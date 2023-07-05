限血型、看手相？不能纵容另类就业歧视

来源：中国青年报

作者：夏熊飞

最近，记者采访发现，在招聘市场“岗少人多”的当下，一些用人单位招聘时会提出与岗位内容、职责无关的条件，如“关心”家庭背景、恋爱经历，限制身高、籍贯、属相等，有些甚至限血型、看手相，侵犯求职者的隐私和平等就业权，让人啼笑皆非。(《工人日报》 7月4日)

当下招聘市场“岗少人多”，不少求职者本就处境艰难，可有些用人单位反而处处设限、挖坑，让求职者难上加难。用人单位根据岗位内容、职责设置一定的限制条件，如要求专业对口、有从业经验等，情有可原，也是企业自由用人的权利。但如果连血型、手相、属相也成了求职者的门槛，那就不只是让人啼笑皆非，而是已然践踏法律这条红线了，涉嫌侵犯求职者的隐私和平等就业等权利。

这些另类的限制条件，或许只是出于企业老板或HR“拍脑袋决定”，但这也是赤裸裸的就业歧视。勿以恶小而为之，用人单位哪怕再小的恶意，也会让求职者产生阵阵寒意。只有不断消除招聘市场中的各种就业歧视，才能让求职者感受到更多暖意，进而实现招工方和求职者的双向奔赴。

另类就业歧视之所以存在，首先在于目前招聘领域处于买方市场，用人单位有恃无恐，不愁招不到人；二是违法违规成本低，真正被查处者少之又少；三是求职者维权成本高企，走法律途径费时费力还耽误找工作，大部分用人单位并不会明确告知不录用的具体原因，因而举证往往也相对困难。这就造成了用人单位明目张胆搞就业歧视，求职者却只能哑巴吃黄连的尴尬情况。

对症下药方可药到病除，要消除就业歧视，包括上述另类、奇葩限制，首先还是要进一步加大拓岗力度，通过提供更多的就业岗位扭转“岗少人多”的局面，求职者拥有更多话语权、选择权，用人单位自然也就不敢肆无忌惮设置不当限制条件了。此外，要加大对实施就业歧视的用人单位加大打击惩处力度，在法律上明确认定标准，别让另类奇葩就业歧视打着“个性”的幌子招摇过市，同时细化惩罚措施和补偿标准，严格执法，让每一次的就业歧视行为都付出相应的代价。而对于维权难问题，职能部门则要通过减轻劳动者举证责任、畅通举报投诉通道、提供法律援助等举措，让求职者更有底气也更便捷对就业歧视说“不”。

用人单位设置不合理的招聘限制条件，看似是在为难求职者，其实纯属“杀敌一千自损八百”，不仅涉嫌违法，有被查处的风险，对企业形象也是莫大伤害。用人单位可以实施另类就业歧视，求职者同样能选择用脚投票，一旦进入求职者的“黑名单”，再想招到优秀人才的难度必然会大幅增加，长远来看，这对企业发展是极为不利的。

不惯着另类、奇葩的就业歧视，既是对某些用人单位的震慑，也是营造和谐有序的求职环境的必然要求。越是就业形势紧张，越要把就业歧视行为清除干净，让广大求职者在公平公正的环境里实现高质量就业。