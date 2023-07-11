诱导超量点餐 外卖食品成餐饮浪费重灾区

来源：法治日报

在这个动动手指就能吃遍各色美食的时代，点外卖已成为越来越多人的选择。据统计，截至2022年年底，国内外卖用户已达5.2亿。然而，随之而来的外卖食品浪费现象也日益严重。

近日，中国国家市场监督管理总局、商务部发布《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用 有效防范外卖食品浪费的指导意见》(以下简称《指导意见》)，要求发挥网络餐饮平台引领带动作用，有效防范网络餐饮经营活动中的食品浪费现象。

“网络餐饮平台一头连接商家，一头连接消费者，是制止食品浪费的重要环节。”中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江近日接受《法治日报》记者采访时指出，《指导意见》提出了餐品供给、信息展示、消费提醒、标准制定、激励机制等多项具体要求，可操作性强，对防范外卖食品浪费具有重要指导意义。

诱导超量点餐加剧食品浪费

为保持身形而不吃甜品的北京上班族周蜜最近迷上了一家轻食餐厅推出的鸡胸肉荞麦面套餐。不论口感、价格，还是最看重的热量，她都很满意，唯独就是这款套餐的定价和店内满减门槛相差2.5元，每次为了得到最优价格，她都不得不额外购买一组价格最为接近却又从来不吃的“大福”。

“大福”属于糯米糕点，热量较高，轻食受众人群大多不会主动购买，但周蜜发现，这家餐厅中“大福”月销量上千，相信和她一样无奈凑单的人不在少数，毕竟下一款适合凑单的土豆泥价格要高出一倍以上。

起送门槛、满减折扣、外卖红包……如今，外卖平台商家推出了五花八门的活动，意图让消费者“越凑单越省钱”，种种活动也在无形中加剧了食品浪费。

陈音江曾对此进行调研，发现相比线下就餐，线上外卖食品已经成为餐饮浪费的重灾区。一方面，一些消费者点外卖抱有尝鲜、猎奇等心理，一旦食品与预期相差较大，会转而再订其他食品。另一方面，消费者在线上点餐时，往往对食物分量等缺乏直观感受，加之各类满减优惠促销手段，往往会诱导消费者超量点餐，造成食品浪费。

防范外卖食品浪费是制止餐饮浪费的重要环节。2021年4月29日起施行的反食品浪费法第十条明确规定，餐饮外卖平台应当以显著方式提示消费者适量点餐。餐饮服务经营者通过餐饮外卖平台提供服务的，应当在平台页面上向消费者提供食品分量、规格或者建议消费人数等信息。

“反食品浪费法对餐饮外卖平台作了规定，但内容相对笼统，缺乏实施细则。”在陈音江看来，《指导意见》是对反食品浪费法的有力贯彻落实，把反食品浪费法中相对抽象的规定进行了细化，明确告知餐饮外卖平台及商家应如何实施，在划定行为标准的同时，也给监管部门提供了监管依据，对贯彻落实反食品浪费法、遏制“指尖上的浪费”具有重要作用。

小份菜遭遇商家消费者冷落

《指导意见》提出的十条具体要求中，第一条就是优化餐品供给结构，积极推广小份餐品。要求网络餐饮平台鼓励引导商户进一步优化餐品供给形式，丰富餐品规格，积极提供小份菜、小份饭、小份饮料等小份餐品。

事实上，作为“光盘行动”的具体抓手，推行小份菜一直被业内看作是外卖平台及商家贯彻落实反食品浪费法、遏制外卖食品浪费的有力举措之一。

但记者从一些商户处了解到，此前由于种种原因，小份菜在推行中遇冷，消费者和商家似乎都不太“欢迎”。

“不同于很多人理解的食材减半，成本减半规律，大部分小份菜利润极为有限。”在北京市丰台区经营某川菜馆的高狄曾在某外卖平台上推出过小份菜，但销量并不好，不少消费者觉得，菜量既然减半，价格也该减半，如果小份菜不能做到半价，就是“亏”了。

