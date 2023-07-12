高温天气，这样健身更健康

来源：工人日报

进入7月以来，中国多地开启“烧烤模式”，特别是华北地区已持续高温多日。在此情况下，参与体育运动时如果缺乏科学合理的方法，往往容易造成身体损害甚至产生严重后果。

为此，《工人日报》记者近日通过走访体育运动医学专家和相关业内人士，了解到高温天气下体育运动容易产生的各种意外损伤和病症。业内专家表示，做好防护措施，控制好运动量，及时补充水分，炎炎夏日里的科学健身可以有效规避运动伤害。

高温下运动须当心

近日，北京的高温天气一直持续，但仍有很多市民坚持体育锻炼。家住朝阳区的邵女士告诉记者，抱着“夏天出汗量大，健身可以更快速减脂”的想法，近来一直坚持跑步。但在上周傍晚跑步过程中出现了想呕吐、目眩等症状，一度产生晕厥状态，最后在同事的帮助下通过冷敷才逐渐缓解。

对此，复旦大学附属儿科医院主任医师王达辉告诉记者，高温情况下运动产生的病变中，最常见的就是中暑。“在高温环境下，身体无法有效散热，导致体温升高过快，出现头痛、恶心、呕吐和意识暂时丧失等症状。”

王达辉称，比一般中暑状况更严重的是热痉挛和热射病。热痉挛是指因高强度运动或体力耗尽而引起的肌肉痛性痉挛。“导致运动员肌肉痛性痉挛的因素有很多，包括脱水、微量元素(如钠和钾)丢失、极端环境条件以及神经性疲劳等。”热射病则是一种严重的急症，表现为高热和意识障碍，严重时甚至可能造成死亡。

此外，据上海浦南医院医师吴洪亮介绍，高温下运动对循环系统、消化系统、泌尿系统都构成一定影响。“大量出汗和氯化物的丧失，使胃液酸度降低，易造成消化不良。高温下运动可使小肠的运动减慢，形成其他胃肠道疾病。”

为了避免出现以上病变，相关专家提醒，在夏季高温下进行运动时，应注意掌握科学防护和运动康复方法。如果出现不适症状，应立即停止运动并降温散热，严重时需及时就医。

室内室外要区分

记者通过采访了解到，随着近期高温天气持续，很多健身爱好者在参与体育锻炼时，更偏向于选择室内运用各类健身器材进行锻炼，但仍有部分人群热衷在室外进行跑步、骑行、球类运动等。

对此，首都医科大学附属北京友谊医院急诊科副主任医师韩桢认为，高温下在室外须尽量避免在中午时段进行剧烈运动，在运动中需要一定的防晒措施。“当室外温度超过35℃，特别是湿度较大时，要避免长时间剧烈运动，如长跑、足球等项目。阳光特别强烈时也要减少室外运动，尽量避免阳光直射头部。最好在清晨或傍晚天气凉爽时进行室外锻炼。”

王达辉告诉记者，室外运动温度较高，人们更警惕身体发生的变化，但在室内运动时往往容易忽视。室内健身要注意空调的温度和湿度，一般建议在22-24摄氏度之间，并保持适当湿度，以提供舒适的运动环境。“如果温度过低，一旦运动结束进入室外高温环境，容易产生感冒、痢疾等疾病。没有空调的室内，需要确保室内有良好的空气流通，可以通过开窗或使用风扇来增加空气流动。”

冬季项目国家队体能教练郭勇则建议，在高温天气下，可以选择一些低强度的运动方式，如散步、健身操、瑜伽等，以减少体能消耗。“高温下，室内项目可以多考虑一些，但一定要避免过低室温和过高的锻炼强度。”

科学健身有妙招

面对高温天气和体育锻炼的矛盾，那么有没有更科学合理的健身方法和指导，可以既达到健身效果，又能有效规避高温所带来的运动风险呢？答案是肯定的。

上海市第十人民医院关节镜和运动医学中心副主任吴鹏认为，要做到在高温下科学健身，需要特别注意以下几个方面：适当调整运动强度，避免过度劳累；应选择透气性好、吸汗快干的运动服装和鞋袜，以便身体能够更好散热和排汗；高温天气下运动要充分补水，尤其是补充盐分和电解质；在运动过程中要定期休息，避免过度劳累；运动后切忌立马吃冷饮、猛喝冰饮料、洗凉水澡等。

吴鹏还提醒健身人士，乙酰氨基酚和布洛芬等退热剂对热射病患者的过热是无效的，而且它们可能会加剧肝损伤或引起肾损伤、消化道出血，因此不建议使用这些药物。

国家体育总局体科所国民体质与科学健身研究中心副研究员李良在接受记者采访时认为，高温天气健身时最重要的是合理选择运动项目、运动时间和运动装备，根据个人体质和环境条件做出相应调整，“尤其是心脏病、高血压人群，应在专家的指导下合理适度开展健身活动”。