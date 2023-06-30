代糖是否有害健康？无糖食品还能不能吃？

来源：澎湃新闻

作者：翟天昶

近年来，随着人们对健康的愈加重视，各类减糖/无糖食品不断涌现出来，以满足人们吃甜不长胖的需求。这类无糖食品是以诸如阿斯巴甜、三氯蔗糖、安赛蜜、甜叶菊等天然抑或合成甜味剂——既代糖来代替添加糖作为主要成分，其热量低又具有高甜度，因而很好的迎合了消费者的需求。

然而，近年来，代糖有害健康的新闻不断出现，引起了社会各界的广泛重视。今天，一则世卫组织即将公布阿斯巴甜可能导致癌症的新闻则更是将社会舆论推向了热潮，元气森林官方微博还特地发文说明其旗下产品均不含阿斯巴甜，以避免再次因为舆论而导致市场份额受损。那么，问题来了：代糖到底是否有害健康？无糖食品还能不能吃呢？

事实上，代糖与健康的关系近年来一直饱受争议。不管是摄入以代糖为主要成分的无糖饮料后产生肠胃不适、吃代糖容易欺骗大脑从而吃更多糖、还是代糖可能致癌，一直没有科学权威的证据来证明。之前世卫组织公开建议不要借助无糖饮料来减肥，并说明了代糖摄入可能造成的一系列健康问题。但遗憾的是，后面大致注明考虑到不同人群的特征差异，还需进一步做更大规模人群的深入研究，以明确代糖与健康的影响。这次世卫组织即将公布阿斯巴甜可能致癌的消息，不知能否出示更强的证据，并准确给出代糖对健康的影响及剂量反应关系。

游离糖与健康的关系早已得到严格证实，世卫组织也早已给出游离糖的摄入建议标准，即每日不要超过能量总摄入量的10%，最好不超过5%，否则会带来较大的健康风险，主要是造成超重/肥胖风险，而肥胖则是高血压、心脑血管疾病和一些癌症的重要诱因。相比之下，代糖与健康的关系及相关摄入标准没有经严谨重复的科学研究给出，不过相信不久的将来会有答案。

事实上，正如添加剂与健康关系类似的，糖也好，代糖也罢，其作为添加剂的一种，当讨论与健康的关系时，抛开剂量来谈都没有太大意义。笔者曾不止一次公开讨论过这件事，所有食物的过量摄入对健康都会造成一定的不良影响，只不过影响大小、剂量反应关系和风险量起点不同罢了。毕竟，水喝多了也会造成水中毒。因此，添加剂之间会存在一个相对健康或危险的关系，主要在于上述因素不同。

从目前的研究情况和经验来看，代糖的风险大概率小于糖，最直白的事实证据在于，喝含糖饮料容易长胖，喝无糖饮料不容易产生健康问题。即使阿斯巴甜可能致癌，其剂量反应关系应该会小于糖与健康的风险关系。喝上一瓶无糖饮料理应不会有太大问题，只要别长期过量喝就行了，这也是为何世卫组织建议不要用无糖饮料来减肥。而且即使其他代糖与健康的关系没有做实，也不能说可以敞开肚子随意吃，道理也是一样的。

相比于固态无糖食品，液态的无糖饮料本身就容易吸收，且饱腹感低，相对风险更大一些。无糖食品可以吃，但不建议多吃，更不能拿来减肥。我们只能说，既怕胖又想吃甜，那可以适当用无糖食品代替含糖食品。如果你真的想减肥，建议还是科学饮食，强化锻炼。人类一直走在追求健康的路上，相信随着科技的发展，未来还会有更健康的糖的替代品出现，来更好地满足人们嗜甜且低风险的需求。