中国多家上市公司鼓励生育：有公司三孩最高奖25万人民币

来源：成都商报

近日，中国旅游服务平台携程集团宣布“员工每孩补贴5万元（人民币，下同，约9329新元）”的消息引起广泛关注。红星资本局注意到，拿出真金白银鼓励员工生育的上市公司，不只携程一个。侨银股份、大北农等都曾推出生育奖励。

此外，除了上市公司，在政府层面，杭州、济南、哈尔滨等多地也陆续出台生育补贴政策。

携程、侨银股份先后推出生育奖励 大北农奖励方案曾遭投资者质疑

6月30日，携程集团宣布，推出针对全球员工的生育补贴政策，从7月1日起，入职满3年的员工，不论性别，每新生育一个孩子，将获得每年1万元的现金补贴，发放至孩子满5周岁。

携程称，经初步测算，计划未来投入10亿元生育补贴，用于激励员工生育。携程方面表示，10余年里，携程同时发布了孕期交通费、生育礼金和生育医疗补贴等福利，并在此后陆续增加了孕妇躺椅、辅助生育以及母婴室等10余项福利。

携程给出的数据统计称，2022年对比2015年，携程员工年新生儿家庭占比增长147%，其中二胎占比增长329%。

值得关注的是，6月8日，携程披露了2023年一季度财报，实现营收92亿元，同比增长124%；净利润为34亿元，上年同期亏损9.9亿元，同比扭亏为盈。截至目前，携程员工总数超3.2万人。

红星资本局注意到，不只携程，拿出真金白银鼓励员工生育的上市公司还有侨银股份、大北农等。

在A股上市的环卫服务企业侨银股份发布《员工生育福利方案》早于携程一个月。5月31日，侨银股份宣布面向公司全体员工（含一线员工），推出“一孩家庭可在0至3周岁之间，分别享受每月1400元、1050元和500元的奶粉及尿布补贴；二孩家庭在此基础上可申请公立幼儿园学费；三孩家庭在前述基础上再一次性获得10万元奖励”的政策。

也就是说，如果员工在侨银股份就职期间，连生三胎，或可获得累计超过25万元的企业内部奖励。截至2022年末，侨银股份共有员工6.17万人。

2022年11月，养猪巨头大北农也发布了鼓励员工生育的奖励方案，称员工生育第一胎可以在国家标准上加1个月产假，获得3万元奖励；生育第二胎可以加3个月产假，获得6万元奖励；生育第三胎加12个月产假，获得9万元奖励。

红星资本局注意到，大北农上述方案曾在资本市场上引发争议，有投资者表示支持，但也有投资者质疑此举将增加公司成本，称是拿股民的收益给小部分人发福利。据上游新闻今年1月报道，负责投资者事务的工作人员对此回应到：“这笔费用从管理费用中支出，不会超过资金使用计划。”

地方推出各项生育补贴政策 为二孩、三孩家庭发放补助

政府层面，杭州、济南、哈尔滨等多地也陆续出台生育补贴政策。

红星资本局注意到，2022年11月，黑龙江哈尔滨出台《哈尔滨市优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》，按政策生育第二个子女的家庭，每孩每月发放500元育儿补贴；按政策生育第三个子女的家庭，每月每孩发放1000元育儿补贴，直至子女3周岁。

今年1月，济南市印发《济南市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》提到，本市户籍按照生育政策于2023年1月1日以后出生的二孩、三孩家庭，每孩每月发放600元育儿补贴，对其中的最低生活保障、特困供养人员及领取失业保险金期间的生育妇女每月加发200元育儿生活补贴，直至孩子三周岁。

杭州也宣布，从2023年1月1日起首次向二孩、三孩家庭分别发放5000元和2万元补贴。

深圳则表示向一孩、二孩和三孩分别累计发放7500元、1.1万元和1.9万元补贴，三胎以后也继续按照第三胎标准进行补贴。

今年4月“沈阳三孩家庭每月发500元至孩子3岁”的话题登上微博热搜。沈阳市卫健委网站显示，沈阳市卫生健康委员会、沈阳市财政局日前印发《沈阳市发放三孩育儿补贴 实施方案（试行）》。方案提出，对夫妻双方共同依法生育三个子女的本地户籍家庭，三孩每月发放500元育儿补贴，直至孩子3周岁止。

5月9日，“宁夏新闻网”微信公众号发布消息，近日，自治区卫生健康委、财政厅联合印发《宁夏育儿补贴金发放实施方案（试行）》的通知。该《通知》明确，2023年1月1日起按政策生育第二、第三个孩子并落户宁夏的家庭，可以申请育儿补贴金。

不只生育补贴，还有地方采取延长产假推出育儿假等方式来鼓励生育。如广州从今年3月1日起施行，子女3周岁以内，父母每年各享受10日的育儿假。符合法律、法规规定生育子女的夫妻，女方在享受国家规定产假的基础上，再享受80日的奖励假；男方享受15日的陪产假。在规定假期内照发工资，不影响福利待遇和全勤评奖。