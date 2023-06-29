高校毕业生档案为何不能私自拆封？

来源：华西都市报

6月26日，四川泸州一女生高考完，被母亲误拆了档案袋的视频引发热议。监控视频中，女孩发现桌上档案袋的封条被撕开，对着屋内的母亲大声吼叫，情绪激动地说档案袋封条不能拆，母亲称不知道不能拆，随后女孩把档案袋拍在桌子上，手足无措。

为何档案袋不能私自拆封？拆封后有什么补救方法？6月28日，成都市人才服务中心档案管理部部长苟小娟接受记者采访，回答了相关问题。

毕业生档案有涉密性

一定不能私自拆封

“高校毕业生档案是人事档案的重要组成部分，是高校毕业生参加机关公务员考录和国有企事业单位招聘、办理政审考察等的重要依据，除具有人事档案管理权的单位专门负责人事档案管理的工作人员外，任何个人都不得接收和拆封。”苟小娟表示，毕业生档案只能由学校通过单位专人、机要或邮政“EMS标准快递”进行转递，通过其他快递或个人自带的档案是不符合规定的，毕业生档案必须通过单位公对公地转递，任何个人都不得擅自提取、携带、留存本人和他人的档案。

苟小娟说：“毕业生档案有涉密性，不属于个人财产，属于国家资源，一定不能私自拆封。”由于档案最重要的就是它的参考作用，所以必须保证档案来源的可靠性、档案信息的真实性、档案材料的原始性。

“档案一旦拆封以后，就不能确认档案里面的东西是否材料形成机构最初形成的东西。”苟小娟举例说，比如有一个人的毕业生档案里，除了有高校毕业生登记表，还有奖惩材料，如果私自拆开，就无法确认其是否原单位实际给的奖惩材料，有没有存在处分材料被抽取，或者档案里其他材料被更改的情况。由于这种情况无法确认，所以必须回原单位去核实。

不小心拆封如何补救？

到相关单位核实确认

苟小娟表示，如果不小心拆封了也有补救方法，“这种情况需要将档案交回原档案管理机构和材料形成单位逐一核实，确认档案材料真实、完整无误后，由原档案管理机构密封后，由单位通过机要交通、邮政EMS标准快递或派专人送往档案接收机构。”

高校毕业生去向不同，档案袋如何保障转递的准确性？苟小娟介绍，高校毕业生在毕业时教育部有一个毕业生去向登记，只要做了去向登记后，学校就知道其档案应该转到哪个机构，进而按规定进行转递即可。

“如果毕业后选择升学，毕业档案则转入新学校，选择参军则转入部队。如果决定工作，毕业生的单位是国有单位的话，档案就会转到国有单位去。如果是私营企业，就转到工作单位所在地的人才中心，或者是其户籍所在地的人才中心，个人全程无权私自拆封。”苟小娟说。