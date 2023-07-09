多吃这四类食物帮你改善“抑郁”情绪

来源：北京青年报

作者：赵茜(北京安定医院)

近日，著名歌手李玟因抑郁症去世，有关“抑郁症”的话题也引发了大众关注。当抑郁症出现在，我们要积极寻找治疗方法，不仅心理上给予安慰，药物上给予支持，还要在饮食方面做好调节。

越来越多的研究表明，食物的选择可能对治疗和预防脑部疾病有一定的辅助作用，食用一些相应的食物，对抑郁情绪也可起到一定的改善作用。

四类可以缓解抑郁症的食物

1.富含维生素B的食物

英国医学委员会精神病学院公布的一项研究表明，维生素B对治疗抑郁症有较大的帮助。研究人员发现，如果抑郁症患者的血液中含有较多的维生素B12，患者治疗后的效果就比较显著。老年患者如果体内含有较多的B1、B2和B6，治疗效果明显好于其他抑郁症患者。维生素B12可从动物身上获取，食用动物肝脏、鸡蛋黄和鱼类可提高维生素B在血液中的含量。

2.玫瑰花茶

中医认为玫瑰花味甘微苦、性温，最明显的功效就是理气解郁、活血散淤和调经止痛。此外，玫瑰花的药性非常温和，能够温养人的心肝血脉，舒发体内郁气，起到镇静、安抚、抗抑郁的功效。

需要提醒的是，玫瑰花最好不要与茶叶泡在一起喝。因为茶叶中有大量鞣酸，会影响玫瑰花舒肝解郁的功效。

3.鱼肉

吃鱼可改善精神障碍，这是因为鱼肉中所含的Ω-3脂肪酸能产生相当于抗抑郁药的类似作用，使人的心理焦虑减轻。

美国的学者曾经对精神障碍患者进行研究，结果发现患者在加服鱼油胶囊后发生抑郁症的间隔时间比只服常规药物的患者明显延长。另外，吃鱼对妇女乳汁中的Ω-3脂肪酸的浓度也能产生影响，进而降低抑郁症的发生率。

4.含微量元素硒、锌、铜丰富的食品

锌在人体内主要以金属酶的形式存在，其余以蛋白结合物形式分布于体内，缺锌会影响脑细胞的能量代谢及氧化还原过程。食物中含锌量最高的是牡蛎，动物肝肾、奶制品中也有分布。

体内缺铜也会使神经细胞的内抑制过程失调，使内分泌系统处于兴奋状态而失眠。乌贼、虾、羊肉、蘑菇等均含铜丰富。

含硒的食物同样可以治疗精神抑郁问题。心理学家们发现人在吃过含有硒的食物后，普遍感觉精神好，思维更为协调。硒的丰富来源有干果、鸡肉、海鲜、谷类等。

四类不能吃或少吃的食物

1.提神饮品

类似咖啡、茶、可乐类饮品，不可摄取过多，尤其是在晚间临睡前。否则其内含咖啡因会招来失眠和头痛问题，而失眠是抑郁症的主要诱因之一。

2.富含饱和脂肪的食物

加工类食物或油炸食物，例如炸鸡、汉堡、薯条，会导致行动缓慢、思考迟钝及疲劳。

3.辛辣腌熏食物忌过量

忌食过量辛、辣、腌、熏类等有刺激性食物，因引发失眠的病因较多，所以患者应按自己的体质有选择地选用适合自己的食物。

4.酒

将酒划入会导致抑郁症的食物黑名单，是因为人们对这种缓解压力的方法误会已久。过量摄入酒精的话会刺激大脑神经，导致失眠多梦，注意力不集中，从而加重抑郁症状。

抑郁症患者除了不吃或少吃以上食物外，也要做好生活调理，保证每天有7至8个小时睡眠时间，合理安排工作和作息，保持心情舒畅和乐观豁达的精神，树立能战胜疾病的信心。