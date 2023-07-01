没了专职撰稿人 《国家地理》还能一纸风行吗？

来源：澎湃新闻

作者：叶克飞

据多家外媒报道，美国《国家地理》杂志于当地时间6月28日，解雇了最后一批内部专职撰稿人，还宣布自明年起停止在美国报刊亭出售杂志的纸质版。据悉，这次裁员是《国家地理》母公司华特·迪士尼一系列裁员中的一部分，被裁的专职撰稿人共19名，该杂志的小型音频录制部门也被裁撤。

这并不是《国家地理》近年来首次裁员。2015年以来，它已有四次裁员，上一次是去年九月，对象是六名高级编辑。这次裁员19人，在全球裁员大潮下看似不值一提，但却颇具象征意义。

美国《国家地理》的专职撰稿人，可类比为传统新闻媒体的记者，在取消这一岗位后，杂志的稿件撰写将主要依靠自由撰稿人完成。在数字媒体的高速运转时代，《国家地理》仍代表着传统媒体运作的极致。它精益求精，每篇报道的采访、研究、摄影与写作往往耗费数月时间，被视为活化石一般的“手工艺产品”。

1888年创办的《国家地理》，对科学和自然世界的探索已长达135年。它在全球遍地开花，如今已是提供43种语言内容，覆盖全球172个国家、7.3亿多读者的国际性期刊。《国家地理》电视台制作的内容，还曾获得一次奥斯卡奖和两次奥斯卡提名，此外还获得过130多座艾美奖和众多影视媒体专业奖项。

《国家地理》的135年历史，见证了大众媒体最辉煌的时光，也见证了纸媒的迅速衰退和数字信息的崛起。数据显示，截至2022年年底，美国《国家地理》杂志订户超过170万人，这看起来是一个相当不错的数字，但要知道，上世纪80年代末，它在美国的订户达到1200万人，在美国以外也有数百万人，三十多年间的断崖式下跌可谓触目惊心。

但即使如此，它仍然是全美口碑最好、订阅者最多的期刊之一。

“传统媒体渐行渐远”的感叹，近年来并不新鲜，但《国家地理》让人发出类似叹息，似乎承载了更多时光记忆与情怀。

在过往岁月里，《国家地理》是专业、理想与浪漫的代名词。它的照片选择极为苛刻，但也正是几近千分之一的选片率，感召了众多理想主义者投身这一领域，上天入地下海，无惧任何危险，将灵魂与激情投身于作品中。它专注于探索，让人类与世界进行交流，如百科全书一般成为读者的收藏品。

1929年，《国家地理》杂志记者梅纳德·威廉斯在给主编的信中这样写道：“最痛快的事情莫过于一个记者能够通过照片和文字，带领125万国家地理学会的会员和他一起登上高山，俯瞰世界，然后对他们说：‘尽管看吧，要不是因为我，你们无法看到这一切。’”

这段话后来被《国家地理》杂志的记者广为引用，并成为他们激情和骄傲的工作理由。对于一代代传统媒体从业者来说，它也是极具感召力量的经典话语。

在“要不要报新闻系”成为热门话题的当下，媒体的理想主义情怀似乎显得边缘。人们更为关注的是这一行能否吃得上饭，有没有足够前景。但对于目前的从业者来说，媒体的边界仍在扩大，传统媒体的困境并不代表媒体的没落。正如《国家地理》将内容创作“外包”给自由撰稿人一样，媒体从业者仍有无限可能。

世界上很少有一个工种能像媒体人这样，相对更有可能接近理想与生存、浪漫激情与理性的和谐统一。在这种情况下，拘泥于传统媒体的转型困境，或是纠结于理想与现实的冲突，反而有可能会自我设限，无法跳出桎梏。

相比之下，数字媒体时代是典型的去中心化和去组织化模式，媒体的运作可以更灵活，个体的选择可能性也会更多。正如《国家地理》发言人针对这次裁员所言：“人事变动不会削减我们完成这项工作的能力，反而可以让我们更灵活地讲述不同的故事，并可以在多个平台上满足我们的受众。变化会给故事带来负面影响的说法是不正确的。”

世界在变，环境在变，平台在变，但责任、理想与激情，永远是这个行业最值得珍视的一部分。