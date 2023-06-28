龙舟比赛后，龙舟藏哪儿？

来源：广州日报

端午已过，经过激烈的龙舟赛、盛大的龙船景，热闹非凡的端午龙舟活动已走进尾声，各村开始进入藏龙酬神的环节。由于龙船的船头、船尾和船身是分离的，“藏龙”后船身一般藏在河道的泥下，龙头、龙尾则供奉在祠堂或者神庙。

6月27日，农历五月初十，广州天河石牌村的8条龙船藏入双岗龙船坊水下，车陂、珠村等地也在端午后将龙船重新藏回藏龙塘。虽然龙船重回船坞水底，但龙船的故事仍在继续，河涌边热闹依旧。

“藏龙”：对传统龙船船体的一种保养

昨日上午8时许，石牌村村民早早来到黄埔双岗龙船坊，他们选定吉日，确定当天举行龙船藏龙仪式。

上午9时，“藏龙”开始，村民们脱掉上衣，蹚入龙船坞，一边把水慢慢灌进龙船，一边用木料架起支架，固定好龙船。随后，他们把龙船底的泄水口木塞拿开，再用沙包压上龙船，让龙船没入水中。随着河水盖过船身，整条龙船缓缓消失水中。在村民的欢呼声中，意味着一年一度的端午龙舟活动告一段落了。

石牌三骏企业集团董事董炜炬介绍，“藏龙”是对传统龙船船体的一种保养。董炜炬说，广东夏季时间长，太阳猛烈，用坤甸木制成的龙船在长时间暴晒下容易开裂。为了更好地保存龙船，村民们会用湿润的河泥包裹龙船船体，使龙船与空气隔绝，这样保存的传统龙船，数十年以至上百年也不会腐朽。

民间有一种说法，最好的“藏龙”地点是在杧树下，岸边多树的地方落叶才会多，泥土中的养分也会更多。越好的龙船，船身越会乌黑发亮，而深埋在杧树下淤泥里的龙船，正因为落下的腐叶较多，船身也更为黑亮。

有的龙船会有自己的船坞，龙船就藏在船坞水中。而杉木龙船平时不用藏在河涌，一般是将其悬挂在船坞上，也有晾起在露天阴凉处。

看着藏进船坞的龙船，石牌村民池荣佳已经开始期盼明年的端午龙船节：“在藏龙仪式上，大家都很不舍，恨不得再多扒20多天才过瘾，不少人现在就开始用手指数着日子，盼望着能再坐上龙船了。”池荣佳说。

一同挥桨扒船 荣辱与共

从“四月八，龙船透底挖”起龙仪式开始，车陂的端午龙船节一般持续到五月初五，最长也不过五月初六。广州市级非遗传承人苏应昌在龙船节期间负责张罗龙船比赛、龙船饭等各项事宜。

6月23日，农历五月初六，天河首届区级龙舟赛在车陂涌举行，16支龙舟队上演“速度与激情”。比赛结束后，苏应昌在苏氏晴川祠里接待来宾，祠堂内灯笼高挂，村民们热情高涨。

看着宾客尽兴而归，连日来忙碌的苏应昌终于松了口气。“时隔三年，龙船节重启，大家兴致很高，虽然因为确保广州中考顺利开展，今年的车陂景取消，稍显遗憾，但成果仍有不少。”苏应昌表示，今年看到不少新生一代加入扒龙舟的行列，而来自广东金融学院国际教育学院的十余名外籍来华留学生也体验了一把“龙舟瘾”，或将传统龙舟文化带到世界更远的地方。

6月22日下午，天河珠村东南龙船会为两条乌龙公龙船举行散龙船标仪式，两条龙船的扒仔在丽都花园东侧深涌中支涌藏龙船的地方来回扒三个回龙，之后藏龙船，晚上在以良潘公祠吃散标还神宴。

不久前，6月16日上午，第二届天河区“深涌杯”龙舟赛时隔三年后重启，广东省民俗文化研究会副会长、珠村东南龙船会名誉副会长潘剑明感触颇深。“‘深涌杯’龙舟赛最大的特点就是人情味、乡里情。你看龙船上，不管是企业家，还是上班族，只要坐在同一条船上，就是为了宗族、为了村子出力的龙船手。离开龙船的岸上的事情和龙船是不挂钩的，大家享受着宗族的平等。阳光下水花里，他们一同挥桨扒船，荣辱与共。”潘剑明说道。

潘剑明介绍，今年“深涌杯”关注度之高，除了因为时隔三年再度重启，以及坚持本村人扒船，还有一个很重要的原因，那就是过去一批十五六岁的少年，如今已经成长为十八九岁的青年。根据村里的规矩，小孩要在大人的带领下上龙船，今年，不少身强体壮的青年终于可以独自上船，虽然他们技术并不娴熟，但却为龙船注入新的活力。

“我们经常会带上孩子一同上船。不要小看小朋友平时摸一摸船桨，坐在龙船上感受扒船的摇曳，正是这些小小的动作，经年下来，将会影响他们一生对龙船的态度。”潘剑明说。

“藏龙”结束，意味着端午龙舟活动告一段落，但传承文化的活动却一直在延续下去。董炜炬表示，端午龙船节具有很强的季节性，而舞龙舞狮则较为灵活。每到暑假，村里的祠堂都会有教练带领青少年学习舞龙醒狮等传统文化。今年石牌村组织扒龙船、派龙船饼的同时，还在安居房小区组织了村里有史以来第一次现场裹粽、煮龙船饭派给村民的活动，让更多人感受到浓厚的端午气氛。

“扒龙船不同于足球篮球，这项水上运动带有一定的危险性，同时训练起来也是比较枯燥的，但是村民白天上班，晚上训练，不怕辛苦，我们也可喜地看到村里不少青壮年正接过老一辈的船桨，延续着龙舟这项传统文化。”董炜炬说。