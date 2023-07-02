不再是女性消费者的专属标签，防晒用品消费逐渐升温

来源：经济日报

气温居高不下，防晒用品愈发抢手，整个防晒消费市场正迎来新一轮高峰。在火热的消费背后，消费者需求更加多元，消费人群持续扩大，使用场景更加细分，在多重因素共同影响下防晒产品不断升级，并为相关企业带来了更广阔的发展前景。

从消费者需求看，“软硬结合”的防护方式成为新消费趋势。数据显示，过去两周，遮阳伞、防晒衣、防晒霜、防晒喷雾等各类防晒用品销量环比增长均超过50%。消费者不仅需要防晒霜、防晒喷雾等“软”防晒措施，且越来越青睐能够直接避免紫外线接触皮肤的“硬防晒”。

从消费人群看，防晒不再是女性消费者的专属标签，防晒市场的地域和人群正不断拓展。过去两周儿童防晒霜和男士防晒霜的销量分别环比增长了70%和67%，男性和儿童防晒市场持续扩容，已成为一片新的消费蓝海。

从使用场景看，随着消费者对皮肤保护意识的提高，防晒已逐渐变成人们日常护肤的一部分，防晒用品的使用场景也向室内防晒、通勤防晒、户外防晒等方面延伸。在这些细分场景中，除了防紫外线功效，消费者对四季防晒、高倍防晒的需求日益增长，同时也对防晒用品的安全性提出了更高要求。

从企业发展看，生产企业在研发防晒产品时，要深入了解消费者细分需求，针对不同使用场景，设计功能更加多元的防晒产品。同时，还要加大对男性和儿童市场的开发力度，了解相关群体的消费习惯和特性，抢占相应消费市场。零售企业在进行产品营销时，可通过“软硬结合”的思路，搭配组合不同类型的商品，并推出促销活动，不断扩大市场占有率。