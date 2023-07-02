从80后到00后，成为“全职儿女”的背后

来源：广州日报

近日，“全职儿女”成为互联网新词。“全职儿女”指的是“年轻人脱产寄居父母处生活，并通过付出一定的劳动换取经济支持，同时保持学习，尝试找到职业目标、考公、考研上岸。”在豆瓣上，“全职儿女工作交流中心”小组已经汇聚了4160名“打工人”。

记者采访发现，除了90后、00后年轻人在边做“全职儿女”边找工作，也有70后、80后因为父母患病或对于人生的新思考选择脱产回家陪护照顾，更有年轻人在“全职儿女”期间找到了有趣的兼职副业，月入过万。在采访中，我们既感受到了孩子对父母的关爱和孝顺，也看到了新一代父母对孩子的包容和理解。在中国家庭支撑下的“全职儿女”，不怕按下“暂停”键。

他们选择成为全职儿女

80后：重新思考人生意义

从“拼命三郎”到陪伴父母

“全职儿女”就是“啃老族”换了个“新马甲”？出生于80后的彬彬不这么看。“这两三年来，我特别感受到生命的无常，重新思考人生，并且付诸行动。”今年2月，彬彬辞去白领工作，离开了生活十几年的一线城市，带着孩子回到故乡，开始新的生活。

“爸妈已经70岁了，如果按照原先的人生规划，我可能会选择退休之后多些时间陪伴他们，可是人生有太多不可预料的变化，还有十几年我才能退休，那时候80多岁的父母还能如我所愿行动自如地让我带着出去旅游吗？”经过计算，彬彬父母的退休金加起来有小1万元，彬彬自己也有一些存款，加上开销不大，也恰好是可以当起“全职儿女”的时候。

于是，彬彬便把自己和孩子的户口迁回老家，安顿好孩子上幼儿园后，每天陪妈妈一起晨练、到市场买菜，或者和父母、亲戚闲坐聊天，“大家会聊一下今天干了什么，今天的饭菜等等，这种感觉自从20多年前上大学离开家之后就几乎没有过了，我很庆幸自己做了这样的选择”。

记者采访发现，对于不少70后、80后来说，成为“全职儿女”渐渐成了孩子们为父母养老的实际性选择。做家务、陪聊天、跑腿取快递、随时协助他们解决使用电子设备的问题……以“陪伴父母”为业，成了他们新的生活方式。陈林是70后，由于爸爸去年因脑梗偏瘫，陈林辞去了工作，以居家兼职的方式照顾父亲。“如果是全职工作的话，其实还是有上下班时间，但是对待父母，没有具体的上下班时间。他们睡觉了，我的‘工作’才算结束了。妈妈的腰不太舒服，家里的一些重体力家务活肯定是我干；爸爸每日的翻身、喂饭、守护就医也是我义不容辞的责任。”

而彬彬的主要“工作”是提醒爸妈按时吃药，帮父母策划一些短途旅行等。谈起自己的“工作”，她觉得非常有成就感：“爸妈的朋友也很羡慕他们有孩子的陪伴，他们的孩子有的工作忙，有的以自己的家庭为重，见面都很少。以前父母的朋友是羡慕谁家的孩子结婚了，现在是羡慕谁家有全职儿女，觉得有孩子陪着挺好的。”

作为上有“四老”的全职儿女，彬彬每天的生活很忙，因为公婆那边也要关心照顾。幸而目前，彬彬的老公支持她的选择，并且也在他和彬彬两人的老家寻找合适的工作机会。“我们都是独生子女家庭，现在两边的老人年纪都越来越大了，在外地上班就要离家，老人身边没有人总是不行的，要有个人抽出更多时间关心他们。所以，其实辞职回家来照顾老人是个既经济、又实在的选择，而且我们也不得不承认，过这样的生活，我们自己也没那么大的工作压力！儿女能真心陪伴和付出，父母能享受到天伦之乐，当‘全职儿女’是幸福的双向奔赴！”彬彬说。

