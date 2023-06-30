问题频出，如何保障食堂的食品安全

来源：中国青年报

作者：龙之朱

食堂又见老鼠头。近日，“重庆秀山县中医院食堂盒饭中疑似吃出老鼠头”的消息引发全网关注。网友在视频中称，中午饭中，一份魔芋鸭变成了“魔芋老鼠”。6月27日晚，秀山县市场监管局通报称，该异物确实为老鼠头。至于如何进入盒饭等详细情况正在进一步核实，将及时向社会公布。

此前，其他地方食堂发生的食品安全事件余波尚在，重庆秀山县中医院出现的“魔芋老鼠”再次冲击公众的接受底线，人们不禁要问：该如何保障食堂的食品安全？医疗、教育事业都有极强的公共性，这些地方的食堂出问题，也更令人难以接受。食堂本身并没有原罪，很多企事业单位都开办了自己的食堂，但较少出现如此恶劣的食品安全事件。可见，问题的关键并不在于食堂本身，而在于食堂管理工作。

由于利益关系的牵扯，医院、学校等机构，未必会随时盯紧食堂经营者，在个别案例中，甚至存在食堂经营者和食堂所在机构管理者互相勾结的情况。这一次，出现在魔芋鸭里的老鼠头击穿了舆论，引起了广泛关注。但是，同一家食堂过去有没有其他问题，还需进一步调查。

要有效监管食堂，不能只靠“一阵风”式的整顿。毕竟，食堂经营是一日三餐、一年365天的，管好食堂也是一件长线工作，需要时刻盯紧、经常管束。我们看到，老鼠头事件发生后，很多地方都开会部署，要求全面排查，督导检查食品安全风险问题。闻警即动，是有关部门很有执行力的表现，但凡事除了亡羊补牢，仍需未雨绸缪与源头治理。

比如，从源头加强对团餐市场的监管，建立准入和退出制度，实行优胜劣汰，就显得很有必要。再如，明确医院、学校等机构的食品安全主体责任，督促其做好日常监管，也能发挥重要效果。目前，多地均建立了领导陪餐制度，不失为一个有效的办法。此外，也要畅通监督渠道，倒逼食堂落实好各项制度措施等。

其实，办好食堂的办法有很多条，但归结起来就是一条，那就是真正做到以人为本。唯有把人当人，把食客当食客，才能办好食堂。不然，只是把每天涌来的人当钱袋子，迟早还会出事。