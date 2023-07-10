中国60%受访毕业生称愿当网红 真能月入10万人民币？

来源：每日经济新闻

当网红、做直播，正成为不少中国年轻人期待的工作。

微博近日发布一项“当代年轻人就业在关注什么”问卷数据：近万名受访应届毕业生中，61.6%的人就业时会考虑网红直播等新兴职业，只有38.4%选择完全不考虑。

另有数据显示，2022年，直播、短视频行业直接或间接带动的就业机会超1亿个。越来越多中国年轻人“打开思路”，试图加入直播等新兴行业。但这行真的那么“好赚”吗？“网红”是不是个有前途的职业选择？

大量应届毕业生加入直播行业

据国是直通车，对于上述微博问卷数据，有12年就业辅导经验的职业发展经纪人佟志刚表示，该数据相对真实地反映了当前毕业生的求职预期变化。从他接触的求职者来看，2022年开始，越来越多应届毕业生希望能兼职做主播。

《中国网络表演（直播与短视频）行业发展报告（2022-2023）》数据显示，2022年中国网络表演（直播与短视频）行业市场规模达1992.34亿元（人民币，下同，约371亿新元）。

在市场主体方面，截至2022年末，具有网络表演（直播）经营资质的经营性互联网文化单位有6263家。截至2022年6月，MCN机构数量（以企业营业执照数量计算）与2021年基本持平，超24000家。

主播和用户方面，报告数据显示，截至2022年，主播账号累计开通超1.5亿个；内容创作者账号（指账号曾有过短视频内容创作发布行为）累计超10亿个。

报告指出，新阶段下，直播、短视频平台逐步向互联网基础应用过渡，通过深度赋能数实融合、就业创业、文旅推广、助农普惠等，服务于网络强国、数字中国建设，助力“构建新发展格局，推动高质量发展”。在可预见的未来，直播、短视频行业将进一步在平台经济中发挥重要作用。平台发展所带来的数字红利将继续向地理偏远、经济落后的地区和人群拓展，多方参与、鼓励创新的共识不断形成。

对于越来越多年轻人选择加入直播行业，佟志刚表示，这反映出当前年轻人的就业认知正在多样化，“职业本来就应该是多样化的”。在他看来，大学所学专业知识提供了一技之长，但求职、就业不应该被专业束缚。

曾在厦门大学嘉庚学院任教的人才发展资深顾问陈晓霞同样表示，年轻人选择直播等新兴行业是一个很积极的信号，说明传统的阶层概念正在被打破。

“高校毕业生加入直播行业后，直播行业的整体质量可能也会更高一些，让整个直播营商环境朝着良性方向发展。”陈晓霞表示，董宇辉就是一个很好的例证。

薪资大幅下降，“二八定律”明显

据央视财经报道，23岁的周妍去年底从湖南老家来到杭州，进入主播行业刚刚三个月。周妍和朋友告诉记者，她们在求职过程中感觉到，实际薪资比之前听说的要低一些。

杭州九堡地区聚集着不少直播基地，夜晚是电商直播最火热的时间段，记者来到这里发现每栋大楼里都有几十、上百个直播间，往往一直播到晚上12点才结束。

一些从业者表示，有能力的主播薪资相对稳定，但对多数人来说，今年更难做了。有行业人士表示，不仅是新人主播，今年头部主播收入也出现明显下降。

浙江杭州某直播供应链企业负责人：以前，很多主播一年赚一两千万元正常，现在一年能够赚一两百万元，也是很正常的。以前像明星出场一样，带货都要收一些坑位费，但现在很多主播都基本上不收钱了，用纯佣金合作。现在这个状态其实是比较合理的。

据财经网，臻火文化传媒负责人申国莹一直在保定市从事直播电商行业，直播电商最热的时候，他见证了主播薪资最高的时候。“去年主播的薪资是最高的，我们保定在全国来说薪资算低的，那会的招聘一个两年工作经历的主播底薪在8000元—9000元，再加上提成，主播一个月能够拿到15000元左右。”

如果是在杭州、广州这种直播电商氛围浓厚的城市，薪资还会更高。“在杭州和广州主播的底薪最起码10000元起步，加上提成，主播一个月收入20000元—30000元不成问题。”他说。

而如今，已经没有那么高的薪资了。

现在申国莹在招聘主播的时候，哪怕是小白主播，他也愿意招进来。在他看来，今年对于主播的要求放宽了，在去年的时候他们还只招有两年以上经验的主播，而今年，对于他们公司对来说，只要主播熟悉产品参数，讲解流畅就行。一个主播只需要熟悉产品话术，然后进行磨合，整个周期主需要3—10天就可以正式上播。

“以前直播电商讲的是人货场，现在这个顺序该换一换了。”申国莹说到。

艾媒咨询首席分析师张毅指出，从过去这几年的监测数据来看，尤其是最近一段时间，主播的薪资总体来说呈现一定程度的下滑，下滑幅度在30%左右。

统计数字显示，“头部”与“尾部”主播的收入可以说天差地别。根据《中国网络表演（直播与短视频）行业发展报告（2022-2023）》，以直播为主要收入来源的主播中，95.2%月收入为5000元以下，仅0.4%主播月收入10万元以上。

据国是直通车，陈晓霞指出，直播行业“二八定律”明显，20%的人赚走了80%的利润。我们看到的只是20%取得成功被仰望的人，其实更多人是仰望者。

随着大量年轻人涌入，直播行业“青春饭”的属性也愈加凸显。前述中演协报告显示，2022年的直播从业者中，18-29岁年龄段主播最多，占全部主播的64.2%；30-39岁的占比为20.9%。据业内人士介绍，他所在直播带货公司主播年龄上限是30岁。

激烈的竞争和严格的年龄限制下，表面光鲜的直播等新兴行业难言稳定。专家提醒，在入职直播等新行业前后要有理性判断和长远规划。

陈晓霞认为，毕业生求职时还是要多尝试、多积累经验，从事直播工作可以不断积淀诸如市场研究能力、行业洞察力与敏锐度、人际关系管理能力与情绪稳定性等“可迁移的自身能力”，以后也可以在其他赛道中发展和运用。

直播带货行业的红利期已经逐渐消退

行业爆发式增长，大量人员涌入其中。除此以外，平台引流方式的改变、市场对主播要求的提升等多重因素，都导致了行业的竞争愈发激烈。

张新华是浙江海宁一家箱包企业负责人，公司在上海办公室设有一个专门的直播部门。张新华说，目前一百多人的直播团队全都是自己公司各部门的员工，一是出于成本考虑，二是现在企业对主播要求更高了。

不仅是减少外部主播的招聘，张新华说，现在很多企业都在缩减直播业务，自己做直播也主要看重品牌宣传的功能，销售转化上其实很难盈利。相比两年前一窝蜂做直播，现在企业对于直播的投入产出比更加理性。

业内人士表示，直播带货行业的红利期已经逐渐消退，网红达人直播的话语权近年来在不断弱化，主播连同MCN机构，也就是各类主播经纪及运营公司都面临着行业洗牌。

还有业内人士表示，主播降薪的背后，是整个行业在逐渐走向成熟。去年6月，中国国家广播电视总局、文化和旅游部联合发布了《网络主播行为规范》，直播行业迎来了系统性、全方位的严格监管。随着未来直播电商行业越来越规范，一大批不能适应新形势的主播，势必遭遇降薪和离场，这也是行业由乱到治的一种必然趋势。