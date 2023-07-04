谈文字失语症，别让垃圾短视频废了可思化

来源：中国青年报

作者：曹林

“文字失语”已成为一个越来越需重视的社会问题。此前，中国青年报社调中心联合问卷网对2002名受访者进行的一项调查显示，76.5%的受访者感觉自己的语言越来越贫乏。在豆瓣小组“文字失语者互助联盟”里，很多受“文字失语”困扰的网友集结一堂：心中所想难以付诸文字，离开梗就不会说话，过于依赖表情包、梗、流行语、省略语，不是你在说话，而是“话”在说你，未经你的思考和语言生成。久而久之，你的文字表达能力便被梗塞住了，表意能力严重萎缩，成为“语梗”患者，也就是文字失语：社交语言匮乏，语塞沉默型社交恐惧。写作达不到要求的长度，几句就写完，其他靠绞尽脑汁地挤、编、憋。奈何当年没文化，看到悲伤“很好哭”就脱口而出，“内卷”一词几乎概括所有现象，“双向奔赴”泛滥成“语灾”，语言干瘪贫乏，语料库里就那么几个词，没有能力用丰富的语言将所看所思清晰地表达出来。

文字失语有很多原因，比如读书少、与人交流少、写作少、过度依赖电子媒介电子表达。电子媒介中对文字表达形成最大冲击甚至带来文字失语的，尤其要说的是劣质短视频。重视频轻文字的媒介环境中，直观、可视、娱乐化的短视频在传播中形成压倒性的覆盖，“当时觉得很有意思，就顺手拍下来，没想到居然火了”之类迎合大众猎奇需求的摆拍视频，几乎全面占据了公众阅读和视觉世界。娱乐也就罢了，但如果青少年的日常阅读、信息获取、网络环境也被这些“垃圾”所环绕，那是非常可怕的。

前段时间给孩子订了几份报纸和杂志，试图培养他通过纸质媒介在文字阅读中获取信息和知识的习惯。纸质媒介文字阅读本来是阅读的基本方式，但当下的电子媒介环境已经颠覆了这一传统，孩子们已经被深深嵌入Ipad、笔记本电脑、手机的“装置范式”中，电子阅读成为主流媒介。让他读报看书，一是了解每天“严肃的时事热点”(而不是社交媒体热搜上的奇闻八卦)；二是培养专注，读书看报不像电子媒介那样有天然吸引力，文字可能是枯燥的，但阅读必须要有一个耐枯燥的过程，先涩后畅，先慢后快，才能进入深度思考所需要的专注境界。如传播学家麦克卢汉所说，印刷品中细长、平直、排列整齐的字符能让人类保持清醒、冷静。第三，文字阅读才能滋养文字输出，短视频的形象直观很多时候只是消费、消磨你的时间。

看看那些热搜上的很多劣质短视频是怎么生产出来的？某媒体的一篇采访，以某平台走红的爆款视频为切入点，谈了流量与幕后制作的问题。从头到尾，那个短视频制作人都在强调，“不要讲逻辑，观众不需要高级的东西”“不要教育引领观众，尽可能满足他们”“观众们很懒，别让他们动脑”“观众没有耐性，让他们爽了就行”——真让人恍然大悟，不要讲逻辑，尽可能满足；别让他们动脑，让他们爽，这不就是那些火爆的短视频给人的感觉吗？

这让人毛骨悚然，不动脑，满足感官刺激，不讲逻辑，爽，泡在这样的劣质可视化环境里，一个人怎么可能保持思考能力，又怎么可能不患上文字失语症？文字是线性和理性的，需要动脑、讲逻辑，克制“爽”和“刺激”，“重视频轻文字”的阅读环境冲击着文字表达的思维根基，弱化着文字作为基本表达媒介的位置。

《娱乐至死》一书作者波兹曼说：大学里对于真理的认识，同印刷文字的结构和逻辑密切相关，因此，高学位的候选人必须把自己的专业见解写成论文。这是因为，书面文字使思想能够方便地接受他人持续而严格的审察，书面形式把语言凝固下来。需要把语言放在眼前才能看清它的意思，找出它的错误，明白它的启示——确实如此，这就是为什么对人类至关重要的那些事务，都必须诉诸文字去固化，严肃的讨论和分享往往都以纸面文字为交流中介。2003年，波音公司用28页PPT说服NASA相信，哥伦比亚号航天飞机不会因为一块硬泡沫的脱落而有危险。结果，哥伦比亚号在返航中失事。从此NASA规定，在重要的事件上，禁止用PPT来汇报和演示，必须使用“完整的句子”和“具有逻辑的文本”。

文字落到纸上，白纸黑字很难更改，由此才变得庄重和神圣。不仅是“航天航空”这种事关无数人命的事，必须要“具有逻辑的文本”，严肃的阅读也是如此，形象、直观、可视可以用来增强说服力、感染力和传播力。

视频化和可视化，容易给阅读者一种“直达对象”的直接感，多直接啊，那就是欢乐的场景，那就是青山绿水，那就是大地苍茫白雪皑皑，让文字萎缩的，正是这种“感性直观”，直观到无须文字的存在，不需要经过文字描述这个思维中介了。

