烈日当头照 高温下的“劳”与“保”

来源：中国央视新闻客户端

本周北京出现连续两天超40℃，这在北京七月的历史上还是首次出现，而六月份还有过三天超过40℃，更是有记载的气象历史当中所没有过的。

本周四，北京市发布高温红色预警信号，而这还毕竟只是七月刚刚开始，今年的夏季会不会因为这热而显得格外漫长？我们该怎么面对？尤其是很多暴露在户外的劳动者健康如何防护？7月2日，北京一名导游因为热射病抢救无效而死亡，如何避免类似的悲剧再次发生？《新闻周刊》本周视点关注：高温下的保护。

连续3天最高气温突破40℃

北京高温天气将持续

进入六月后，北京创下了连续3天最高气温突破40℃的历史记录。与此同时，北京的旅游市场也随着暑期到来而急剧升温。

本周日，就在这火热天气下的火热景点中，一名北京地接导游，在颐和园带团游览时因中暑送医，经抢救无效而离世。

去世的导游姓龚，今年49岁，体重约有200斤，没有基础病，从事导游工作已经有20多年了，之前一直在做欧洲国家的出境游带队导游工作，疫情期间他转接国内团，因为资历比较老，同事和朋友们都会喊他“龚哥”。刘鑫与他曾在一家公司工作过，两人私交很好，进入暑期后，虽然没怎么交流，但是通过朋友圈也都了解彼此的动态。

这样的工作状态已经持续了一个多月，出事当天，龚哥所接待的研学团是第3天的行程，早上8点钟从酒店出发，去往颐和园。

龚哥选择的旅游路线，是从颐和园的东宫门进入，再从东宫门出的一条约有1.5公里的步行路线，游览这条路线大约花费两个小时。

到了饭店后，大巴车司机发现“龚哥”状态非常不好，已经昏了过去，便拨打120急救电话。送医之后，“龚哥”经抢救无效不幸去世，死亡原因上写的是“热射病”。龚哥的去世让刘鑫一时间难以接受。但是由于自己手上还有旅游团需要接待，所以刘鑫不得不快速地回到工作中。

由于北京许多酒店已经接近饱和，刘鑫带队的研学团只能选择住在燕郊的一家酒店。本周四早上6点，他带着来自四川的40人研学团去往北京动物园。

虽然刘鑫担心小朋友中暑，不断的提醒大家喝水，但是在游览过程中，还是有人因为高温而流了鼻血。

随着高温天气的持续，加之暑期游客的增长，一些室外旅游景点的短板也随之暴露出来，很多景点缺少降温或遮阴设施，不只是游客需要避暑降温，满负荷的导游和旅游大巴司机也同样需求，为此北京市旅游行业协会发出了呼吁。

为外卖员和快递员们撑起

“特殊气候的保护伞”

有人说天气面前人人平等，其实不一定，有的人在家里待着或者办公室里空调一开，全天都不用怎么出屋，热的感受就没那么强烈。但我们不用出屋就享受的外卖、快递，是烈日里奔波的快递小哥送来的，他们在高温下正过着怎样的日子？我们要为他们想一些什么？

上午早半小时到站，下午晚一小时离站，是这个位于商圈附近站点的员工们应对酷暑的新派送模式。近日的高温，让快递小哥们留的汗水比平时更多，如果中午就开始送货，骑行时就会面临35℃以上的太阳直射，所以他们会将原本属于中午时段派送的订单，压缩到上下午。虽然这些时段配送量增加，但能保证避开一天中最炎热的时候。

中午吃了分发的雪糕，盛满绿豆汤，他们便载满货物出发。在武汉，近日普遍体感三十六七摄氏度，再加上空气湿度大，在外工作者中暑的概率变高。相比于快递行业，外卖员更加辛苦，因为接单时间并不自由，为了不影响效益，中午他们也只能顶着晒继续干。这时，平台能为他们提供的帮助和保护更加重要。

