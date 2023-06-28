网暴“面具”背后，可能是缺乏媒介素养的孩子

来源：中国青年报

网络暴力是一种借助网络舆论的力量，对他人进行肆意人身攻击的狂热盲从行为。相比于传统暴力所造成的物理伤害，网络暴力主要通过线上的言语攻击、散布谣言、人肉搜索、恶意诽谤等形式，给受害者造成心理层面的消极影响。

网络暴力的发生固然与互联网技术特征有关联，但问题根源，还在于每一个“口无遮拦”的个体。其中，很多施暴者尚未建立起正确使用互联网的意识，特别是那些还未步入社会的中小学生。

网暴群体时不时出现未成年人的身影，主要有以下几个原因。首先，随着互联网的普及，未成年人触网时间越来越早、上网率更高。去年年底发布的《中国未成年人互联网运用报告(2022)》调查数据显示，未成年人近半年内的上网率达99.9%，显著高于全国互联网普及率(73%)，网络已成为未成年人成长发展过程中不可分割的一部分。如此高的上网率，反映出青少年使用互联网的深度与广度，一定程度上加大了相关职能部门防范青少年网暴风险的难度。

另一个原因在于，真正的网络实名制还没有推行。哲学家韩炳哲在《在群中——数字媒体时代的大众心理学》中写道，网络暴力是匿名的，这也正是它的威力所在。姓名与尊重如影随形，因为姓名是认可的基础，认可总是指名道姓的。虽然现在需要输入手机号才能注册社交媒体账号，并且账号会实时显示IP属地信息，但网民在实际使用时，依然是以匿名状态为主。网络的匿名性导致网暴受害者的维权程序更为复杂，需要付出较多的时间和精力才能找到施暴者。

此外，青少年媒介素养教育的欠缺，导致一些人误以为可以在网络上无所顾忌、随意发言。媒介素养是人们面对不同媒体信息时所表现出的信息选择、评估、批判和创造等能力。如今，我们身处媒介化社会之中，许多互联网平台遵循“流量为王”的信息传播逻辑，这也诱导了青少年接触或者发布这些“唯流量”的网络暴力语言，从而使一些未成年人在网络空间表现出道德认知、情感和行为上的偏差。

因此，社会有必要进一步加强对未成年人的媒介素养教育。在家庭层面，以父母为代表的“初级群体”，在儿童早期社会化过程中发挥着重要作用。一方面，家长要以身作则正确使用互联网，并引导孩子树立同理心意识，这样才能对网络中不同的观念和行为给予更多的包容。另一方面，需要加强家庭、行业和政府之间的协作。比如，相关行业要为“家长管理”提供工具，如信息过滤和防网络沉迷系统。

在学校教育方面，应该支持分步骤地推动各阶段的媒介素养教育。英国传播学者利文斯通认为，在孩子们接触互联网之前，他们必须要学会如何使用互联网——正如学习阅读和写作对于学习其他内容来说是一个必要条件。作为持续进行学习的一部分，媒介素养涉及青少年如何安全筛选、获取以及发布互联网信息，尤其体现在对智能手机的使用上。

对此，各地中小学校应该行动起来，开设相关的媒介素养课程，引导青少年提升网络素养，培养正确的网络行为意识，养成良好的网络礼仪规范。在这个过程中，除了简单给孩子们灌输“应该做什么”“不该做什么”，不妨通过展开情景讨论、案例分析等方式，引导学生了解网暴的复杂性和危害性，从而更具同理心，约束好自己在网络空间的言行。

最近，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合起草了关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见(征求意见稿)。该意见将有助于依法惩治网络暴力违法犯罪活动，有效维护公民人格权益和正常网络秩序。打击网络暴力法律法规的出台，是保障未成年人媒介素养教育的制度基础。而媒介素养教育的强化，又有助于营造风清气正的网络空间。这其中，引导青少年培养在网络空间中辨别是非的能力，学会尊重他人，在社交媒体正确发表观点，无疑至关重要。

作者系中南民族大学文学与新闻传播学院副教授