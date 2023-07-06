为什么看起来阳光的人也会得抑郁症？

来源：“壹读”微信公众号

作者：壹读君

昨晚，一个令无数人悲伤的消息，歌手李玟去世了。

7月5日晚，李玟的二姐@李思林Nancy发文，宣布了上述消息。李思林在微博中表示，李玟在数年前就患上了抑郁症，经过长时间与病魔斗争，可惜近日病情急转直下，于7月2日在家中轻生，送院后一直昏迷，最终于昨日去世。

很快，这一消息登顶微博热搜，很多网友留言表示不敢相信，因为李玟看起来是那么阳光开朗，没想到她居然也是抑郁症患者，而且已经严重到自杀的程度。

这让很多网友想起了此前因抑郁症自杀的多位明星，雪莉、张国荣、乔任梁、陈宝莲、金钟铉……这一连串的名字，让人们对抑郁症愈发关注。

抑郁症到底是怎么回事？它是怎么“杀”人的？

抑郁症不是矫情和玻璃心

有人认为，抑郁症就是悲伤；有人认为，抑郁症就是抗压能力差；还有人说，抑郁症就是太空虚，太玻璃心。

真正了解的才知道，并不是这样。抑郁症是一种“我知道怎么做能够开心起来，但是我连爬起来的力气都没有”的状态。经常会有人告诉抑郁症的人：“你自己需要做点什么让自己开心起来”，“改变一下心态”，“你该起身才是”……但这些，很难真正帮到抑郁症患者。

到现在为止，抑郁症还是一个未知病因的病症。不过，可以肯定的是，生物、心理与社会环境诸多方面因素参与了抑郁症的发病过程。

从生物因素来说，让人类感到愉悦的激素主要有三种，分别是：多巴胺、血清素和内啡肽。

抑郁症的人就是血清素这种物质的分泌出了问题。血清素，又叫5-羟色胺，它的主要功能是维持“情绪稳定”。比如，别人对你发脾气的时候，你不容易生气，遇到挫折的时候抗压能力也比较强，这都是血清素分泌正常的状态，这个过程有点像我们所说的“逆商”。

当血清素浓度偏低时，就会出现问题了，一般会出现三种情况：负面回忆、情绪敏感和焦虑。抑郁的患者大脑中的血清素会明显下降，外在表现就是过度自省，觉得自己哪哪都不行，失败都是自己的错。

所以针对抑郁症的治疗，会从血清素下手，通过一些药物来平衡血清素的分泌。

抑郁症患者为什么会自杀

抑郁症患者的攻击多指向内部，他们有一把刀，刀口对向自己。除非极特殊情况，否则不会伤害他人。

因为抑郁症的本质是对自身的厌恶。

根据DSM-5的诊断标准，抑郁症的症状会包括认知症状（悲观、自责和低价值感），干扰到躯体功能（睡眠失调、食欲下降），失去体验兴趣和快乐的能力（快感缺乏），且症状持续至少两周以上。由于长期沉浸在悲观绝望的心境之中，而且丧失对自身存在的认可，活着就成为一种“累赘”，由此抑郁症患者更容易产生自杀行为。

有很少一部分严重抑郁症患者，在自杀前考虑到自己死后亲人可能遭遇不幸或痛苦，为了使亲人跟自己一起“脱离苦海”，于是杀死对方后自杀，这称之为“利他性自杀”，或者“扩大性自杀”、“慈悲杀人”。

曾经有这样一个极端案例，某大学一位男教授被患抑郁症的妻子所杀。教授生前对妻子照顾有加，怕她一个人在家闷着，还给她安排了一份图书馆的工作。但是妻子一直觉得很痛苦，认为死亡才是唯一解脱，并且觉得自己丈夫一直照顾自己也很痛苦，想让丈夫一起解脱，最后发生了悲剧。这位男教授当场死亡，妻子杀害丈夫后自杀，但因为发现及时被抢救了过来。

对于这位妻子而言，她本意绝不是伤害丈夫，杀害他完全是出于对被害者的“爱”和“保护”，其杀人动机纯属善意，是利他精神使然。

而且，必须强调的是，抑郁症患者的利他性自杀较为少见（目前并无具体统计数据），大家不要对抑郁症患者持有偏见。

抑郁症并非“绝症”

从心理和社会因素来说，一些抑郁气质的人比较容易被抑郁症这条黑狗找上门来。突发的应激性生活事件也是触发抑郁症的重要条件。

我们常常说到抑郁症的时候，好像它是个不治之症一样，只有通往自杀这一条路，其实有更多地患有抑郁症的人在努力的抗争着，并且抗争成功。

耶鲁大学心理学博士，有30 多年咨询经验的全职心理治疗师安妮塔·佩雷斯·索耶，在她的回忆录《好吃的悲伤》中，就回顾了自己战胜抑郁症，从病人转变为医生的整个过程。

安妮塔读高二的时候，由于自杀未遂被送进精神病院，并被误诊为精神分裂症，从此开始了她在精神病院长达五年的历程，其间，她接受了89次电击治疗，丧失之前的几乎所有记忆，再次试图自杀，转院，最后通过自己的努力终于出院，开始踏上一个新的征程——从病人向医生的华丽转身。

这句话很俗，但它是真的：

请你相信，一切都会好起来的。

抑或，希望另一个世界能更温柔、美好一点。