断言淄博烧烤“凉了”为时尚早

来源：新京报

作者：杨劲松

据中国新闻周刊报道，各方数据显示，今年“五一”假期过后，淄博烧烤的热度逐渐“冷却”下来。与此同时，不少店铺贴出了“转租”信息。

虽然每一个旅游目的地都有独特的生命周期，但都有着起起伏伏的共同表现。淄博作为旅游目的地，当然也不会例外。旅游者数量高速增长过后，一定会出现一段时间的稳定，甚至是停滞。即便总体旅游人数依然保持较高水平，但增长速度必然会出现回落。

作为网络现象级话题，淄博烧烤大概率也要经历从爆火到回归常态化的过程。只不过近期淄博烧烤确实太火了，以至于有关其每一个话题都自带了引流属性，比如“淄博烧烤凉了”。

其实，淄博烧烤的关注度仍处于较高的水平，现在说“淄博烧烤凉了”可能为时过早。

当然，已有不少市场主体感受到了凉意。报道中提到，一些网站上出现了数百条淄博烧烤店铺转让信息。其中，不少店铺都具有新开业、新装修等特点。

出现这种情况，是因为在过往市场高速增长的激励下，挤进来数量可观的市场主体，想抓住机会分一杯羹。可由于市场增长幅度趋于平缓，这些主体既存在短期的供给量高于市场的承受能力，又在存量市场的竞争中，无法和已形成明显品牌优势的市场主体相抗衡，因而选择尽快止损出局。

对他们而言，“淄博烧烤凉了”就是现实。入场时机不同、个体的实际情况有差异，那么对淄博烧烤冷暖的体感当然会有明显不同。此时，市场就像是一个严苛的考试，卷子是一样的，有些在其间如鱼得水，风生水起，有些则手足无措，甚至折戟沉沙。

因此，无论热也好，凉也罢，对待淄博烧烤大可不必有太多的敏感。这不仅是旅游目的地发展的常态，更是市场的常态化波动，是经济规律常态化作用的结果。

公众有了平常心，才不会因短暂的流量变动而大惊小怪。身处其中的相关参与方有了平常心，才不会因为短期内的流量变动而动作变形，管理部门才能继续做好服务和引导，市场主体也能够更冷静地应对市场的变动和冲击。

其实，淄博烧烤的现象级出圈，包括对其凉热的普遍关注，给人们提出了一系列应该回答、也必须回答好的问题。

比如，如何做长旅游目的地的生命周期，创造第二增长曲线，稳住和做大基本盘，实现旅游目的地的可持续发展？再如，如何在迅速蹿红后，将流量化为留量，将网红变为常红，建设好近悦远来的城市？淄博在探索回答这些问题，其他城市也同样如此。

当然，可能短期内并不会有确定的答案。公众不妨多些理解和宽容，给予这些城市探索的时间去追求“稳稳的幸福”。