游客最大需求，山岳、草原、海滨、乡村成为广受欢迎的休闲度假胜地，陆续开放的室内外水乐园和漂流、露营等玩法，让游客们在山水之间享受夏日清凉。在马蜂窝网站上，进入6月后“国内避暑”相关搜索内容涨幅高达150%，各地草原平均热度上涨超过100%。在去哪儿网旅行平台上，6月10日18点开始，关于“毕业旅行”“毕业跟团游”的搜索量骤然上升，跃居搜索热门词前五名；厦门、青岛、海口、三亚、威海、大连、秦皇岛等海边城市受到欢迎，成为毕业旅行的不二之选。

假期伊始，城市周边乡村迎来大量亲子游客，通过农事体验、非遗体验、探索自然来感受乡野乐趣。“我们的民宿预订量从上个月就开始快速增长，目前暑假包括端午假期的预订量已达到80%。”上海近郊一家民宿的工作人员瞿英表示，“来预定的大多是一家人，来这里看看乡村的田园风光，放松一下心情。我们也推出了更适合一家三口的家庭套餐。”

途牛旅游网预订数据显示，今年暑期亲子游、毕业游在高考结束后第一周即6月11-17日迎来第一波出游热潮，并从端午假期开始正式进入出游高峰，其中，学龄前儿童(6岁及以下)的亲子家庭、18-22岁的高考生和大学生占据较高比例。进入7月后，随着暑假正式到来，出游人数占比达52%。

“端午假期延续了今年以来旅游市场的热度，小学和初高中毕业生群体的出游需求大幅释放，学生出游潮来临。出游方式上，出于安全考虑，家长更愿意陪同出游，通过大型旅行社或在线旅游平台预订成熟线路的跟团游或自由行。”途牛华东产品负责人蔡淼告诉记者。

为迎接广大学生游客，全国多地景区推出了中高考考生凭准考证享受门票减免的优惠，如西安城墙景区、上海海湾国家森林公园、沈阳故宫景区等。曲阜师范大学附属中学的文哲了解到这些优惠后制定了自己的旅行计划：“我是登山爱好者，这次旅行的目的地有很多，从家乡曲阜的尼山景区，再到五岳景区、河南老君山景区，这个假期会去很多曾经想去的地方。”

个性玩法受欢迎 年轻客群塑造旅游新气象

“读万卷书，也要行万里路。把脚步丈量大好河山，留下属于青春的浪漫记忆。”山东师范大学的大四学生陈芊如把自己毕业旅行的第一站选在了长白山，“盛夏的长白山透着清凉，有湛蓝的湖水，有苍翠的森林，有明净的天空，有绚烂的花海，是避暑休闲的好去处。”

对不少学子来说，毕业旅行是一种纪念和仪式，也是对青春的记录。大学毕业生往往更加喜爱自主设计行程。前往热门网红旅游城市打卡成为许多毕业生看世界的方式——在丽江古城民谣广场，民谣乐队和歌手在夜晚开场演出，吸引了很多喜爱音乐的年轻人；放假的学生们“进淄赶烤”，只为尝一尝种草已久的烧烤；到成都探望熊猫顶流“花花”，到重庆“打卡”洪崖洞和李子坝“穿楼”轻轨，在长沙网红巴士来一次毕业旅拍，身着汉服游览西安大唐不夜城……主题乐园、特色美食、历史人文、音乐艺术、户外运动，都成为年轻人选择目的地的理由。

小团定制的毕业游也颇受关注。近日，几名深圳的学生通过定制旅行项目来到广东惠州盐洲岛，捕鱼、浮潜、海岸徒步、沙滩游戏、篝火晚会等活动更加注重户外体验，也拉近了朋友间的距离。“我们还定制了毕业主题的蛋糕和行李牌等，为青春留下美好的纪念。”毕业生王晶晶说。

