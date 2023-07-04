围观现场起哄“不跳不是人”，人性不能如此丑陋

来源：工人日报

作者：史奉楚

据7月1日《南方都市报》报道，近日，一段网络视频显示，6月29日，江苏苏州吴中区一高楼上，一名青年男子在边缘徘徊，想要跳楼轻生，而楼下有人用言语刺激他，朝他大喊“不跳不是人”，旁边还有人哄然嬉笑。多名目击者证实，当日21时许，该男子从高楼跳下不幸身亡。6月30日晚，当地警方发布警情通报，67岁的沈某现场起哄，发表怂恿跳楼等不当言论，造成不良社会影响，已对其依法行政拘留。

现实中，在很多突发事件现场，都会有一些人围观看热闹，甚至会有网红前来拍照、直播赚流量。其中，有些围观者热心助人，会积极协助救援人员施救甚至冒险救助遇险者，有些围观者则是“吃瓜”看热闹，还有一些围观者会煽风点火，唯恐天下不乱，故意讥讽、刺激想要轻生者。少数人如此冷血残暴的做法既有失公德，也涉嫌违法，不应更不能被轻纵。

无论出于什么原因一时想不开，轻生者都应是被同情救助的对象。及时采取救助措施，是相关部门的职责和义务。围观群众也可以提供力所能及的援助，比如拨打报警电话、为救援人员提供便利、耐心劝导轻生者等。这是文明社会人们应当具备的道德品格，也是每个人不可或缺的悲悯之心。

退而求其次，围观者若不想或不便提供救助，只是安静围观、默默“吃瓜”，也并不被法律所禁止。但起哄滋事、怂恿轻生者，甚至喊出“不跳不是人”等行为显然毫无公德之心、良善之心。将他人生命作为起哄的乐子、戏谑的筹码甚至赚取流量的素材，某种角度上这无异于“吃人血馒头”。

高楼一跃而下，一个生命骤然离去，如此悲剧让人心痛。有个细节值得注意，该男子跳楼前在楼顶站了至少4个小时，可见其内心一定经过了艰苦抉择，对世间有着诸多留恋和不舍。此间，如果围观者能够给予他温暖开导和适当劝阻，或许便可以避免悲剧发生。遗憾的是，现实社会留给他最后的反馈，竟是“不跳不是人”的言语刺激。

客观而言，跳楼者最终走上绝路与现场人员的怂恿刺激之间是否有直接关系，很难判断，但围观者的起哄和怂恿，肯定不会起到好作用，甚至是一种反向“助攻”，成了压垮骆驼的最后一根稻草。

如此恶劣的行为，是将自己的快乐建立在他人的痛苦之上，让一些人的麻木不仁、冷血残忍、卑劣幽暗暴露无遗。起哄滋事、怂恿自杀的行为不仅有失公德，应受到严厉的道德谴责，还可能需要承担法律责任。因为这种起哄滋事极易导致现场秩序混乱，加剧救援难度，妨害正常社会秩序。行为人须承担治安处罚责任，甚至要承担寻衅滋事罪的刑事责任。

可以说，起哄“不跳不是人”的作恶者被行拘是真正的咎由自取，罪有应得。突发事件现场不该成为人性冷漠、麻木等丑陋卑劣一面的“秀场”。对这种将乐子建立在他人痛苦之上的恶作剧，有关部门要予以严厉惩戒，进而起到警示震慑作用，倒逼公众文明素养、法治意识的提升，让更多人不再“以恶小而为之”，在围观现场保留人之所以为人的底线。