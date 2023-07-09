校徽校训校歌一应俱全 学子们共建“山河大学”

来源：北京青年报

“‘哪里都可以是‘山河大学’，翻过山去，自有山河。”一夜之间，虚拟高校“山河大学”和它的“创办声明”火了。这所“大学”有校徽、校训、校园网站和成百上千人的同学群。但这并不是一所存在于现实中的高校，正如创办声明所言，“本学校是虚拟学校，希望各位不要当真”。

“为什么要建起一座“虚拟高校”？参与构思“山河大学”的一名网友告诉北京青年报记者，“它是学子们对美好明天的期盼”。

7月6日，对于引发热议的“山河大学”提法，教育部回应，将不断优化高等教育资源的布局结构，支持中西部地区，特别是人口大省扩大高等教育资源规模。

虚拟的“山河大学”从校徽校训到校歌一应俱全

6月27日上午，有网友发布视频称，河南、河北、山东、山西四省可以办起一所综合大学，地点选在四省交界，“争取一年内赶超清北”。几小时后，一位网友发布“山河大学”的校徽，并配文称“山河大学今天成立了！”校徽中，一双手托起了一本翻开的书籍，两边写着“博学”“求知”。随后，该校徽在网上广泛流传。紧接着，该网友又发布一则“招生公告”，称山河大学只招山东、山西、河南、河北四省考生，外省考生若要报考，高考分需700分以上。当晚，该网友继续发布了一张上床下桌的宿舍效果图，配文称：“宿舍已建好，欢迎大家报考。”

此后，网友在评论区继续完善“山河大学”的构思，有人说，招生代码就用“985211”，校址就在四省交界处，校训就是“博学、求知”，还有人调侃，“‘山河大学’历史悠久，创办至今已有五个小时的历史”。

随后，越来越多的人参与“山河大学”构思，有人用建模模拟出校园大门和建筑；有人在地图软件上标注出“山河大学”多个分校的校址；有人设计了“山河大学”学生卡，有人搭建了“山河大学”网站；还有人写了校歌，还有人陆续提出二级学院的设置构想……这些构思的提出难分先后，甚至难以溯源最初的提出者是谁。互联网中的“山河大学”五脏俱全，还有人开设“山河大学”的一系列社交账号，建了交流群、线上社区。

交流群的“校长”18岁高中生手机剪辑宣传视频

在网络空间的多个“山河大学”交流群里，王明新(化名)是其中一个交流群中的“校长”，运营着多达2000人的QQ群，还运营有4.5万粉丝的视频号。北青报记者联系到王明新时，他正在设计“山河大学”的总体架构，“现在学校的部门太多了，有十几个学院，还有招生部、宣传处，我需要捋一捋。”

为了做出一张架构图，王明新还学习了思维导图的相关制作方法。不过，他告诉北青报记者，自己还没有笔记本电脑，“不怕你笑话，宣传视频都是我用手机剪的。”

许多群友纷纷猜测，王明新“校长”到底是什么样的人物。事实上，在“山河大学”之外，王明新只是一个刚满18岁的高中毕业生。他说：“我在河南东部一个小县城的农村，是来自‘山河四省’很典型的一名考生。”

因为担心有人打着“山河大学”的名义诈骗高考生，王明新在发布“山河大学”相关内容的社交账号也多次提醒：“此为虚假学校，娱乐行为，请勿相信！谨防诈骗！不进行任何财物交易。”

校园的“设计师”大学从模糊变得更加具象

围绕这所虚拟大学，群聊如火如荼，也有网友使用建模软件或建设类游戏为“山河大学”设计校园建筑。7月6日，“陆西鱼”在平台发布了一则视频，视频中展示了自己在“城市天际线”游戏中设计的“山河大学”正门和图书馆方案。小陆是一名大学毕业生，曾就读于环境设计专业，“我喜欢把自己所学融入爱好之中，‘城市天际线’是我平时玩的一个城市模拟游戏，我也会把自己所学的设计理念使用在里面。”

小陆说，他做这件事的初衷很简单，就想把虚拟的“山河大学”从模糊变得更加具象。在游戏中，他用大理石雕刻出了几个由三角形组成的“浪头”形状，又用一个缓坡将其和山峦形的石雕连接在一起。小陆介绍：“我把山、河以形意结合的方式融入到校门造型之中，寓意着‘山河四省’的学子们能够逐浪山河。”他还在小广场上树立了一个两手相握的雕塑，“代表了同学们互相扶持、互学共进的精神。”

