中国电影暑假档能否重回“百亿时代”？

来源：扬子晚报

小小的端午档，3天收获9.1亿票房，成为中国影史票房第二高的端午档，其中悬疑片《消失的她》凭借一己之力，贡献了端午档80%以上的话题和热度，也拿到了接近60%的票房体量。不少业内人士表示，今年端午档把“消失的票房”找回来了。

随着各大学校暑假开启，一年中时间最长的暑假档也正式进入激战。记者从灯塔专业版实时数据看到，截至6月28日11时，2023年暑期档已经有99部影片上映或定档，大片云集，类型丰富，涵盖了喜剧、古装、青春、悬疑、犯罪、动作、科幻、动画等多种题材。那么今年暑假档能否重回百亿时代呢？值得期待一下。

“想看”数量多，“头部影片”崭露头角

暑假档的国产片方面，《超能一家人》《封神第一部》《八角笼中》《热烈》等片，网络购票平台“想看”人数靠前。

这其中《封神第一部》和《超能一家人》是一拖再拖，终于要上映了。乌尔善导演的奇幻电影《封神第一部》，2014年立项，2018年三部连拍，2020年杀青，《封神第一部》曾定档2020年暑期，之后一再延档，今年夏天终于要揭开面纱。该片投资30亿元，全明星阵容。不过，让影迷和业内都捏把汗的是，积压5年之久，无论是观众审美还是电影工业化都在发展和提升中，《封神第一部》能否符合当下观众的口味，还要打一个问号。

喜剧电影是热门大档期的标配，常常收获喜人成绩，去年暑假档《独行月球》就以31亿票房一骑绝尘。记者注意到，今年将上映的《超能一家人》则是相似的配方，“开心麻花+喜剧+沈腾”令人期待。有影迷表示，去年《独行月球》大获全胜的原因是“含腾量”百分百，希望《超能一家人》的“含腾量”继续可观。

小人物也有大梦想，以梦想为基底，笑点为佐料的故事最能引发共鸣，这是一张屡试不爽的好牌，《八角笼中》和《热烈》都有这方面的内核。

7月6日才上映的现实主义题材片《八角笼中》在端午档举行大规模点映，三天点映拿到6600多万票房。最关键的是，口碑开始发酵，为接下来的正式上映提供了强有力的基础。

而《热烈》是大鹏导演的新片，由黄渤和王一博联袂出演，讲述了街舞老炮和街舞新人共同追梦的欢乐故事。《热烈》是王一博继《无名》《长空之王》后今年上映的第三部电影，街舞题材新鲜，有年轻观众群体。

邱礼涛带来两部港片，影帝们还能打几年？

记者注意到，暑假档还有多部由香港演员出演的影片，其中邱礼涛导演一人将带来《扫毒3:人在天涯》和《暗杀风暴》两部电影。

《扫毒3：人在天涯》是一个“毒枭版无间道”的故事，不仅集结了古天乐、刘青云、郭富城三位影帝首度同台飙戏，主创团队更是从制作、场面、阵容、故事等方面全方位升级。无论是耗时数月1：1还原搭建的近5万平方米金三角毒寨场景，还是真打真枪真爆的沉浸式缉毒拍摄都令影片看点十足。

悬疑犯罪片《暗杀风暴》则改编自华语高分推理小说《死亡通知单之暗黑者》，该片由古天乐、张智霖、吴镇宇领衔主演，引发不少观众“回忆杀”，片中将大量运用案件推理的方式，层层反转揭开真相，抽丝剥茧地展现悬案侦破的过程。

可以看出，港片还是以动作片为主，再加上实力派演员坐镇，通常品相不会太差。但也有影迷表示，男神且看且珍惜，自然很开心，但另一方面也可以看出港片的青黄不接，不知道影帝们还能打几年？

阿汤哥、吴京、杰森·斯坦森等中外硬汉回归

竞争激烈的暑期档，怎能少了好莱坞大片呢？7月14日的《碟中谍7》、8月4日的《巨齿鲨2》，阿汤哥、杰森·斯坦森、吴京等中外硬汉回归大银幕，还蛮好看的。

从1996年到2023年，《碟中谍》拍了7部，“阿汤哥”汤姆·克鲁斯从34岁“玩命”玩到了61岁，阿汤哥将再次上演悬崖飞车、沙漠枪战、贴身肉搏、近路飙车等刺激戏码。

《巨齿鲨2：深渊》更被观众关注，因为这次引入了中国硬汉吴京，大家都想看看中国最能打的男人和英国最能打的男人能擦出怎样的火花。影片的上映时间也很合理，刚好是一年中的酷暑季节，谁不想躲进海底清凉一下呢。片中，吴京饰演科学家张九溟和杰森·斯坦森饰演的乔纳斯·泰勒将共同带领深海小队潜入7000米深渊，展开一场惊心动魄的深海冒险。

动画片《长安三万里》勾勒“大唐群星闪耀时”

暑假档总容易出爆款动画片，追光动画“新文化系列”的首部作品《长安三万里》7月8日上映，将展现独属于中国人的浪漫，该片讲述了兵临城下之时，高适向监军太监回忆自己与李白的一生往事。

大唐风光和诗人生平，是该片最大看点。作为一部以唐代历史为背景的电影，《长安三万里》用动画形式再现泱泱大唐，从山顶千门次第开的锦绣长安、二分明月是扬州的秀美扬州、还有天下江山第一楼的黄鹤楼、水天一色的三峡奇景以及梁园、潼关、松州、蓟北等多地风貌，想必壮美的大唐风光一定会让观众们大饱眼福。

另外，影片从高适视角出发，讲述他与李白之间跨越数十载的深厚情谊以及在那个璀璨的大唐盛世下熠熠生辉的众诗人，追逐理想、实现人生抱负的壮美篇章。

这些年，追光动画打造出了《白蛇》和《新神榜》等多部爆款，此番《长安三万里》兼具视觉效果和文化底蕴，也许会是下一个爆款。

暑假档前瞻

希望7月新片顺利接棒 期待“百亿”早日到来

端午档掀起的这轮反击战，证明了观众还在，购买力还在，优秀类型片依然是市场上的香饽饽。相信端午档的爆发，只是一个开始，暑假档的好戏也开场了。

灯塔专业版数据分析师陈晋告诉扬子晚报/紫牛新闻记者，截止到目前，2023年暑期档票房已突破33.64亿，《消失的她》《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》暂列票房榜前三名。六月初的市场主力影片多为好莱坞同步分账片，主要是因为北美暑期档峰值与国内有一定交错，进入端午档后，国产片尤其是《消失的她》票房火热，带领今年暑期档进入第一个峰值，这种交错上映对整体市场而言是相得益彰的，为暑期档打下了一个良好的开端。

令人欣喜的是，端午档后6月26日工作日的大盘票房，在时隔131天后再度破2亿，上一次还是今年2月14日情人节，并且受《消失的她》带动影响，6月27日大盘连续突破2亿，并且实现大盘工作日逆跌。

陈晋表示，可以说暑期档的火热已经到来，期待7月新片能够顺利接棒，使得暑期票房破百亿早日到来。

陈晋还告诉记者，今年暑期档影片的定档时间相对较早，影片有更充足的时间做宣发，像《超能一家人》的淘票票“想看”指数突破了74万，高居暑期档“想看”榜第一名，喜剧片一直是暑期档头部大片中稳定的类型，此前开心麻花系列就诞生过《独行月球》《西虹市首富》这种超20亿票房的爆款，期待《超能一家人》能够延续这两部作品的过往表现，持续带热暑期档大盘。