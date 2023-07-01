结婚登报，年轻人这份浪漫“刚刚好”

来源：新京报

作者：任冠青

“为纪念这个特殊日子，决定登报，以示亲友！纸质版的浪漫谁懂呀！”

据新闻晨报报道，最近，中国95后、00后群体悄然兴起了一股结婚登报潮。有00后女生在晒出与伴侣领证消息的同时，还晒出了在海峡都市报公告栏刊登的结婚启事；还有年轻人在此基础上叠加了一层有关时间的“浪漫buff”，四川的一对新人就特意选择在夏至这天登报结婚，寓意与北半球一起日久天长。

对于这种别具一格的官宣方式，网友们纷纷围观祝福。不少人认为“很复古很有仪式感”，也有网友透过屏幕感受到了新人的彼此珍重，表示“又是相信爱情的一天”。

那么，结婚登报这种极具年代感的复古方式，为何能够实现再流行，戳中当下年轻人的心思？首先当然是因为这一形式所独有的郑重感。

尽管，这些启事在版面中通常只有豆腐块般大小，必须特别留意才能注意到，但是，看着自己的人生喜讯变成报纸上的铅字，公开发行，让更多人见证自己的幸福，仍然具有了与电子版完全不同的仪式感。

新人可以将这些具有纪念意义的报纸分享给亲友，也能作为他们爱情信物的一部分进行长久收藏。就像数码已经几乎完全取代胶片，但现在仍有不少人去打印纸质版照片一样，哪怕多年以后再拿出来看看，也能瞬间唤起往昔的幸福回忆。

与此同时，技术上的便利和流行效应，也推动这股小风潮形成了气候。据紫牛新闻报道，目前只要在一些App中输入关键词，便可根据地区选择报纸，输入登报内容，价格也比较公开透明。

便捷的流程、百元（人民币，下同）起步的友好价格，降低了结婚登报的门槛。而年轻人在社交媒体上的传播与分享，又能激发更多人尝试的兴趣，从而形成扩散效应。

当然，结婚登报更“戳人”的一点，恐怕还在于其自带的清爽感。比起很多复杂的婚俗仪式，结婚登报实现的是一种恰到好处的浪漫。

说到结婚的仪式感，身边不少朋友都表达过这样的感受：如今很多官宣、婚礼等仪式都变成流水线式的走过场。

流程越来越多，费用渐渐水涨船高，又往往夹杂着太多人情世故，甚至异化成为一种攀比，导致新人有时变成了“没有感情的表演者”，真实的感受和表达反而被遮蔽了。

也因此，近些年来，不想反受繁文缛节之累、被既有框架限制住的年轻人，也在不断探索着更适合自己的官宣方式。

于是，就有了如今“以告亲友，以作留念”的“结婚登报”这一“复古”做法翻红，而其反映的，正是更多年轻人拒绝千篇一律、回归真实爱意表达的需求。

其实，爱的表达就该如此纯粹，无关多么隆重的排场，也不该过度与物质相绑定。这正如一位新娘所说，“金钱有价，情谊无价”，花费百元价格，“锁定”最珍贵的官宣瞬间，就是“刚刚好的浪漫”。