在图书馆造型上，小陆同样有自己的思考：“我把古典建筑和西方现代设计语言相结合，引入了阶梯、天井等造型，希望能表达一种中庸的思想。图书馆前流线型的绿地造型代表了前路曲折漫长，但只要在路上走下去，最终会达到成功的彼岸。”

为什么要在游戏中建设“山河大学”？小陆这样回答，“它(山河大学)可能没有变为现实，但它是学子们对美好明天的期盼。”

线上社区“火热”有人打辩论有人开“食堂”

打开在社交平台搭建的“山河大学”社区，有名为“校长”的频道主，他们是频道最早的建立者，负责维持秩序，规划“学院”“学科”建设；有各个“院长”在向“校长”应聘后，能够开设讨论群，分享学习资料、开设专业课程；也有“学生”开设了专业社团，邀请大家一起交流音乐、书法或电竞游戏。

北青报记者注意到，在“山河大学”的哲学学院群里，“院长”每天都会发布一份作业和一个讨论话题。比如，7月7日的作业是一则考研习题，“人类首次拍摄黑洞正面照，验证爱因斯坦广义相对论的预言是对的，这表明了什么？”当天，院长发布的讨论话题是：“请问‘我在’是否是‘我思’的推论？我们可以如何理解‘我思故我在’？”

7月4日，在“山河大学”的“总群”里，“学生会”开始组织首届大学生辩论赛。三天内，参赛选手便得到确定，14位选手来自人文学院、金融系、播音系、法律系等不同虚拟“专业”，将会在线上会议室里，对“大数据时代让我们生活得更轻松/更沉重”的话题开展辩论。

“山河大学”不止有哲学院和辩论赛，还有频道开起了“食堂”。一位名叫“小赵”的负责人发布了招聘公告，“诚聘以下岗位：炒菜师傅5名，打荷3名……”还有食堂的“吉祥物”提示大家节约粮食。

有人在群里寻找厨师长：“厨师长在哪里呢？太饿了，什么时候开饭？”厨师长回复，“吃了个饭，逛了个商场”，并配以现实中的美食图。“食堂顾客”纷纷调侃，“这就是你一天不给大家做饭的理由？”“好饿啊，手机内存要吃饱了。”

大家在群里的交流更多是闲暇娱乐，正如 “山河大学”创始人们的自述，“本校属于虚拟学校，不进行任何财物和经济交易，在这里你们可以认识相同兴趣爱好的伙伴，相互认识、相互交流。”

官方的正式回应“很高兴我们的声音被听到”

7月2日晚上，在“山河大学”的网络社区，博主“唐宿秋”开始了一场直播答疑，内容是教育学学生的必修课之一“教育研究方法”，也是专升本、考研等升学考试的重要科目。小唐制作的课件上标注着“山河大学”的虚拟校徽，主讲人所在单位上也写着“山河大学教育学院”。

7月7日，小唐自豪地告诉北青报记者，“我是第一个在‘山河大学’的教育学院给大家答疑的‘老师’。”

抛开“山河大学”里的“老师”身份，小唐毕业于师范院校，在现实中是一名刚参加工作的初中教师。当老师让她体会到了分享知识的成就感，“帮助别人解决一道难题，我就会很开心，感到自己是有价值的。”

6月底，小唐在手机上刷到了“山河大学”的相关信息。让她感动的是那句网友对“山河大学”的阐释：“翻过山去，自有山河。”“这句话让我感受到，许多网友都在和我一起努力、一起继续学习。”于是，她也参与构思、建设这所虚拟大学，并向这所虚拟大学的教育学院“院长”申请了“开课”。

之后，小唐用整整两天时间“备课”，她重新阅读了自己本科时的课程教材，还查找了许多教育学的专业论文，“我觉得这也是自己吸收知识的一个过程。”开课当天，许多“山河大学”的“同学”聚集在直播页面，有准备“专升本”考试的，还有准备考研的，弹幕里也飘着“老师好棒”“好厉害”等评论。小唐说，看到这些弹幕就开心，“毕竟，谁不喜欢被‘夸夸’呢？”

7月6日，对于最近很火的“山河大学”提法，教育部副部长吴岩在新闻发布会上回应：关注到了关于“山河大学”的话题，教育部将围绕增强国家的竞争力、服务经济社会发展的重大战略、促进全体人民共同富裕的目标，不断优化高等教育资源的布局结构，支持中西部地区，特别是人口大省，扩大高等教育资源的规模，优化类型结构和区域结构。

听到这个消息，小唐说：“我们的声音被听到，还是很高兴的。”