“萌宠乐园”未必是萌宠的乐园

来源：中国青年报

现代人离不开宠物。宠物是主子，是流量密码，是孤身一人时的慰藉与陪伴。

18世纪末，动物第一次住进现代意义上的动物园，抚慰那些渴望亲近自然的人们。21世纪，当钢筋水泥把人们束缚得更紧，动物又被搬进商场的高楼大厦中，和人类共享购物空间了。

数据显示，在2017年到2020年内，中国全国有大约34家萌宠乐园开进商场，火爆的集市中也有不少露天的动物乐园。萌宠乐园逐渐成了新的生意经，新的客流发动机，一个供孩子休闲的新去处。

人需要动物，商场需要人。可商场里的萌宠乐园，未必是萌宠的乐园。

2022年6月，1800只鹦鹉和其他动物“飞”进某家商场。在开业的前3天，前200名到来的顾客签领养协议后，可以免费领养一只鹦鹉。在开业现场，有人记得“不少人拿着水瓶子装鹦鹉带走”。

据这家萌宠乐园在社交平台发布的文章，该乐园占地面积只有4000平方米，除去宠物购物、亲子互动区等空间，每只动物实际上的生存空间并不多。

在南京红山动物园内，赤掌柽柳猴可以吃到挂在树枝上的塞满水果的青椒碗，野生细尾獴可以在可供挖掘的、充足的地面上打洞，展示自己的自然行为。

但在某些室内动物园内，细尾獴被圈养在几平方米的空间内，在硬质的地面内也无法打洞。

在那家以鹦鹉为主题的萌宠乐园开业时，保护鹦鹉的公益机构“守护鹦鹉”曾委托志愿者前去现场调查了鹦鹉的生存环境。这些志愿者拍摄的视频里，鸟局互动区内的鹦鹉生存环境并不友好。不少的小朋友在喂食时会抓住鹦鹉，或将他们赶向某个区域。

志愿者们随后向工作人员反应，但据志愿者描述，“工作人员似乎不太关注鹦鹉在互动中是否受伤”，也有家长也认为这不过是孩子的天性，无须阻止。

商场里，人与动物的距离更近。但是，广东省科学院动物研究所动物调查监测与生态恢复研究中心副主任张春兰表示，如果动物突然受到惊吓，身体可能会出现应激反应，它就会消耗身体的一些其他功能，可能会对其健康产生一些暂时或者永久性的损失。“守护鹦鹉”的志愿者发现，在那家新开业的萌宠乐园，有不少人抓住鹦鹉而鹦鹉迅速跑掉或躲到展览箱的角落处。

另外，据媒体报道，不少室内动物园环境较差，且在喂养、清洁卫生、防疫护理与指引游客上都有不少问题。

上海市在2022年修订了《动物防疫条例》，明确在商场等公共场所开设室内动物展示及互动体验场馆，需要取得行政许可证及动物检疫证明等材料。但在其他地方出台的《动物防疫条例》与2022年第8号《动物防疫条件审查办法》中，室内动物园还未列入相应的条例中。

除此之外，为了降低开业门槛，减少审批流程，萌宠乐园内的动物大多以小型、非保护名录上的动物为主，大多在中国国家林草局核准的可经营利用的动物名单中，因此无须办理相关经营利用许可证明。

2020年1月，长沙市林业局的工作人员对“动物排队主题乐园”的相关资质进行了核查，当场发现有好几种疑似野生动物，门店利用这些动物进行展演，却从未办理相关许可手续。

一篇发表于2020年的研究指出，目前的动物防疫管理体制尚未真正打通。“作为涉及畜牧兽医、动物卫生监督、动物疫病预防机制、林业和草原、卫生、交通运输等多个部门的行业，真正监管起来时，不同的部门之间职能交叉，有的又属于‘铁路警察、各管一段’的状态”，交叉与重复的职能会使得部门之间相互推责，造成监管漏洞。

芝伦兹在《宠物的历史》中说：“人类愈都市化，离开自然愈远，宠物在人类生活里的重要性也愈增加。”在撸猫馆和室内动物园在城市中越开越多时，人们也不能忘记其中的问题和关注动物的感受。

想在商场和萌宠更好地互动，可能还得再等等。