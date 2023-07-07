索尼要学漫威，打造PS游改电影宇宙

来源：日经中文网

作者：中藤玲

索尼集团将在2023年夏季以后将家用游戏机“PlayStation （PS）”的10多款软件拍成真人影视剧。索尼安排专业团队常驻于美国电影子公司，建立起了电影和电视剧的量产体制。虽然内容产业起伏较大，但也有销量达到1亿套的游戏软件。任天堂的《超级马力欧》电影已证明游戏改编电影的潜力，是游戏IP战略的核心。

2023年夏天将上映电影《Gran Turismo》

“赛车场面的震撼力令人吃惊”，将于8月在美国上映的电影《Gran Turismo》的预告片在5月2日刚一上线，美国行业报纸就一致给出了好评。该影片讲述的是沉迷于赛车游戏的少年在现实世界中挑战职业赛车手的故事。

这部影片以索尼互动娱乐（Sony Interactive Entertainment ，SIE）开发的同名游戏为题材。该系列游戏的累计销量超过9000万套，与电影业务公司索尼影视娱乐（Sony Pictures Entertainment, SPE）一同将其拍成真人电影。

2022年2月，索尼影视娱乐上映了使用游戏IP制作的首部电影《神秘海域》（Uncharted），成为游戏改编电影历史票房第五高的电影。

2023年1月，索尼上线了使用游戏IP制作的首部电视剧《最后生还者》（The Last of Us）。该剧描写了一个未知寄生真菌感染的世界，在播放平台HBO Max上，欧洲等地区的观众人数刷新了最高纪录。索尼今后将根据先前推出的这两部作品的经验，充分利用人气软件的IP，在几年内制作10部以上的电影和电视剧。

打破合作壁垒的专业团队

一般来说，把游戏拍成电影不是一件讨好的事。《最终幻想》（Final Fantasy，2001年上映）等票房惨淡的例子也并不稀奇。粉丝对电影还原游戏抱有很高的期待，但过于忠实游戏会导致电影缺乏趣味性。

索尼集团于1990年前后正式涉足电影和游戏业务。但电影业务的母体是其收购的美国电影公司，游戏业务公司索尼互动娱乐也拥有很高的独立性，内部合作的壁垒很高。索尼互动娱乐于2019年成立将游戏改编为真人影视作品的专业团队“PlayStation Productions（PSP）”，并安排该团队常驻在索尼影视娱乐，自此以后，情况开始发生变化。

“灵感来自漫威(Marvel)”，索尼集团PSP总负责人Asad Qizilbash如此介绍游戏IP多元经营的契机。美国华特·迪士尼2009年收购拥有人气漫画的漫威公司，充分利用丰富角色的电影持续大卖。成为集团合作的典范。

另外，Asad Qizilbash表示：“在电影制作团队中，游戏粉丝越来越多，技术也不断进步”。这些电影充分利用了最尖端的CG技术以及索尼的高精细摄像机。《GT赛车》追求还原时速320公里的游戏画面。

成败的一大关键是弥补游戏与电影制作文化差异的PSP。

Asad Qizilbash每周从旧金山郊外的索尼互动娱乐总部去往约600公里外的好莱坞索尼影视娱乐。精通游戏的PSP员工常驻在好莱坞的索尼影视娱乐，与编剧和导演深化讨论。

大卖的CG电影《超级马力欧兄弟》也有共同之处。美国电影公司Illumination和任天堂共同制作，由“马力欧之父”宫本茂监制。

世界内容市场将达到1.3万亿美元

马力欧的成功给竞争对手也带来了刺激。迪士尼首席执行官（CEO）鲍勃·伊格尔（Bob Iger）在5月10日的财报发布会上一开口就说：“希望大家祝贺马力欧的巨大成功。这证明全世界的人都喜欢在电影院里看喜欢的人物”。索尼集团CEO吉田宪一郎也在5月18日的经营方针说明会上表示：“受人喜爱的人物和IP能存活100年”，他说自己也在东京的电影院看了这部电影。

据日本经济产业省预测，2025年的全球内容市场为1.3万亿美元（约1.76亿新元），比2020年增长2成。据预测，游戏领域的平均增长率为6％，而电影和动画的增长率则高达29％。波士顿咨询集团（Boston Consulting Group）的久保田一辉认为：“在影像制作费暴涨的背景下，知名度高的游戏IP有望获得一定收益，交易走强”。

索尼集团最近5年向电影、游戏、动画及音乐等内容IP投入了1万亿日元以上（约970亿新元）。但另一方面，2022财年（截至2023年3月）的游戏业务营业减益，开发成本增加。

内容产业也出现了一些逆风。好莱坞编剧要求改善待遇等举行了罢工。另外，内容产业与旅游等争夺消费者可支配时间的竞争也很激烈。要想中长期增长，内容产业面临的课题是跨领域利用往年的人气游戏，并持续创造新IP。