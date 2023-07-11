中国年轻人兴起穿街走巷 Citywalk催生文旅消费新时尚

来源：中国新闻网

利用周末时间，在长沙工作八年的李陵花108元(人民币，下同)报名参加了长沙一社群组织开展的Citywalk(“城市漫步”)活动。

避开人头攒动的网红打卡点，这位30岁的河南小伙和参与者深入行走长沙集市、古街古巷，细品2000多年历史古城长沙的文化底蕴。

Citywalk主要客群是期待新旅行方式的外地游客、对城市人文历史感兴趣的本地居民和一些小众城市传统文化及街头文化爱好者。这种沉浸式、慢节拍的人文旅游化新生活方式，正在中国年轻群体中变成一种潮流。

他们有计划行走在一条独特城市路线上，用旅游视角探索城市变迁、历史与文化、时尚与创新。“在一个城市多年，除几个常去的地方，其他并不了解。漫步能重新认识你所在城市的人文风情。”30岁的李陵说，Citywalk能看到一座城市更核心、更具特色的东西。

近年来，中国各大城市Citywalk组织越来越多。一些组织会邀请相关文化民俗研究学者或爱好者做讲述人，在行走过程中和参与者深度交流。长沙“90后”女孩肖依依创办的“Go嘢旅行”在中国开发了6条线路，涉及喀什、伊宁、大理古城、喜洲古镇、拉萨和长沙六个城市，兰州和泉州路线正在筹划。

“路线设计要像行走在‘露天博物馆’中。”肖依依举例，比如长沙的西园北里—潮宗街—太平老街和天心阁—苏家巷—太平老街两条线路，参与者可参访民国旅社及戏楼、贾谊故居、中国历史文化名楼天心阁、抗战纪念建筑群等，品尝长沙口味虾、长沙臭豆腐，触摸潮流文艺集合的古巷。

“全程有专业领队讲解，一个团不会超12个人，一场活动时长4小时或1天。”肖依依说，Citywalk不仅是年轻人和一座城市的对话方式，也提供了一个新社交场景。

“深挖文化内容的‘慢游+深度’产品，受到游客喜爱，他们乐于在步行中细细解读建筑背后的故事。”驴妈妈旅游网品牌发展部高级经理吴韵容说，Citywalk让游客更深入了解一座城市的历史、地理、人文、风俗、美食等，是解锁城市休闲的新消费场景。

长沙一Citywalk组织负责人肖萧的工作室推出20余条长沙特色路线，包括网红城市美食探店路线、长沙老城记忆人文路线等。“路线设计要能帮助参与者更高效发掘城市人文地理、风土人情等。带外地游客会注重讲述对长沙的感觉、看法。本地人游玩更多是一起探讨城市的过去、现在和未来。”为设计路线，肖萧和同事经常泡在博物馆、图书馆寻找记载当地历史的书籍，与老市民聊天搜集民间历史，甚至要寻访历史专家。

成群结队穿梭于各种老字号、咖啡店、文化地标间，中国年轻人解锁着一条条充满未知趣味与可能性的城市路线。大量路线攻略出现在各大社交平台；探寻老城区、寻味特色小吃、寻访民间文化、鉴赏艺术展览成各旅游平台上Citywalk热门主题；不少爱好者还寻找“搭子”结伴漫步城市。

“放慢脚步深入小巷看一座城市居民的生活，细品博物馆、艺术馆的文脉，你会感觉生活是真实的。很多年轻人非常乐于参加以咖啡文化为主题的线路和一些自然景观优美的城市。”长沙文旅人罗骏说，越来越多年轻人青睐与城市产生深度链接的质感旅游方式。

在中国，Citywalk正从北上广等一线城市向二三线城市扩展，餐饮、购物、住宿等旅游产业迎来新机遇，北京、山东等地已将其列入促进文化旅游休闲的行动方案，上海专门开设公交巴士组成的Citywalk路线。

不过，Citywalk仍属相对小众的活动，休闲社交成分更多，未形成一定规模、体系。业内人士称，整个行业破圈还需做更多业态延伸，包括与当地艺文机构、社区商户、博物馆等跨界合作，推出更多新玩法，或与更多城市联动，进一步探索盈利可能性。