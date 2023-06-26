聊天回“OK”成被告，表情包也要有张“法治脸”

来源：新京报

作者：戴先任

网络聊天表情包，也能成为“呈堂证供”。

据极目新闻报道，近日，江西法院微信公众号一篇《回了个“OK”，江西一男子成了被告》文章引起网友高度关注。

进入互联网时代，微信、支付宝等互联网工具在生活、工作中发挥越来越重要的作用，这也让电子证据案件增长迅速，但表情符号也能作为证据，却让不少人感到意外。

事实上，这样的案件正日益增多。经检索裁判文书网，2018年以来中国全国共有158起以表情符号作为证据的案件，其中2018年8件、2019年23件、2020年66件、2021年61件，增幅明显。

在部分“黄赌毒”犯罪案件中，犯罪分子利用表情符号替代敏感词表达隐喻含义以逃避侦查。如某组织卖淫罪案中，卖淫人员以“笑脸”表情符号代指嫖娼人员，向上线报送交易数量。此外，一些犯罪分子直接将表情符号作为犯罪工具实施犯罪，以增加识别、打击难度。

表情符号作为一种辅助性交际工具，也不能处于“法治盲区”，成了一些人用来变相侵犯他人权益的手段。所以，表情符号也能成为“呈堂证供”，实则是在扫除法治盲点，是在保护公众的合法权益，有助于维护社会平安稳定。

对于表情符号，不能想怎么发就怎么发，如果乱发表情符号，不仅可能让人产生误解，甚至引发纠纷与冲突，还可能让自己吃官司，为此承担法律后果。

此次江西法院微信公众号公布的这起案件中，那名在微信回了个“OK”表情的男子成为被告，并因此承担相应责任，就给广大网友敲响了警钟：表情包背后也有法律责任。

慎用表情包当成为现代交际中的必要注意事项，尤其是在处理合同等纠纷时，要避免使用表情符号进行“暧昧”表达，也要避免使用表情符号对他人进行威胁、恫吓，打性骚扰的“擦边球”等。

如此前厦门中院在一民间借贷纠纷中就认为，根据日常交流习惯和聊天语境，当事人发送的“OK”表情符号应视为对对方请求的同意，并据此作出裁判。

值得注意的是，使用社交软件交流时，表情符号起到了重要作用，但相比于文字，表情符号的表意解读具有较强主观性，缺乏统一标准。所以，对于表情符号的司法认定，在实践中也有很大困难。

如广州中院在一起仓储合同纠纷案中认为，表情符号是辅助表达心情、情感和想法的可视化图像，不能仅凭表情符号而认定为法律意义上的承诺，故没有认定当事人发送的“OK”表情系同意之意。

这也意味着，针对网络表情包，还要能建立健全相应的法律解释机制，出台司法指导，让对表情符号的表意解读有一个统一标准。这样能够更好规范表情符号的使用，让广大网民能够明晰表情符号的使用边界，把表情符号的使用纳入法治轨道，让表情包有“法治脸”。