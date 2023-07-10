高考填志愿不能过分迷信“规划师”

来源：新京报

作者：和生（媒体人）

眼下正是中国高考志愿填报季，在网络平台上，各类“高考志愿规划师”也纷纷上线，为考生和家长指点迷津，规划方向。

但这些“高考志愿规划师”是什么来路？近日，央视网披露了“高考志愿规划师考证乱象”。在网络上，不少机构打出广告，声称成为“高考志愿规划师”可以通过考试持证上岗，还宣称“考证低门槛、低难度，适合做副业赚钱”等。

这些证书往往经过短则“三天”长则“一个月”的培训，便可以轻松获取，具体到证书发放机构，则号称来自“中国智慧工程研究会”“中国管理科学学会”等权威机构。但实际上，无论中国智慧工程研究会还是中国管理科学学会，均回应称此事子虚乌有，他们从未发放过有关高考志愿规划的证书。

事实上，所谓官方认证的“高考志愿师”从来都是一个伪命题。此前，新京报就曾报道，中国教育部发布警示称，有关部门从未发放过“高考志愿规划师”这类职业资格证书。而“高考志愿规划师”也从未进入过《国家职业资格目录》。

所以，那些承诺通过培训考试就能拿到“高考志愿规划师”证书的机构，以及宣称拥有持证专业师资的高考志愿规划咨询机构，均已涉及虚假宣传，已经涉嫌违法。而学员一旦入坑了这类培训机构，就会遭遇退款难、维权难等困境，在市场上此类考证机构屡遭投诉的情况也层出不穷。

高考志愿决定着考生未来学习和职业发展，事关命运前途，考生和家长都高度重视。高考志愿如何填报，也因此有着巨大的现实需求。有调查机构数据显示，2022年中国高考志愿填报市场付费规模为8.8亿元（人民币，下同，约1.6亿新元），预计2023年可达9.5亿元，有88.1%的高考生愿意选择高考志愿填报服务。

但是，因为现实存在着巨大的“信息差”，某种意义上高考志愿填报服务已经成为一种刚需，市场规模较大，也因此鱼龙混杂。鉴于此，有必要加强对高考志愿填报服务市场的规范化、标准化治理。

前段时间，高考志愿AI填报服务，曾引发社会舆论的关注，激起公众对AI填报利弊的反思。而“高考志愿规划师”的考证乱象，也提醒要对相关服务与培训加强关注。

一方面，如果填报服务市场需求旺盛，经考察论证后，可以探索设立“高考志愿规划师”的职业资格培训标准，在社会面开放此类师资培训，发放相关证书，推进行业规范发展。

另一方面，若经调研确认，不宜进行相关资格认证，应该对相关培训机构及高考咨询服务机构加强监管审查，对虚假宣传、违规发假证等相关违法违规行为进行惩戒处理，规范市场秩序。

其实，就考生与家长而言，高考志愿填报咨询，付费机构也并非唯一选择。不少大学也都提供了相关咨询服务，部分大学甚至是现场“摆摊”，面对面为考生及家长讲解招生政策、院校情况、专业设置等，并给出志愿填报建议。此外，一些地方教育部门也会集中组织免费的志愿填报服务。

有必要指出的是，对高考志愿填报而言，众多咨询服务机构所打的“不浪费每一分”“实现分数的最大化利用”等口号，其实是一种刻板算计的功利主义认识误区，也难免会误导考生和家长。

实际上，精准填报固然不错，但最重要的是考生与家长要清楚自己的学习兴趣、专业优势，甚至是未来的职业发展与人生规划。总之，不能把这种事关自己前途命运的重大决定，简单地交给别人去左右，更不能迷信那些来历不明的“规划师”。