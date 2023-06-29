如何破解广场舞扰民难题？

来源：法治日报

4月，江苏省溧阳市人民检察院第五检察部干警在履行公益诉讼职能过程中接到市民反映称，人民广场上音乐嘈杂，附近学校的孩子没法专心学习备战中考、高考。

经过全面摸排，5月，溧阳市检察院对该线索立案调查，发现紧邻广场的燕山中学自习室在关窗状态下，噪声分贝值仍超标。该院第五检察部随即牵头召开磋商会，与相关部门及教师代表、家委会成员、人民监督员和“益心为公”志愿者等探讨解决广场舞噪声污染问题。与会人员商讨出区域设定、智能提醒、监管同步、联防联查等治理方法，由各职能部门分工负责，共同推进。

“在中考、高考备考期间，影响到孩子们复习，我们确实不应该！”6月2日，广场舞爱好者李先生在溧阳市检察院召开的“广场舞噪声污染公益诉讼”听证会上对扰民行为表示歉意。同时，与会的10名广场舞爱好者签订了健身活动文明公约，并承诺降噪减排，在6月4日至20日“双考”期间，自觉停止一切健身活动。此外，检察院当场向相关行政机关送达了1份检察建议和3份检察关注函。

近年来，随着广场舞群体的不断壮大，其产生的高分贝噪声对周边工作生活的群众产生了不良影响，从而引发纠纷，甚至是刑事案件。为解决广场舞噪声污染问题，多地政法机关积极发挥自身职能参与治理，避免相关纠纷进一步扩大。

“政法机关主动参与广场舞噪声治理，体现了替群众想、解群众忧的态度和决心，不仅回应了群众关切，也是以法治思维和法治方式合理合法处理公共事务纠纷的又一次成功探索，既保证了群众对健身活动的合理需求，又满足了大家对安静舒适生活环境的要求。”北京师范大学教授王洛忠对《法治日报》记者说。

检察机关作为国家的法律监督机关，参与和服务社会治理是重要政治责任和法律责任。在解决广场舞噪声扰民的问题上，多地检察机关通过公益诉讼助力开展相关治理工作，获得大家的一致好评。

贵州省贵阳市南明区人民检察院与市生态环境局南明分局以“领域监督+法律监督”融合的方式，采取“寻、测、治、宣”四步法，通过大数据法律监督模型的应用，更好推进广场舞噪声治理工作。

据介绍，“寻”，即建立大数据法律监督模型，导入职能部门数据，根据相关法律法规，全面搜集噪声污染线索，建立相关台账；“测”，即安装监测设备，通过噪声污染大数据法律监督模型计算分析噪声数值，并将线索推送到执法部门；“治”，即检察院积极联动职能部门开展干预措施，将治理工作前置，做好源头防控，复查过去的噪声治理情况，切实保障治噪效果；“宣”，即加强对噪声污染实施主体进行教育和普法，提高民众噪声防治意识。

“效果不错，群众对治理噪声污染还是理解和支持的。”6月14日晚，河南省驻马店市驿城区人民检察院干警在对辖区靖宇广场上的文娱活动噪声进行检测后，发现问题明显得到改善。

据了解，4月起，驿城区检察院公益诉讼部门经过问卷调查、劝导和听证后，依法向相关职能部门制发检察建议，督促履行职责，合力对靖宇广场噪声污染进行整治，维护学校、医疗机构和周边居民的合法权益。

在广场舞噪声治理中，司法行政机关积极履行职责，优化资源配置，主动靠前预防，强化源头治理，切实消除容易引发矛盾纠纷的根本性、基础性问题。

近日，重庆市大足区司法局开展防止噪声扰民宣传活动，以让跳广场舞的人们“静下来”为主要任务，辖区各司法所不定时巡查辖区各公园、广场、小区休闲区等广场舞群体活跃的场所进行宣传、沟通、协商，依法制止噪声扰民行为。

5月，湖北省宜都市司法局为解决中笔社区双龙机电小区居民跳广场舞扰民的问题，向小区居民开放了办公楼前的空地，并为群众配备一台音响，安装了一盏路灯，让居民安心畅快地开展健身活动。

记者了解到，各地社区网格员也对广场舞噪声污染问题进行快速反应，通过网格化服务，快速排查、梳理、处理相关情况，最大限度地减少矛盾，促进和谐，打通广场舞噪声治理“最后一公里”。

在广东省深圳市罗湖区笋岗街道，辖区警务室配合笋西社区网格员队伍开展专项行动，根治了两大公园的广场舞噪声问题。前期由网格员通过走访群众、收集民声、问卷调查等方式，广泛收集到居民对噪声情况的意见与建议，并进行噪声检测，记录情况。此后，社区工作站和派出所共同召集广场舞领队开座谈会，就健身活动时严格控制广场舞的音量、规模和时间达成一致意见，营造安静和谐文明的生活环境。

江苏省南通市通州区金沙街道开展了考试月期间控音降噪专项宣传整治行动，社区工作人员、专职网格员、物业人员、志愿者等联合参与，分片入户进行中高考“静音”宣传。其中，对于街道辖区内广场舞队伍扰民投诉问题，社区专职网格员来到辖区小广场处，与广场舞领队面对面沟通，引导他们在锻炼时选择远离居民小区的广场、降低设备音量、调整跳舞时间段等，避免引发相关矛盾。

在王洛忠看来，政法机关作为推进平安建设的主力军和社会治理现代化的重要力量，要坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，在发挥自身职能作用的同时，还要着力推进基层群众自治，努力形成社会治理人人参与、治理成果人人共享的局面。