除去发放物资，骑手在高温时段所完成的订单将会收到额外补贴，每单五角或一两元不等，这样一来，盛夏的这个月里，他们可以收到一千左右的补贴。再加上外出市民也减少，外卖订单量增加，骑手们最近的工资随着温度的上涨一同提升。同时，处于高温等恶劣天气时，用户下单后页面会显示暴雨阳光等界面，意味着此订单如果略微迟到，将不会罚骑手超时费用。本周五，这家外卖平台也在武汉开始启用了新的休息驿站。

接下来的一段时间，各地的高温天气还将持续，外卖员和快递员们依旧在高温下穿梭于楼宇间。尽管平台给予了这些灵活就业人员不同程度的帮助，但早在2012年发布的《防暑降温措施管理办法》中，地方需要为劳动者发放的高温津贴，还不能完全涵括到他们。特殊就业身份的他们，在补贴、权益方面或许也需要被撑起一柄“特殊气候的保护伞”。

户外工作者适应高温

劳动装备应与时俱进

提到对高温下户外工作者的保护，马上能想到绿豆汤、风油精、矿泉水等劳保用品，如何让户外工作者包括服装在内的劳动装备都能更适应高温，这还真是个不小的问题。7月1日开始，新头盔国家标准开始实行，骑摩托车、电动自行车都必须佩戴安全头盔，但骑手们是不是有可能带上透气性更好的夏季头盔？环卫工人要穿长袖长裤服装来工作，高温下挥汗如雨，有没有可能让环卫工换上更透气、更吸汗的夏季工作服？

烈日炎炎，对于东莞市清溪镇的环卫工刘福春来说，身上的工作服，成了他工作时的负担。尽管是短袖，但由于面料不透气也不吸汗，出汗后就会变得又湿又黏。让他意想不到的是，当女儿将他的烦恼反映给市政热线后，很快就得到了反馈。

就在上周一，在市政热线收到来信22天后，新款夏季工作服穿到了刘福春和工友的身上。虽然在外观上与老款几乎一样，但新工作服不再采用100%涤纶面料，而是采用35%的棉和65%涤纶的混合面料，因此变得更加轻薄，更加透气。

在许多城市，环卫工人依然穿着长袖长裤的工作服，能否将长袖换成短袖，能否定制一套应对高温的工作服，考验着城市精细化管理的程度。而同样是在烈日下，闷热的头盔则是外卖小哥们痛苦的来源。记者在广州街头拍摄时发现，一些外卖员忍不住摘下头盔“透透气”。

在几种电动自行车头盔中，更透气的半盔在夏季更受欢迎。在网络平台上，带风扇和冷风的新款头盔，销售量也比较可观。在保证安全的前提下，各企业似乎有必要为外卖小哥们研发配备更清凉的夏季头盔。而在其它行业，不少企业针对行业特点，为户外劳动者改善工作装备。在石家庄，供电企业为工人配备“空调背心”，在背心注入特殊冷液，将热量传出，达到降温的目的。在青岛，这家建筑企业则为工人配备了护目镜，保护工人不受强光照射。

根据由清华大学领衔编写的《2022柳叶刀中国人群健康与气候变化倒计时报告》，与1986年至2005年的基期平均值相比，2021年中国人平均多经历了7.85个热浪天，安全户外活动的时间相对缩短了48.2%。更大规模的人群暴露在热浪之下，户外劳动者的健康风险持续加剧，高温下的劳动保护，应该受到更多的重视。

在高温天气频发的当下，劳动用品和劳动装备不能停留在风油精、藿香正气水等传统配置，而应该在不同行业的摸索中不断升级换代。一套更适合夏季作业的制服，一个更合理的夏季作息制度，一个更舒适的高温休息场所，各行业应该努力让劳动者的夏天在一抹清凉中度过。

未雨绸缪，以人为本，安全为本，既要考虑高温，又要考虑暴雨，既要考虑干旱，又要考虑洪涝，只有早一点想，考虑得更细更全面，大自然给我们的考题才真的有可能答好、答对。