90后：“全职儿女”不是躺平

一边陪伴父母一边找工作

2022年七月底，出生于1998年的欣欣从澳洲留学毕业回国，开始找工作。“如今找工作竞争很激烈，我是学设计的，好不容易收到几个小公司的offer，都说需要夜里加班。我和爸妈商量了一下，觉得太伤身体了，就没有去。如今，在家里做‘全职女儿’也快一年了。”欣欣对记者说，身边也有几个同学和自己情况类似。“我们这代人从小就没吃过什么苦。爸妈对我各方面都比较无所谓，觉得他们这一代人努力了奋斗了，就希望我能稍微轻松一点。”

欣欣的说法并不夸张。记者采访发现，对于不少处在待业状态的90后来说，家庭当“经济压力”并不大，“全职儿女”期间，父母家人给的“工资”少则一两千，多的达到8000块。欣欣日常则是用妈妈的信用卡消费，爸爸每个月也会把工资分给欣欣3000块。“平时就是爸妈去上班，我一个人在家，看一看找工作的事儿，或者看看小说、电视。晚上我会把饭提前做好，等他们回来吃。”欣欣说。

而出生于1995年的小佳已经做“全职儿女”两年了，“爸妈都退休了，他们每个月给我8000块，我陪着他们逛街、买菜、看病，也常常给他们做饭，全家人挺充实快乐的，并没有太大的压力。他们希望我能去高校，不管当老师还是做管理，只要不太忙就好，工资多少也无所谓。”小佳说。不过，欣欣和小佳并不安于看似轻松的“全职儿女”生活。“刚毕业不久，还是希望能早点结束‘全职儿女’的状态，在社会里试试水，毕竟人还是需要自我价值感！希望今年可以多拿到几个offer，把选择权交到自己手中。”小佳说。

00后：在家的港湾“充电”

“暂停”是为了更好地出发

对于“初生牛犊不怕虎”的00后职场新人来说，“上班”的信仰也正在消解。或许90后容易担心“停下就会被甩出赛道”，00后则是中国第一波踏上就业减速带的年轻人，面对不确定性，他们或主动或被动地选择了为生活按下“暂停”键。

23岁的莹莹去年毕业，在佛山从事一段时间的媒体工作后，又去了一家一线城市的互联网公司，然而常常加班的生活让她觉得喘不过气。“每次在我频频受挫、状态极度不好的时候，爸妈成了我最后的港湾。他们提出让我回家，每个月给我钱。我全职女儿的生活就是这样开始的。”

莹莹说，爸妈担心自己回家后完全没有经济收入会觉得无聊和焦虑，于是就提出，她回家可以做饭、做家务，父母则每个月给她4000块。目前，莹莹已做“全职女儿”半年，在家除了每天做喜欢的事，如看书、写作、绘画，有时候还会帮父母去照顾年迈的爷爷奶奶。“爷爷奶奶看到我别提多高兴了，一再告诉我不用因为找不到工作、待在家里而担心。”

莹莹觉得，虽然自己目前“暂停”了工作，却比以前要自信很多。“之前一直在外地上学，没怎么好好在家待过，今年是我十年来最快乐，最美好、最幸福的一年。我可以好好想想自己适合做什么。”

在照顾家人日常的同时，莹莹也在积极准备考公务员，还报了个咖啡师培训班。“我认为，全职儿女是社会进步的产物，会有越来越多想要停下来好好思考未来的年轻人，选择这种暂停的方式。当然，暂停是为了更好的处罚，我也会努力。毕竟我才23岁，我还想思考自己想做什么，从而让自己攒够勇气去做。我也有信心自己会过上幸福的生活。”莹莹说。

“数字游民”+“全职儿女”

给自己创造一个缓冲空间

2021年，小熊从一所211大学的社会学专业本科毕业，“当时想跨专业考金融的研究生结果落榜了，冷门专业又遇上市场寒冬，找工作屡屡碰壁。”最终，为了保留应届毕业生身份，小熊在父母的支持下待业在家备考公务员和事业编，成为一名“全职儿女”。