当电视这种媒介还处于研制和试播阶段时，电影理论家爱因汉姆就预见到了它对智慧的考验：“我们所掌握的直接经验的工具越完备，我们就越容易陷入一种危险的错觉，即以为看到就等于知道和理解。电视是对我们智慧的一次严重的新考验。这个新手段，如果掌握得当，它将使我们的生活更加丰富。但是它同时也能使我们的头脑入睡。我们决不能忘记，过去正因为人不能运送自己的亲身经历，不能把它传达给别人，才使得使用语言文字成为必要，才迫使人类运用头脑去发展概念。因为，为了描绘事物，人们就必须从特殊中概括出一般；人们就必须选择、比较和思索。到了只要用手一指就能沟通心灵的时候，嘴就变得沉默起来，写字的手会停止不动，而心智就会萎缩。”

说得太深刻了。文字不只是文字，它与思维密切相关。文字的过程是运用概念思考的过程，概括、抽象、提炼、比较、描述，用文字去思考和输出的过程，迫使大脑训练概括与提炼能力。直观可视的视频，解除了人们“文字思考之劳苦”，一切尽在视频中——文字思维沉默，与之对应的思维心智就萎缩了。

视频和图像提供的是一种“感觉直观性”，这种“直观”意味着日常的、触手可及的、非抽象的，在“那就是”的感觉直指语法中，以自身去明见，这叫“自明性”，可以不需要语言文字，此中有真意，欲辨已忘言。逻辑、概念、抽象这种深度思考，必须借助文字，文字的功能是透过“感觉直观”飞跃到“本质直观”，用文字透视到事物的本质，让事物的深层质感与纹理经由文字呈现出来。最近常用网络用语“太美了”“泰裤辣”(表示“太酷了”)，这只是一种感觉直观层面的感慨，怎么美？倾城今始见，倾国昔曾闻。媚眼随羞合，丹唇逐笑分。风卷葡萄带，日照石榴裙。美的质感就出来了。高级的美，洞见本质的美，在文字中让人浮想联翩。《文心雕龙》把这种文字境界表达得很透彻：故其叙情怨，则郁伊而易感；述离居，则怆怏而难怀；论山水，则循声而得貌；言节侯，则披文而见时。

麦克卢汉说，字母表使我们的大脑与我们天性中更加具象的感知分离。什么意思呢？我们天性中有对具象的感知能力，依赖具象和形象的事物，而文字让我们摆脱了这种依赖，与具体的事物形成“间离”，在“间离”中去冷静、深刻、可普遍化的思考。比如，大象的力量人们都能看见，从其庞大笨重的身材和粗壮的四肢可以具象地感知到，但细微如蚂蚁的力量，你能感知到吗？千里之堤，溃于蚁穴，蚂蚁的力量能把坚固的大堤给整崩溃。我们的肉眼根本看不到蚂蚁是怎么啃食坚固的大堤的，这就需要诉诸抽象。大江东去，大浪淘沙，卷起千堆雪，巨浪的力量是看得见的，但滴水之力是看不见的，滴水石穿，必须诉诸抽象。狮子的力量形象直观，但我们身体内细菌、病毒的力量呢？不能都借助显微镜，必须调用起抽象能力。概念、归纳、逻辑、提炼、分类，这些与文字紧密相连的思维语法，超越日常生活的具象去洞见事物之本质。抽象化要求“在现象的上位概念中寻求解释因，并用简化的命题形式表达出来”。

由于语言文字在描述“形象”时是间接的，所以哲学家黑格尔认为，“语言在唤起一种具体图景时，并非用感官去感知一种眼前外在事物，而永远是在心领神会”。好一个“心领神会”，它训练的就是我们的心智语法，扩展了我们的表意空间，全面调动感觉和思维系统，去解读与理解文字背后的意义。汶川地震15年，震撼我的不是当年悲情悲惨的灾难视觉，而是这样一段平淡的文字：地震那年，我六岁。我活着，很多同学都不在了。现在我上大学，每次回家遇到那些同学的家长。他们都把我拉住，上上下下看个遍，“都这么大了”。

如此平淡的描述，却能在人心中掀起巨大波澜，让人泪流满面，它不是诉诸感性直观的冲击，而是在调动人们的感觉和思维想象中，在唤起种种记忆中，去完成一场纪念。对于阅读和写作，更重要的正是这种“可思化”，让人去思考，让人在思考中参与结论，唤起共通的人性人情，凝固更深刻的记忆。

那种诉诸直观、形象、快感、趣味的画面，更多的是在激发感官刺激和欲望消费。当你看短视频时，多会处于一种节奏感染或放空状态，很少会跟着思考，更少有“把它说出来写出来”的同步思维。读书不一样，如一直倡导阅读的文学教授周宪所言：阅读与思考密不可分，文字的理解就是努力通过抽象的能指来理解其后的所指，把握文字的复杂意义，眼睛在页面黑色字体间有序地扫视，不断地在头脑中转换成特定的意义。读书是从容、双向的和可以反复的，而视频则是单向的、不可逆的、不可停顿的。默读的孤独性和理性思考，有助于建构“理性自主的自我”，让思维在默读和静观中保持文字生成的活性。

语言和文字是思考生成的，文字又促进着可思，文字失语症，失语的不只是文字，更是用概念和逻辑进行深层思考的能力，我们赖以表达的文字思维，不能被那些娱乐你感官的垃圾短视频给废了。安静下来，打开那本书。