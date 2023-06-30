日本老动画、老歌在复兴

来源：日经中文网

作者：宗像蓝子

在日本，电影、电视剧、音乐领域的老作品的存在感增强。观众可以通过订阅服务方便地欣赏到过去的著名作品，老作品的观看比例在日本上升至六成以上。随着推荐功能的进步，根据用户的喜好找出老作品的功能越来越充实，以新作品为中心获得收益的商业模式发生巨大变化。

在视频发布业务领域，用户大量观看老作品的趋势增强。日本经济新闻（中文版：日经中文网）根据英国调查公司Ampere Analysis的数据，分析了2023年4月网飞（Netflix）等主要服务的最受欢迎的前100部作品。分析结果显示，从上映五年以上的老作品的比例来看，日本为64％，在世界各国中比例较高，比四年前上升了19个百分点。美国（近期为33％）和韩国（40％）的老作品比例也缓慢上升。

通过订阅型视频发布服务，基本上可以随心所欲地观看电影和电视剧。虽然平台接连投放新作品，但存量庞大的老作品在数量上具有压倒性优势。而且，最近几年受新冠疫情的影响，出现了新作品中止供应的情况，观看喜欢的老作品或名作的动向扩大。

日本的老作品比例高的原因之一是动画大国的身份。特点是20多年前开始在电视上播放的《新世纪福音战士》、《火影忍者》等已完结作品也长期排名靠前。另外，运营动画发布平台Hulu的HJ控股的专务长泽一史指出：“系列电影的最新一部上映时在限定期限内以订阅方式播放老作品的宣传方式在日本市场已经扎根”。今年4月《名侦探柯南》的最新剧场版上映时限期播放的《漆黑的追踪者》（2009年上映）位居播放排行榜第五位。

基于人工智能（AI）的推荐功能进步也推高了老作品的人气。视频平台打造了根据用户的视听记录、按照“导演”、“类型”、“演员”等分析用户喜好并推荐作品的功能。一名30多岁的女性表示，“看了热门作品之后，平台相继推荐了同一导演过去的作品，就一口气看完了”。

在订阅服务同样扩大的音乐行业，听老歌的比例也在升高。据美国调查公司Ruminate介绍，在订阅服务大国美国，发布一年半以上的老歌的消费比例2022年为72％，两年时间上升了七个百分点。在日本，发行平台上的老歌比例也高达六至七成。

音乐跟电影不同，常常会一天听很多首歌。实际上，用户选择的第一首歌依然大多是新歌。据音乐发行平台Spotify介绍，目前日本最受欢迎的50首歌中七成是发行不到一年的歌曲。

不过，很多用户会接着听订阅服务中途推荐的歌曲及同一歌手过去的老歌，整体上听老歌的比例容易增加。

支援娱乐业务的Studio ENTRE的代表董事山口哲一指出：“从AI推荐的作品中选歌的‘半被动’听歌方式普及，老歌的比例今后还会进一步提高”。

这种变化还会影响到内容行业的商业模式。华纳音乐日本公司（Warner Music Japan）首席运营官岛田和大表示：“传统的CD销售是上市三个月内获得八成收益。而订阅服务是根据一定时间内播放次数的份额长期分配收益”。不以单曲为单位而以所有歌曲为单位决定收益，因此有观点认为收益分配偏向于拥有人气老歌的知名歌手，关于调整分配方法等的讨论将持续下去。