中国暑期档多部电影再次引发包场热

来源：新京报

由王宝强执导的现实主义题材电影《八角笼中》于7月6日上映后，口碑和票房一路高歌，至截稿前，该片票房已经突破10亿。而在上映期间，#王宝强人缘#、#大半个娱乐圈为王宝强包场#等微博热门话题掀起了广泛讨论，不少评论认为“内娱活了”，《八角笼中》掀起了娱乐圈“包场”狂欢：前有刘德华，周星驰，刘若英，莫言为王宝强站台或是做宣传物料，后有娱乐圈的大部分明星出来包场支持《八角笼中》，如胡军，邓超、孙俪夫妇，赵丽颖，沈腾，肖战，郑凯，李晨，闫妮，王智等，加上电影口碑出圈，令这部影片不断升温，也助推了暑期档的火热。多位明星包场，无数粉丝支持，让王宝强感动不已，他经常在社交平台感谢大家的支持，在接受新京报记者专访时，他也表示，生活中永远离不开朋友，谢谢他们的支持和帮助，《八角笼中》对他而言是“破笼而出”，希望传递给大家的始终是向上的力量。

事实上，包场热点不仅是《八角笼中》，票房已经突破30亿的《消失的她》在上映时也有多位明星、业内人士进行包场助力……总而言之，现在电影包场越来越是一件平常的事情，几乎每部电影上映，其他的电影人都会为这部电影包场。例如，王俊凯、王源就曾经包场过《满江红》，范丞丞、华晨宇、杨迪等也曾经给《独行月球》包场呐喊，陈坤、王俊凯为《宇宙探索编辑部》包场呼吁关注；成龙主演的《龙马精神》上映后，曾经在大同成龙电影周有过舞台合作的肖战也包场邀请粉丝看电影，曾在《急先锋》中和成龙有过合作的杨洋也邀请观众看片，一时间宣传力度大幅增加，共同加热观影氛围。可以说，业内人士互相包场观影，是一种重要的宣传方式，更是一剂抱团取暖，为行业共添薪火的强心针。

方式

包场有优惠，“云”包场更流行

电影包场一般是指，预先订下一场电影的全部或大部分座位，这个场次也不会再进行公开售卖，而包场产生的费用将计入影片票房。如今包场方式多样，有电影进行首映活动包下的场次，有明星为支持电影进行包场观影，也有粉丝组织的大规模包场应援。

其中，明星包场是指包下电影院的全部或大部分座位专门为一些指定对象放映，传统的包场方式是指明星的团队工作人员会选择影城(这些影城可能是与电影相关的或者是明星熟悉的)，随后，工作人员会与影院谈好时间，定好具体影厅。影院会直接把这个影厅安排成明星所指定的电影，指定的时间和场次，可以将电影票提前出票，另外，包场方也会制作一些宣传物料及海报(大概都用所包场电影的海报)，注明观看时间和地点，再确定好联系人通过线上沟通，确定参与者并进行留票。经过线上沟通后，观众可以根据海报信息前往影院领取影票进行观影，有些明星包场影厅的观影活动有可能请到明星本人参与，虽说这样的案例在现在比较少，但也表达了明星对这部电影的支持。

至于包场人数，不管最后到场人数有无全满，出票之后，包场的钱将会全部算进票房，一般影院会一次性请对方付清。另外，包场的价格会比零售的要便宜，按照普通剧情片30-35元最低票价来说，一个普通100座影厅3000元左右就可以包场，这些投入不仅可以支持在映影片，也可以借此介绍自己的新片，有人缘也赚了热度。

