就业是道多选题，没有标准答案

来源：中国青年报

作者：林树心

王芸(化名)和李凯(化名)，是我认识的两个年轻人。高中毕业后，他俩考入南方某省会城市一所普通高校，在学校成了一对恋人。一年前，王芸本科毕业，正好赶上冠病疫情相对严重的时段，很难找到心仪的工作。经过一番心理斗争，她作出了一个极不寻常的决定，那就是回到农村老家，接手父母承包的土地全职务农。当时，李凯正在作为大学生士兵参军，得知此事后，不仅没有反对，还对王芸的决心感到钦佩。后来，李凯光荣退役并完成了专科学业，经过权衡，他决定放弃升本机会，来到王芸的老家，和她一起成为拥有高等教育学历的“新农人”。

王芸和李凯的选择，乍听起来可能会令很多人不解。在人们的固有认知中，大学毕业生不找个专业对口的“正经工作”，而是回老家种地务农，往小了说是自毁前程，往大了说是浪费人才。然而，对王芸和李凯而言，回乡务农既不是“拍脑袋”作出的冲动决定，也不是无路可走之后的“摆烂”行为。选择这条发展轨道，既是理性计算后得出的结论，也符合他们对人生的期待和本心。

如果不选择务农、努力留在省会城市，王芸大概率会和她的室友一样，在毕业几个月后找到一份平平无奇的文员工作，月薪3000多元（人民币，下同，约559新元）。李凯在城里倒是能多赚一些，毕业之前，他找了一份健身教练的工作，收入一度超过6000元，但他每月都要在饮食和营养补剂上多花2000多元，以保持“健美”体型。相比之下，俩人一起务农，年收入约为8万-10万元，还能省下不少在城市里生活的额外开销。这不仅“经济账”不亏，还让他们有了职场同龄人难得的从容和淡然。

虽然都不是学农的，但王芸打小在田间长大，又有父母在旁指导，农业常识完全够用。李凯则在部队里练就了一幅好身板，手也很巧，各项农活都干得相当利落。与此同时，他们在大学获得的技能与视野也没有白费，王芸注册了多个社交媒体账号，致力于成为“农村KOL”，借助互联网平台营销推广；李凯则开起了直播间，效仿某知名品牌，一边“秀肌肉”一边现场带货。不论是在网上还是日常生活中，他们的样子都很难让人想起传统意义上的“中国农民”。下田干活时，他们会穿上冲锋裤和防晒衣，用“现代装备”做好劳动保护，拍照录视频时，他们的打扮、谈吐，更是与城市青年无异。他们可以在有条件时承包更多土地、种植新作物、开展养殖业和加工业，事业前景比一些身在职场的同学还要广阔。可为什么，大学生务农依然是新闻？

不得不承认，一些人对大学毕业生这个群体还抱有不少根深蒂固的成见，连一些大学生自己也存在就业偏见。尽管大学学历的普及程度早已不能和几十年前同日而语，许多人依然在潜意识里觉得读了大学就是“天之骄子”，必须努力成为“劳心者”，而不能“劳力者治于人”。

一方面，人们会向那些敢于打破成见的年轻人泼“冷水”：你们这是在浪费自己学得的知识，辜负了亲人师长的栽培。另一方面，许多大学生也放不下身段与矜持，宁可找一份待遇很差的白领工作甚至待业，也不愿意从事那些在传统观念中与“大学生”身份不符的工作。当下，大学毕业生找工作的确很不容易，没有名校光环的普通高校毕业生尤其如此。越是在这种情况下，那些打开思路的大学毕业生，越容易发现长期被自己忽视的发展机会，避开“千军万马过独木桥”的竞争，转而在人生的旷野上踏出一条路来。

回乡务农只是年轻人千百种人生选择中的一种，而不是用来“抄作业”的标准答案。在我接触到的大学毕业生中，有人大大方方地“进厂”成为技术工人，不把当蓝领当成坏事，也有人发现本专业前途有限，转而把自学的摄影、PS等技术当作谋生手段，甚至有一流名校毕业生，不考公、不考编、不进“大厂”，回老家和同学合伙创业，经营新潮小店。这些看似不同寻常的选择，其实都是努力追求自己想要的生活。而阻碍年轻人打破“常规”的，或许只是亟待改变的过时观念。