高校该不该开放？有商家将高校参观做成“付费生意”

来源：工人日报

一些高校未对公众开放预约通道，旺盛的需求催生了付费入校相关生意。专业人士认为，与其消极地堵，不如积极地疏，有序渐进地向社会开放。

“请告诉我，这所大学是谁的？”“我们是纳税人，为什么不让进？”不久前，一则“家长带孩子进大学参观被拦，连环质问保安”的视频受到关注。高校是否应该放开参观游览，再次引发热议。

随后，该高校微信公众号发布回应称，校园目前并未完全对外开放，只限校友、师生亲友以及公务往来人士等预约入内，后续将适时调整，尽可能满足公众参访需求。

记者采访发现，游客无法进入高校参观的同时，在社交平台和电商平台上，“付费入校”却成了一门生意。

入校需要有“关系”

刚刚过去的端午假期，北京累计接待游客518.59万人次，从外地来京的王女士及其家人，位于其中。王女士表示，做旅游攻略时，她发现一些知名大学与故宫、颐和园等知名景点一样，被很多旅游博主列入城市必打卡名单。因此，带孩子前往知名高校参观也是她此次行程的一部分。

然而，当王女士带着家人来到高校门口，他们却被拦了下来。“保安说，现在没有对公众开放预约通道，外来人员需要通过校内的教职工和学生预约才能入校。”王女士一家只能失望而归。

记者在某大学门口看到，有不少像王女士一样慕名而来的游客，但由于没有入校资格，他们只能在门口徘徊。有游客试图询问正准备入校的学生可否帮忙带进去，遭到婉拒。无法进校的游客们纷纷在校园门外拍照打卡，合影留念。

据了解，今年1月中旬起，多所北京高校宣布校友可以凭电子校友卡进入校园，并上线师生亲友访客预约系统。然而，对普通公众来说，要想入校，需要有校内“关系”，即或通过在校学生或教职工进行预约，或受到校内人士邀请。

在社交平台上，不少人询问“如何进校园，怎么才能预约成功”。有博主整理了几种渠道：找本校学生帮忙预约、通过研学机构带队进入、“黄牛”有偿带入。

此外，为了有机会入校游览，还有不少游客抢起了大学校园内的酒店、艺术馆门票等。

付费参观成生意

有偿预约、名额有限、先到先得……游客旺盛的入校需求，催生了付费入校生意。记者在社交平台搜索“入校参观”，付费入校相关广告随之出现。

记者联系其中一位卖家，对方称：“可以帮忙预约进校，清华300元一位，北大400元一位，大人小孩都要收费。”

随后他发来一份信息登记表，告诉记者，先填写预约入校时间、姓名、身份证号、联系电话、工作单位、家庭地址等，预约成功后刷身份证即可入校。

该卖家还告诉记者，由于清华大学单日报备总量上限为每天4000人，名额紧张。“预约的人太多了，6月份早就约满了，现在已经排到7月中旬以后了。”

另一名“标注200元参观清华北大”的卖家表示：“进校方式不一定是哪种，可能是预约进校，可能是有人带进去，也可能是坐车进去，但是保证能进去，不成功不收费。”

此外，研学游也成为进校参观的一种途径。记者加入了一个名为“北京游学亲子行”的微信聊天群，120多名群成员几乎都是要报名参观清华、北大的。

记者采访该研学游负责人，对方给出的“清华一日营”报价为一大一小1380元，费用包含2顿正餐、清华大学艺博普展门票、研学知道、研学材料、研学服务等。

高校该不该开放

“大学之大，在于包容并蓄，在于没有围墙。”一位网友在社交平台写道。大学校门何时开放，是不少公众关注的问题。但也有反对者认为，学校毕竟不是公园，教学秩序、校园安全都应该纳入考虑范围。

高校到底该不该开放？应该如何开放？在中国旅游研究院院长戴斌看来，在中国，绝大多数高校都是利用公共资源，特别是中央和地方财政投入发展建立起来的，理应有序渐进地向社会开放。

“与此同时，高校也是人才培养、科学研究和文化创造的场所，不是完全对外开放的社会空间。”戴斌说，因此，很多高校有诸多顾虑和担心，如果对游客和市民开放的力度过大，可能会冲击原有的教学秩序。

记者注意到，近来，有的高校正在打开“围墙”，今年4月，上海师范大学发布学校有序恢复对外开放的通知，进入校园只需刷身份证进行人脸比对。没多久，复旦大学、上海交通大学、同济大学等发布校外人员入校方式。

6月30日，北京大学、清华大学发布开放暑期校园预约参观的通知。两所学校从7月8日起开放对外参观，游客可通过线上渠道进行实名预约。

戴斌认为，高校向公众开放是主客共享旅游资源的有益探索，也是一个城市开放、包容、共享应有的气度。当前形势下，既要考虑游客和市民参观访问的需要，也要重点考虑学校本身教学研究和文化创造的需要。因此，要分时分区域逐渐有序开放，例如在节假日和寒暑假对社会开放，一些公共区域也可以对外开放。

“与其消极地堵，不如积极地疏，学校可以多增加一些定期的校园开放日，请学校管理部门、师生等志愿者充当导游、讲解，引导游客和市民参观，这也是校园文化与社会共享的一个有益探索，有利于增加学校的知名度和亲和力。” 戴斌说。