高狄解释称，同一种菜品，分量变化了，要改变现有的厨房运营模式，如果同时有几个人都点了同一道小份菜，商家能同时制作，但如果几份外卖订单中点的小份菜都不同，将极大增加劳动量，反而需投入更多人力成本，甚至提高价格才能获取同等利润，但消费者显然难以接受。

高狄曾和同行聊过这个问题，发现除了一些专营小份菜套餐的商家外，多数商家对推行小份菜积极性不高，有些即使推出了小份菜，种类也极其有限，仅集中在几款常见菜品，就是便于“一锅出”。还有的商家甚至会在定价方面故意抬高小份菜价格，就是为了“应付差事”，表面看提供了小份菜服务，实际却不希望消费者购买。

菜量少、没有整份菜用料足、有商家借机变相涨价……在谈及小份菜体验时，不少消费者向记者吐槽，虽然有的商家在价格方面，看似做到了价格减半的“预期”，但故意模糊菜品具体信息，过分降低小份菜菜量，导致菜品性价比不高。

近日，记者浏览某外卖平台后注意到，平台商家提供的菜品详情信息过于简单，尤其是在菜品分量方面，不少商家只简单用“1份”“1盒”等字样进行描述，并未标注出具体菜品克数等具体信息。此外，记者随机搜索了9家餐馆，其中有5家提供小份菜品，但菜品大多集中为素菜类，或宫保鸡丁、鱼香肉丝等常见荤菜，种类有限。中小型餐馆仍有很多未提供小份菜服务。

设定科学机制遏制浪费行为

“防范外卖食品浪费必须压实平台责任。”陈音江指出，当前网络餐饮平台有限，入驻商户较多，因此平台的算法、推广机制将直接对商户经营习惯等产生影响。反食品浪费法已经明确了网络餐饮平台反食品浪费的法定义务，《指导意见》又提供了明确细化的行为标准，网络餐饮平台必须认真落实相关法律法规规定，设定更为科学的机制来引导商户转变经营习惯理念，遏制食品浪费现象。

《指导意见》提出，网络餐饮平台要以显著方式提示消费者文明点餐。记者在两家外卖平台实测后发现，在用户提交订单环节，平台会在首栏或用不同颜色字体提示消费者适量点餐、避免浪费，但在订餐环节，提示并不明显。

在陈音江看来，网络餐饮平台除了要进一步完善宣传语提示，转变消费者消费理念外，更需从实质入手，建立健全商户激励机制，提高商户反食品浪费的积极性。

以推行小份菜为例，陈音江认为，平台除了应设置更为合理的起送价门槛外，还应设置合理的支持机制，比如通过增加积极提供小份菜商家的曝光量、在首页显著位置展示等方式为其提供流量支持。同时，平台还可通过降低小份菜佣金费率等手段，为商家提供实际实惠，并可对消费者多次下单购买小份菜等绿色消费行为给予红包、补贴等奖励。

针对商家模糊食品信息的问题，《指导意见》明确提出平台要完善餐品分量信息描述规则，指导商户优化食品分量、规格或者建议消费人数等信息，减少无效信息展示。

“明晰餐品信息应当是一项‘硬指标’，反食品浪费法中也有相关要求。”陈音江指出，明晰餐品信息不仅便于消费者按需购买，还能避免商家利用模糊信息故意减少餐品分量等问题的出现。网络餐饮平台应明确外卖餐品展示要求，进一步细化完善对菜品分量、成分的标识说明，让消费者对菜量有清晰的概念。

作为当前点餐最常见的凑单、满减机制，陈音江认为，要设定科学的门槛和计算方式，可以通过直接减价或累计消费兑券等方式给予优惠，而不是让消费者为了凑单而凑单。网络餐饮平台和商家也应探索更为“绿色”的做法，比如，将满减凑单的主食类餐品替换为更易保存的咸菜类预包装食品等。

“贯彻落实反食品浪费法不是简单的宣传，而是要把节约理念贯彻在网络餐饮平台的规则、奖励机制、佣金收取等方方面面。”陈音江指出，要多措并举，推动建立防范外卖食品浪费的长效机制，相关部门也应强化监管，推动平台精细管理，共同倡导节约、反对浪费。