奶茶品牌为何纷纷扎堆中国小县城？

来源：中新网

“路过一个十八线小县城，遇到了一家正版的喜茶。”“我们这个小城市也有奈雪的茶了。”近日，不少中国网友发现，喜茶、奈雪等一众奶茶品牌，正如雨后春笋般在小县城悄然冒头。

十八线的小县城，会是奶茶品牌的下一个掘金地吗？

小县城开出品牌奶茶一条街

在东北的一座五线小城市，一家喜茶门店正在装修中，门面前还有调茶师的招聘信息。“这里从六月开始就有围挡了，具体开业时间不清楚。”附近门店的店员告诉中新财经，这是该市即将开出的第一家喜茶店。

枣庄市、三明市、沙县、沭阳县、平江县……在社交平台上，有不少来自低线城市甚至小县城的网友表示，该地已有或即将开出喜茶店。

“我们这小县城简直谜一般的开店，喜茶、茶百道、沪上阿姨、啊T、茉酸奶等等全部挤在一起开，一条街上还缺个奈雪的茶就齐活了。”一名海城的网友表示，自己所在的小城市已开出了“奶茶一条街”。

在大城市愈加激烈的竞争下，更多奶茶品牌将拓展市场的目光投向了低线城市，这其中，也包括了喜茶和奈雪。

去年11月，喜茶正式宣布开放加盟。有业内人士指出，喜茶开放加盟，主要目的就是为了向低线城市下沉。“开放加盟的运营成本较低，也更适应当地的营商环境，是扩展下沉市场的最好选择。”

而尽管奈雪表示未来仍将坚持在一线、新一线及重点二线城市进一步提高市场渗透率，但其去年12月宣布并购乐乐茶，被行业视为其将切入空间更大的中端茶饮市场。据乐乐茶微信公众号消息，乐乐茶目前也已开放加盟，湖北、福建、江西、山东、四川、重庆成为其合作热点区域。

下沉背后：高端奶茶承压

小县城奶茶店开得如火如荼的背后，是大城市奶茶市场竞争的愈加激烈。

今年5月，位于杭州西湖边的喜茶西湖黑金店正式“闭店”。在此之前，喜茶位于苏州、厦门、武汉、杭州等地的首店也接连退场。而奈雪3月公布的财报显示，2022年奈雪净亏损额为4.61亿元（人民币，下同）。

近日，#喜茶奈雪为何又不香了#登上了微博热搜。有媒体报道称，尽管端午假期国内旅游达1.06亿人次，已恢复至2019年同期的112.8%，但以往游客们集结打卡的网红奶茶店却静悄悄。数据显示，今年一季度，高端茶饮们的业绩未能完全恢复：奈雪的茶同店销售额恢复到2019年的75%-95%，喜茶也差不多。

在相关讨论下，不少网友认为“价格贵”“没以前好喝了”“创新不够，没新鲜感了”是高端奶茶失去吸引力的原因。

尽管喜茶、奈雪在奶茶界打出了品牌效应，但在百花齐放的奶茶市场上，永远不缺竞争对手。除了中端茶饮品牌不断推陈出新，近年来主打“古风国潮”的茶颜悦色、霸王茶姬也异军突起，高端奶茶们，亟需寻找新的突破口。

高端奶茶能否实现小县城掘金？

对于如今的品牌们来说，数量众多、消费潜力又尚未完全释放的小县城是扩张市场的必然选择。小县城的消费者也更愿意尝试新鲜事物。那么，高端奶茶能否掘金小县城？

一些网友认为，高端奶茶的高客单价与低线城市的消费水平不匹配，难以与蜜雪冰城等主打低端市场的品牌相竞争。

中新财经注意到，不少喜茶在小县城开店后，推出了9元一杯的优惠活动。有网友对此表示：“9元钱要啥自行车。”也有网友质疑：“味道跟大城市比还是打了折扣。”

据媒体报道，第三方数据显示，今年3月-5月，喜茶3个月新增278家门店，大多集中在三四五线城市。喜茶数据显示，其加盟店中，喜茶梅州万达店单日销量最高达3500杯，单日销售额最高超过6万元。

食品产业分析师朱丹蓬认为，开辟下沉市场对于头部品牌来说，最大的优势在于成本的控制。“很多连锁品牌的优势都是在于对成本的控制。如果一线城市卖20元一杯，五线城市也是卖20元一杯，但是一线城市和五线城市的商业租金可能相差甚远。”

他表示，整体来看，奶茶头部品牌在下沉市场的单店营收可能会相对较低，但在成本上有很大优势，头部品牌在品牌调性方面也有一定优势。“但从产品矩阵上来说，头部品牌未来需要在差异化和品质方面继续发力。”