记者了解到，相较于过去的传统包场方式，现在明星或导演等包场的方式更倾向于在淘票票、猫眼等购票平台进行“云包场”，云包场的方式简单便捷，省去了到现场进行联系或者沟通的时间，也不需要线下组织工作人员前往影院进行发票。以淘票票平台为例，只要在应用程序上选择“请客观影”，就有页面显示云包场或者是影院包场，依次选择要请客包场的电影和套餐。比如最少的有“精致小团”，数量15位，面额50元一张票，大概750元就可以包场。而最大规模的“豪气包场”的电影票达500张，面额也以50元一张票算，这种大额的包场会有一些优惠，总价大约23750元可以包一场。当然，也有其他自定义套餐的选择，现在云包场服务非常便捷，选好各种选项后就可以直接在平台上定制海报和领取方式，并且也有非常详细的服务规则，比如没领到票的可以自动退款，48小时内可以领票，影票有效期在30天内等。

演员侧

包场有号召力，更有“大格局”

最近几年，电影人互相为对方新上映影片包场现象越来越常见，即使是同档期对手，明星之间也会互相鼓励，抱团取暖，这种互相支持，不仅是电影人之间惺惺相惜的互帮互助，也是一种友谊体现。一些具有号召力的明星对某部影片进行包场、站台，不仅能够吸引粉丝等受众关注这部电影，也能进行线上线下联动，促使业内外对电影的探讨以及带动观影潮流，为电影宣传起到助推作用。

据不完全统计，邓超、朱一龙、姚晨、惠英红等演员一旦有新作品上映，与他们相熟的合作伙伴或者是圈内朋友都会纷纷站出来吆喝包场。例如段奕宏工作室、黄晓明工作室等明星工作室经常组织新电影的包场观影，工作室组织的方式是选择线下电影院包场观影，由团队选定时间和地点与影院进行沟通，确定信息以后再用电影的物料制作通知海报，写明时间地点和对接人进行发布，若是有需要或者想看电影的观众可以通过这些包场信息进行联系并进入影院观影。

除此之外，更多明星运用的包场方式是“云包场”。今年3月，由白客、张颂文主演的电影《不止不休》上映，多位明星对其进行了包场支持，对此，张颂文还特意在社交平台发文感谢，向包场的王传君、秦海璐、潘斌龙、梁静、刘昊然等演员，程耳、文牧野、王沐等导演致谢，逾17位电影人对电影的包场引起了业内外的关注，电影人用实际行动包场让大家看到了这部现实主义题材电影的诚意，也彰显了电影人彼此之间的情感友谊。

当然不仅仅是为演员的电影作品包场，很多导演的作品上映也有电影界各方人士支持。比如由大鹏执导的电影《保你平安》今年三月登陆内地院线，对这部诚意之作，广大电影人再次展现出热情的团结和支持：沈腾、陈思诚、刘昊然等纷纷组团力挺；此外，还有吴京、徐峥、张静初等多位电影人自发变身为“自来水”，以及在大鹏执导的电影《热烈》中担纲主演的王一博也包场进行“梦幻联动”，大家通过线上包场的方式为大鹏的新作摇旗呐喊。

今年春节档，《中国乒乓之绝地反击》虽然上映三日后撤档，但是主演邓超和孙俪却在春节期间“云包场”了春节档的六部热门电影，请观众们看电影，随后这件事就上了热搜，引起网友们的热议。慷慨包场六部电影，展现了他们对电影行业的祝福和宽广的胸襟格局，很多网友和观众认为，尽管他们自己制作的电影正处于暂时的逆境中，但作为电影人还是站出来支持了其他电影，为电影事业做贡献，有助市场繁荣，是非常大的格局，也值得观众支持和肯定。

院线方

“真金白银”买场次，抱团取暖要鼓励

一旦有新作上映，电影圈的相互包场支持越来越成为一种重要的宣传手段和例行模式，不管双方是否有过合作，都表现得积极踊跃。知名影评人谭飞表示，在电影行业正处于复苏的、比较困难的时期，包场也是抱团取暖的重要方式，相当于我给你一个非常重要的温暖式的支持，就像冬天里的一把火，这很重要。从事多年院线工作的院线经理李玉霖告诉新京报记者，包场对于影院来说一定是一件好事，包场一方确实是用“真金白银”，提供资金买了场次，实打实地来说，只要是包场了，一般就是按照正常的票房加以计入，有些会有优惠，或是没有那么多人来到现场，但起码经济效益已经产生。

