“微信支付调整手续费”为何引发风波

来源：澎湃新闻

作者：闵萧

近期全国多家高校发布公告，7月1日起暂停使用微信支付，原因是微信支付针对校园行业开始收取服务费用，费率达0.6%。这一消息引发舆论广泛关注。

多所高校拟停用微信支付，这不算是一个小事情。对学生来讲，这意味着不管是交学费还是在校园内的消费，都将少了一个支付方式。众所周知，微信支付已是目前消费者最常用的支付方式之一。因此，如果停用可能会给部分大学生造成一定不便。而对于微信支付方面来说，如果宣布停用的高校后续继续增加，这同样未必是好事。

需要指出的是，根据微信支付方面的回应，所谓自7月1日起开始收取手续费，实际只是限于电商、酒旅等小部分盈利性场景，像交学费、食堂等非盈利性场景将继续保持零费率。一般而言，对于学校等公益性事业单位和非营利性机构，支付机构在手续费上都会给予优待。现在微信支付的做法，可以理解为将高校内的非营利性场景和营利性场景的手续费收取标准区分开来，对后者不再或是减少优待。

这到底有无道理呢？首先，必须承认，微信支付不是做公益，也有运营成本，最主要的就是需要向银行支付通道费；其次，0.6%基本上就是目前微信支付面向B端市场的主流收费标准，谈不上畸高，但也不算低。从这个角度说，在做好区分的情况下，微信支付的这一做法，并非不能理解。

但是，不少高校因此抱怨此举将增加学校的财务费用负担，以至于一部分干脆选择停用，也未必就是反应过度。要知道，按照有知情人士的说法，“目前微信支付针对校园内营利性场景的优惠费率多数为0.2%-0.38%”，那么此番一步到位恢复到0.6%，单从调整幅度上来看并不小。

更重要的是，支付机构此前对高校内的营利性场景一并在支付手续费上予以优待，显然带有营销推广的目的。现在这一目的基本实现就取消优惠，这在用户的心理和情感上，一开始难免引发不适。这其实也是所有“先免费（优惠），后收费”的互联网营销模式必然要承受的代价，之前在很多领域都已有先例。

此外，在这几年的经济发展形势下，社会对于调低支付手续费用有着更高的期待。比如，2021年央行等多部委就联合发文，部署推进降低支付手续费等措施，鼓励引导商业银行、支付机构等加大惠企利民力度。有这层背景在先，对于恢复营利性场景手续费的做法，一些用户自然也容易表现得更敏感。

最新消息是，微信支付已就此次调整向广大学校及师生致歉，并强调在校园非营利场景会持续保持零费率的优惠政策；营利性场景则“实施以低于市场平均水平的优惠费率政策”。应该说，市场“误会”及时得到了澄清，下次再遇到类似情况，不妨事先加强沟通、有商有量，拿出能平衡好各方利益的周全方案，类似风波完全可以避免。