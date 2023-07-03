中国人民大学硕士盗取学生信息背后，何为真正的“善”

来源：红网

近日，“人大研究生泄露全校学生个人信息”的新闻引发了网友的讨论和愤怒。据报道，7月1日，网传中国人民大学（以下简称“人大”）一硕士毕业生在校期间盗取全校学生照片等个人信息，分门别类制作成“颜值排行榜”。中国人民大学2日下午6时回应称，学校已关注到我校部分学生信息被非法获取的情况，对此高度重视，第一时间联系警方，目前正积极配合警方等相关部门开展调查。

对此，众多网友感到十分震惊，一个名牌大学的高材生居然运用自己所学的技术知识去“作恶”，使得上万名学生的信息被任意滥用，这些无辜受害者的痛与惑不断拷问着大学教育的意义和目标。这里涉及到两个问题，一个是学历和能力的辩证关系，一个是学历和善的辩证关系。关于第一个辩证关系，这里不用我详细阐述，这位高材生的所作所为已经证明了他的技术能力。是的，当前社会，学历的确是提高个人能力的重要途径，所以我们对于学历还是要有敬畏之心，而不能去迎合所谓“读书无用论”的谬论。

与此同时，当我们把问题转向第二个时，毫无疑问，就这则新闻来看，这位名校研究生显然没有实现我们当下的教育目标：立德树人中的德字。在中共二十大报告中，关于教育，有着这样一段掷地有声的论述：“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。育人的根本在于立德。”德就一个字，分量却比什么都重，这也让我想到了苏格拉底的那句经典论断：美德即知识。

如果我们把苏格拉底的“美德即知识”字面化理解，那么这句话的意思好像是，一个人只要拥有足够多的知识，那么这个人就会获得高尚的品德了。所以，现实社会中我们往往对于名校毕业的学生充满仰慕和期待。通常在我们看来，通过名校的良好人文环境熏陶和一流大师的知识传授，这样的学生，想当然是一个德才兼备的君子，是有着良好人格的“善”的代表，是我们青年中的楷模。

然而，随着互联网技术和新媒体的快速发展，信息越来越公开化、透明化，新闻事业的蓬勃发展让我们发现世界的多元化。同时，在情绪为先的“后真相时代”下，善恶也变得越来越难以轻易判断。于是，我们会突然发现过往我们对于某些事物的固定认知，其实并不符合实际，这时我们对于新闻中不符合大众心理期待的消息，会感到异常的愤怒。就像“人大研究生泄露全校学生个人信息”的这一则新闻，我们对于名校的想象光环顷刻化为泡影。如果接受一流的教育，我们还是不能获得良善的品格、谦逊的风度，那么我们还能通过什么渠道去过一种“善”的生活？

实际上，如果仔细阅读《柏拉图全集》就会发现，苏格拉底的本意并非我们想象的那样粗浅。在苏格拉底完成论述“美德即知识”的重要论断时，他是基于“无人有意作恶”这一出发点的，一个人之所以作恶那是因为他不懂得“善”的知识。所以苏格拉底是高度重视教育的作用，力图通过教育来提高人的修养和品格。他还说过：世上只有一样东西是珍宝，那就是知识；世上只有一样东西是罪恶，那就是无知。

这样看来，我们不妨再反思一下“人大研究生泄露全校学生个人信息”这则新闻，如果苏格拉底的论断是正确的，那么这位接受着一流教育、拥有着专业技能的名校高材生为何还是“作恶”了？

当我们把思维与苏格拉底保持一致时，我们就会发现这位高材生显然是“没有”知识的。因为在苏格拉底看来“知识”即“善”本身，这位高材生虽然精通于技术的运用，而并不懂技术本身是服务于什么的。而当下我们已经有高校设置这个专业了：科技伦理。

在世俗大众的通用口语中，似乎有用才是知识，没有用就不是知识。于是如果让一个家长给孩子选专业，在工程技术类和科技伦理中，他大概率会毫不犹豫地为孩子选择工程技术类专业。这个本就无可非议，如果孩子通过工程技术学科的学习能够更好地提高家庭收入，从而获得更好的生活品质，那岂不就是一种“善”吗？

是的，不可否认，较好的收入的确是美好生活必不可少的物质基础。可是当我们亲眼见证科技的误用给现实生活带来消极影响的时候，我们还能随意质疑“科技伦理”这类专业的“有用性”吗？事实证明，这同样是我们获得良善生活不可缺少的知识。

由此可见，真正的“善”永远是保持对知识的敬畏，对学问的尊重。就像苏格拉底一样，当德尔菲神庙说苏格拉底是雅典最智慧的人的时候，苏格拉底遍寻答案，最后才发现那是因为他认识到自己是“无知”的，他还要很多知识要学，才能更好地过上“善”的生活。