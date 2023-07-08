年轻人到底在抢什么？媒体：在抢社交货币，抢朋友圈谈资

来源：经济日报

作者：佘颖

在中国，“潮人”又有新标准：一是看他有没有山姆超市的巨无霸方便面，二是看他有没有LV与书店联名推出的帆布包。

这两样东西共同的特点是打破了普通人的价格认知。巨无霸方便面，168元（人民币，下同，约31新元）一大桶，里面有24小桶原价6元左右的方便面，类似于常见的畅销口味家庭装。区别在于普通家庭装大都是塑料袋简易包装，而这个巨无霸定制了一个硕大的、跟原包装一模一样的方便面桶。二手交易平台上，这款巨型方便面已经被炒到了1999元。

帆布包原本是几元钱一个的袋子，加个品牌Logo就要卖580元。

现在的年轻人不愁吃穿，生活刚需都解决了，他们追求的美好生活不只局限于日常消费，已经有余力去追求一些不那么刚需、又能愉悦自己的东西。

一代人有一代人的心头好，一代人有一代人的小确幸。对好奇心的追求，满足一点小小的虚荣心，不管追逐的风潮是便宜的衣食住行，还是超过日常价格的特殊商品，本质上，年轻人都是在抢社交货币，抢朋友圈的谈资。这将是消费领域的常态。

对于这种消费“社交货币化”的态势，我们应当正视它，正确引导它，做好促消费的工作。比如巨无霸方便面本身，它为啥能让这么多人抢购，值得研究。

抢购方便面的人，主要是冲着外面那个大桶去的。6元一桶人未识，换个包装天下知。这提醒企业，颠覆性的技术创新当然很好，但持续不断地微创新也有效，而且更容易借鉴。

巨无霸方便面走红的另一个原因是性价比。1999元的“黄牛价”有炒作嫌疑，能不能卖出去、需不需要监管介入还得再观察。我们讨论时应该回归它原本的价格168元。这个价格买方便面肯定是贵，但24盒，折合每盒7元，比单盒原价只贵了1元钱。多花这一点钱，就能满足好奇心，获得令人羡慕的社交谈资，对很多消费者来说还是可以承受的。