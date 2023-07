好莱坞正在制作更多关于亚裔美国人的影视节目

来源:美国之音

作者:格雷厄姆·坎威

近年来,越来越多电视节目和电影以亚裔和华裔美国人作为主角,其中许多针对年轻观众。

亚裔美国人在媒体的能见度增加不仅仅是流媒体时代的产物。对夏令营总监许嘉家(C.C.Hsu)和她的学生来说,这也是朝着更准确地表达他们的身份迈出的一步。

这个夏令营由位于美国首都华盛顿以北约30公里的马里兰州华府台湾学校(WDCTS)主办,学生由台湾移民的子孙组成。

“我们的社区是世代相传的,”许嘉家说。

许嘉家于幼年时期移民到美国,她希望让夏令营的学生更多地了解她的文化。她说,她在夏令营中看到的一切都反映在迪士尼+(Disney+)新节目《美生中国人》(American Born Chinese,又译《西游ABC》)的屏幕上。

这部剧讲述了一名亚洲移民的孩子被介绍认识一名来自中国的新生,以及他们因友谊萌芽而经历的冒险故事。

“当他(主角王谨)多次说‘你能说慢一点吗?我的中文不太好’,这是台湾学校的孩子们非常非常熟悉的事情,”许嘉家说。

许女士的女儿、夏令营学生许一美(Emmanuelle Roberts)表示,她希望看到更多台裔美国人的代表。

“我觉得媒体对台湾人和台裔美国人的描述还不够,”她说。

她的言论反映了许多台裔美国人的愿望,希望得到与华裔美国人不同身份的承认。

“我通常只认为自己是亚裔美国人或台湾裔美国人,”另一位夏令营学生孟遥遥(Freddy Meng)说。“我不太认同自己是华裔美国人。”

更多亚洲面孔在银幕上

专家表示,好莱坞制作更多亚裔美国人故事的众多原因之一是行业结构的变化,为镜头前和幕后的亚裔人才打开了更多大门。

“在过去几年,过去十年左右,好莱坞以及美国企业界已经开始将多元化视为其核心价值之一,思考‘我们如何创建一条人才管道?’”圣迭戈州立大学(San Diego State University)电视电影和新媒体教授、圣地亚哥亚洲电影节艺术总监布莱恩·胡(Brian Hu)说。

“这是第一次由亚裔美国人或华裔美国人担任剧集制作人,幕后的制作团队以及整组演员和工作人员都是亚裔美国人或华裔美国人,部分原因是我们正在看到一个新世代的人才,他们在这个行业中达到了具有影响力的水平。”香港浸会大学电影学院助理教授贾森·科 (Jason Coe)表示。

好莱坞也越来越意识到在作品中能够有亚裔美国人代表的重要性,把这作为更广泛的多元化努力的组成部分。

“亚裔美国人是多元化方程式的一部分......20年前情况不一定如此。当时,进行多元化努力,把亚洲面孔包括进来,这不一定是不言而喻的,”布莱恩说。

加拿大华裔YouTube节目制作人和人权活动人士张尧(Yao Zhang)表示,疫情期间反亚裔仇恨事件的增加,是有关亚裔美国人的节目增多的另一个原因。

“有些人,特别是华人,想向世界表明我们并不都是间谍,对吗?我们不都是特工,对吧?就像我们是一名忠诚的美国公民之类的,或者只是为了看到我们不同的一面,”张尧说。

好莱坞与中国

多年来,好莱坞一直将目光从美国转向中国,以进入世界上最大的电影市场之一。但电影首先必须通过中国政府的内容审查。

“这种好莱坞对进入中国的痴狂在十年前尤其高,你确实看到了很多合拍片的出现,”布莱恩说。

汤姆·克鲁斯(Tom Cruise)的续集电影《壮志凌云:特立独行》(Top Gun: Maverick)被指进行修改以吸引中国。在1986年的原版《壮志凌云》电影中,克鲁斯的飞行员夹克上印有台湾和日本旗帜。在2022年续集的预告片中,这些旗帜没有出现。这部电影被指责为取悦北京而进行自我审查,因为中国认为台湾是其领土的一部分。

“当最初的预告片出来时,它被数位删除或插入了政治上更中立的旗帜,以免冒犯大陆观众,但一旦他们意识到那些人不会是观众,台湾旗帜又回来了,”布莱恩说。

据《华尔街日报》报道,中国公司腾讯控股本应是该片投资者,但由于担心其强大的亲美军事主题会激怒北京,该公司决定退出这部电影。这部电影从未获得北京的许可在中国上映。

上周,政治新闻网站Politico报道说,美国国防部更新了对电影制片人的规定,称如果好莱坞需要美国军方的帮助,就不能让中国审查其电影。

关注亚裔美国人

电影分析人士表示,制作公司关注离自家较近的观众可能业绩会更好。

“如果他们首先认为自己是在制作一部具有全球吸引力的美国文化电影,但他们所知道的最主要是美国文化和美国制作电影的方式,却有必须迎合其他人的文化,这是一个很长的清单,我认为他们意识到,我们不要太沉迷于中国市场,以至于忘记了我们是谁,”布莱恩说。

最近一些有关美籍华人故事的作品获得了积极评价。

“我认为《瞬息全宇宙》(Everything Everywhere All at Once)和《美生中国人》都是为了亚裔美国人和华裔美国观众而制作的,而且我相信移民故事是个非常美国化的故事,”贾森·科说。

“我认为我们正在证明,这么做是有钱赚的。人们想要这些故事。”夏令营主任许女士说。

活动人士张尧说,亚裔美国人代表性的增加,意味着角色不再根植于刻板印象。

“在电视节目或电影中,我们只是某一类人,比如书呆子、信息技术(IT)专家——所有男人都是IT专家,所有女人都是会计师,都是书呆子,”张尧说。

在加州大学洛杉矶分校(UCLA)社会科学学院帮助下进行的《2023年好莱坞多元化报告》(The Hollywood Diversity Report 2023)发现,2022年的院线电影中,亚裔占主演人数的2.3%、总演员人数的6.5%、导演人数的5.6%和编剧人数的4.5%。

根据2020年美国人口普查,亚裔、夏威夷原住民和其他太平洋岛民占美国人口的6.2%。

虽然还不清楚2023年是否会有更多亚裔美国人在好莱坞找到工作,然而,对于像许女士和她的夏令营参加者这样的人来说,增加代表性很重要,这样不仅可以看到更多与他们相似的面孔,还可以确保他们的经历能够在影视作品中得到有意义的体现。