今年，小熊25岁了。两年来没有上岸的挫败感加上应届生身份即将到期的焦虑，让她逐渐陷入自我怀疑。为了摆脱内耗，她开始在学习之余做副业，在一个兼职类的APP上她发现了各种类型的灵活工作，“有兼职模特、游戏陪玩、学习vlog博主、上门喂猫等，最近，我还尝试接单做直播，已经收获了5万多的粉丝呢！”现在小熊每月副业的收入大概3000元-5000元，多的时候能有1万元，保证了自己的基础生活，也攒下了小金库，还带爸妈去新疆旅游了一趟。

“以兴趣爱好作为副业，丰富且愉悦生活，还创造了一个容纳焦虑和紧张的缓冲空间。”小熊觉得，现在重新找到了节奏，既能专注于备考又能经济独立，做“全职儿女”的不安和迷茫都被副业治愈了。

专家观点

“全职儿女”要建立社会网络

如何看待“全职儿女”现象？华东师范大学传播学院教授吕新雨认为，“这种现象的出现有其社会原因和合理性，中国自古就有孩子和父母一起生活的历史，父母陪我们长大，我们陪父母变老。这样的陪伴本身就意义重大。‘全职儿女’是物质生活水平达到一定阶段的现象，这种生活方式建立在父母双职工、高退休金的前提下，儿女在这种情况下也有能够自洽的良好心态。”

吕新雨认为，“全职儿女”有时候是短期的选择，也可以是深思熟虑后的决定。对于90后、00后们来说，在工作、生活中遇到困难可以暂时回“避风港”；对于70后、80后来说，他们在陪伴父母的过程中感受亲情，也在这一过程中寻回自己、反观生活，寻求生命的意义。

不过，她也同时指出一些需要留意的问题：首先是父母和孩子之间可能存在的“隐性软暴力”：父母给孩子钱，有没有控制孩子的成分，会不会有隐性的情感控制；其次，如果长期处在小家庭的代际关系里，对于年轻人来说，容易丧失和社会横向的联系，一定程度地丧失社会交往能力、渠道和社会资源，因此，家长要帮助“全职儿女”建立社会网络，让他们互相看见和交往；“全职儿女”们也要关注自己重返社会的能力。

看见背后的照护难题

中山大学社会学与人类学学院副教授涂炯认为，“在年轻人的成长或事业的发展过程中，如果家庭能成为他们暂时停留的一个港湾，在他们遇到困境的时候提供支持，其实对于年轻人的身心都是很好的事情。然而并不是所有的家庭都能为孩子提供这样的港湾，需要父母双方的经济条件都比较好，而且对年轻人支持和包容，允许他们选择喜欢的生活方式，这也是中国的家庭关系更具支撑性的表现。很多年轻人可能还无法获得这样的家庭支持，遇到困难必须硬扛。”

与此同时，涂炯认为，应该看到“全职儿女”现象背后反映出的社会问题：第一，老龄化社会下老年的照护。“对于70、80后‘上有四老’的独生子女来说，对老人的照护究竟是让壮年子女回归家庭，还是交给专业的机构？这可能是我们社会在未来几十年都会面临的突出问题，希望有更健全的社区照护，才能解放青壮年，让他们去实现职业梦想。”

“第二，对于90后、00后更为年轻的一代来说，他们面临的更多的困境是如何找到一份理想的工作，而不是那种把自己身心都搭进去的职业。因此要创造更加开放、多元的工作机会，让更多的年轻人可以在社会上发挥他们的价值。”她认为，在中国社会老龄化的背景下，“劳动力短缺”也是我们即将面对的问题，如果很多人都退出工作场域回归家庭，对整个社会的运行来说究竟是好是坏，也值得商榷。“希望更多适龄的年轻人可以投入到职场中发挥个人价值，也为社会更好地做贡献。”