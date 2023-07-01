中国高铁为什么成了“新闻富矿”？

来源：澎湃新闻

作者：东平

你有没有这样一种感觉：“高铁+乘客冲突”已经成为一个热搜公式？尤其是“高铁+乘客冲突+小孩”，更可能成为爆点话题？

这不，今年五一假期的高铁掌掴事件刚过去不久，又一热搜按照上述公式出炉了：6月30日，网传D7158次列车旅客起争执热水泼小孩的情况，并附带了列车长处理的视频，引发热议。

泼水者是一位紫衣女子，当她对列车长说出“水是在车上接的，烫是你们烫的”时，整个车厢爆发出了笑声，甚至还有人“鼓掌”，大概是觉得紫衣女子讲了一个很好笑的段子，毫无逻辑和道理可言。而类似的话并非紫衣女子首创，“杀人者，刀也，非我也”，古人也有这种逃避责任的无赖思维。

坦白讲，这事儿并不大，生活中类似的小纠纷、小冲突，每天都在上演。就此事而言，双方没有发展到“动手”这一步，不过是语言交锋。但是，类似事件又常常会在高铁、地铁等公共场合迅速发酵为热点话题。为什么？

或许，以短视频为代表的社交平台，已经颠覆了对传统“公共性”的定义。以往，类似的个人之间的矛盾纠纷，吵闹再厉害，甚至大打出手，由于媒介不发达，基本不会“传千里”。而现在，只要拍了视频传到网上，分分钟都可能冲上热搜。类似的“小事”占据舆论场，反映了哪些传播生态？

高铁成了“新闻富矿”，恰恰是公共场合极致浓缩的一个经典场景。在这个相对封闭的空间里，一群陌生人坐在了一起，男女老少，来自天南海北、各行各业，由于生活习惯、性情禀赋和公共素养不同，常常会擦出不和谐的火花。

这一次，透过现场视频我们可以看到，事发车厢恰是一个小舆论场，也是一个直播舞台：冲突双方你一言我一语，穿着制服的列车长居中调停，周围是翘首围观的观众。无论“烫也是你们烫的”，还是“我一个读护理专业的人，会伤害小朋友？”，都堪称经典台词。

生活，永远是最棒的编剧。须知，让现代人放下手机，抬头看看周边的世界，并不容易。这也好比是一个微信群，车厢里的所有人都在群聊里，或发言，或围观。线上线下，其实并无边界。

由于有了网络热度，事发列车值乘单位广九客运段也不得不公开回应：“6A座与7A座旅客发生争执，争执中6A座旅客将茶杯中热水泼向车厢地面，热水溅到7A座旅客同行小孩脚背(现场查看小孩脚背无红肿，无起泡)。列车工作人员第一时间制止旅客争执，并及时提供烫伤药和广播寻医……”

但是，这一回应并未让舆论平息，反而更加激起涟漪。女子当时到底是将热水泼向地面还是孩子，由于这一段没有现场视频，很多网友并不相信列车方的描述；再有“无红肿、无起泡”和“供药寻医”，也意味深长。这也是网络舆情时代的一个特征：哪怕是官方信息，若想让人相信和接受，也得靠证据和逻辑说话。

目前，6A座旅客拒绝道歉，争执双方已被移交广州东站派出所处理。就是说，这事可能还会有续集。你看，小事虽小，尾大不掉。

如今的互联网，已经让公共空间无限扩大，已经让一些看似不起眼的言行的公共性无限延伸。从一节车厢到整个网络，无论是现场的乘客，还是千里之外屏幕前的网友，其实都可以从这样的事件中，代入自己，看见个人素质和公共素养的重要性。

其实，回过头来想一想，哪怕不是故意的，哪怕是凉水，哪怕只是不小心把水溅到了别人身上，一句“对不起”也应是脱口而出的基本礼仪。但在现实中，不少人就是尊口难开，以至于小事闹大，闹上了热搜，也把自己闹成了新闻当事人。

或许，只有多些换位思考，敬畏公共空间，尊重他人权益，恪守公共交往的边界和规则，一个现代人才可能避免陷入舆论漩涡。