为满足年轻人追求个性化、强社交、深度文化体验等需求，携程旅行近日推出了“结伴游”产品，由目的地的达人导游带团，错峰游览美景，享受地道文化及导游私藏“干货”，通过组织团队进行破冰交流和分享，让年轻人在旅行中收获朋友。例如，今夏新疆的天山环线10日“结伴游”产品融合了赛里木湖音乐节，设置了那拉提秘境草场的轻徒步体验、河谷草原挤牛奶、手工打馕以及到吐鲁番老乡家做客，跟老乡学跳新疆舞等体验。

与此同时，选择自驾毕业游的年轻人越来越多。今年暑期，携程平台上18-24岁租车用户数量同比增长52%。熊猫之城成都，海滨城市三亚、海口，拥有独库公路的新疆，以及可以“追风”的大理、昆明成为年轻人毕业自驾游的“胜地”。

年轻人的个性化出游需求正在释放，各类夏季旅游新产品的推出为学生群体提供了多元化选择。“年轻客群更关注旅游目的地是否和自己有情感连结，有的旅游目的地通过价格优势、温情关怀吸引了大批年轻人，以各类音乐节为代表的现代艺术和旅游融合项目、地方民俗和非遗项目也吸引了大量年轻游客。”中国旅游研究院院长戴斌表示，“年轻客群可以促使旅游市场导入新资源、研发新项目，进而塑造旅游新气象。”

研学游盛行 在行走中收获知识和体验

“我们南京之旅的首站为南京博物院，其中民国馆最让人流连忘返，登楼俯瞰，老建筑古色古香，颇具意境。”宁海海亮高级中学同学李佳妮在她的研学笔记中写道。

一到暑假，研学旅游便受到大量学生和家长的关注。南京、北京、西安等历史文化古都都迎来大量研学旅游团，除了文博旅游外，更多亲近自然、科学探索、乡村旅游项目也深受喜爱。

各类研学机构和旅行社推出丰富多样的研学主题线路，带着孩子们走出教室、走向大自然，在行走中收获有趣的知识和体验。如新东方的游学项目依托自身专业教师资源，推出了腾格里沙漠徒步、西双版纳户外探索、穿越河西走廊、航空科技探索、首都文化研学等不同类型的研学线路。“我们西安的研学项目包括了古装情景剧表演、兵马俑非遗手工等丰富有趣的内容，将激发孩子的兴趣和创造力，把多个学科的知识融合其中，让学生们在玩中有所收获。”一位带团导师说。

为进一步激发文旅消费潜力，近日四川发布“暑期游天府”等多个主题旅游线路，多家研学旅行基地(营地)、研学旅行承办机构据此推出夏令营、亲子游等暑期研学旅游产品，包括亲近自然、循迹访古、红色旅游等多种主题。位于成都新津天府农博园的农博魔方研学基地开展了大地耕种、没烦恼房间、露营绘、田野游乐场等丰富的活动，活动一经推出就迅速被抢空。湖南张家界武陵源开启研学旅行季活动，发布“张家界地貌”研学旅行产品线路和以张家界山水为元素的美术写生产品线路，包括地质科考、森林科考、张家界历史等模块，让学生在考察、实验、设计过程中培养发现和解决问题的能力。

“听讲解成为看展‘标配’，参与文博跟团游的客人也趋向年轻化。”途牛牛人专线导游陈鹃表示，年轻人看展的方式不再局限于拍照打卡或走马观花，而会带着求知的心态听专业讲解，探寻展览背后的文化内涵，通过听讲解汲取知识、开拓视野、启发探索的兴趣，满足精神需求。

“旅行社和在线旅游平台上的研学产品以开阔视野、启发探索的兴趣为主，我们今年推出的暑期研学游产品，在文学和历史学习、非遗手工、科学体验等方面各有侧重。”蔡淼表示。

“很多旅游企业开始转向亲子互动、科普研学、自然教育、科考探险等教育内容细分领域，推动了旅游和教育跨界融合的新业态发展。”华南师范大学旅游管理学院院长刘俊指出，如何深入挖掘旅游场景中丰富的实践育人价值元素，将其转化为教育性的内容体验，赋能旅游行业高质量发展，即赋予新旅游更多教育意义，是新时代旅游行业高质量发展普遍面临的关键问题。