李玉霖介绍，线下与影院沟通的包场形式一般有两种，一是根据影院后一天的排片时间表，由包场人挑选哪一场并进行包场购票，二是自己选好期望的时间和影厅制式，由影院对这些“特殊场次”进行出票。他提到，很多年前的包场情景，例如郭敬明执导的《小时代》上映期，有粉丝要进行该影片的包场，就算是当天影院没有那么多的排片，也会根据粉丝的要求增加场次，“毕竟影院是需要收入和效益的地方，如果观众有这样的需求，就一定会增加相应的需求供给”，李玉霖表示，现在确实有很多云包场的方式，包场者会给观众提供平台的电影兑换码，由他们选择自己想要的场次进行换票观看，这样的方式比起以往传统包场来说会比较“散”，没有形成规模、集体统一的观影，但只要观众兑换影票，就会计入票房，他同时也提醒，“这种包场方式需要观众注意兑换码使用期限、使用规则。”

“影院非常鼓励也欢迎大家包场，这是带动影院观影热潮的重要方式，也体现了这部电影的受众购买力，但目前看来有些包场是比较定向的，或者涉及的人是有限的，并且有些黄金时段，如果电影真的火，零售都能卖完，那(售票时)肯定倾向于后者，毕竟包场的价格会比零售要便宜一些。”从事多年院线工作的北京华谊兄弟影院管理公司总部排片经理唐乐认为，“明星的包场对观众来说，会有很大的影响力，毕竟他们是影视圈的人，他们的推荐会给观众很多参考，虽然这个影响力可能只会辐射在他的粉丝群体，比较有局限性，但这也是对电影的一种站台和支持，我们当然鼓励这种各个影片之间互帮互助的包场行为。”

电影界

同档期“竞品”也互助，不“卷”同向前

今年暑期档影院重新迎来了火热，多部多类型的国产电影携手发力，共同创造了非常火热的市场氛围，这些电影之间相互支持、站台、宣传，让外界看到了电影圈的团结向上。比如今年上海电影节期间，电影《八角笼中》放映见面会上就有《消失的她》监制陈思诚、《热烈》制片人陈祉希到现场为该片导演和主演王宝强打气站台，互相表达对这部电影的认可，王宝强对此特别感动，也不忘号召观众除了看他的电影，也要多多关注这些好朋友的电影，比如“六月端午看《消失的她》，七月初看《八角笼中》，七月底看《热烈》”，同时电影间的联动还非常有意思，以至于还产生了“《消失的她》在《八角笼中》”等网络热议梗。在暑期档的电影首映式上，总看得到同档期上映的电影的导演或是主演前往现场为“竞品”打气，票房分析师罗天文特意提到了这个现象，“这是非常值得鼓励的良性方式，比如明星之间的关系和人缘比某些黑料或是八卦新闻炒作好得多，他们私下是好朋友，也对彼此的作品惺惺相惜，时刻出来支持包场，不仅为电影行业的共同繁荣添砖加瓦，也能够显示出电影人的团结，就票房来说‘大家好才是真的好’，毕竟‘一家独大，其他都是炮灰’的形式是不健康的。”

谭飞也提到了同档期竞品互相支持的优势和好处：“以往有些同档期的电影，互相剑拔弩张，甚至撕得不可开交，而背后是水军各种各样的出动，但现在就算是同一档期的电影也会相互之间包场，比如我们看到大鹏在《保你平安》期间也包场了《忠犬八公》《宇宙探索编辑部》和一些其他电影，其实他们都是同一档期竞争对手，他的积极包场，说明大家站位都更高了，心胸也更广了。”他总结道：“电影绝不是一个闭环的竞争游戏，不是一个‘卷’，不是一个内部竞争，应该一起把蛋糕做大。”